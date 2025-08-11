Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В китайских гибридных авто обнаружено опасное излучение, превышающее нормы в восемь раз
За 2024 год продажи гибридных автомобилей в России увеличились в 2,9 раза, достигнув 62,8 тысяч единиц. Значительную часть этого объема составляют модели китайского производства. Китай уже контролирует 62% мирового рынка электромобилей, что подчеркивает его лидерство в этом сегменте. Однако вместе с увеличением количества таких транспортных средств на дорогах возникает проблема их электромагнитной безопасности. Согласно данным, электромагнитные поля, характерные для электрокаров, могут представлять угрозу для здоровья, провоцировать канцерогенные заболевания, различные неврологические нарушения, депрессии. Ученые Пермского Политеха провели исследование и выявили потенциально опасные уровни излучения в китайских гибридных авто, превышающие нормы в восемь раз.
Результаты исследования опубликованы в научной статье. Электромагнитное излучение — это невидимые волны энергии, которые окружают нас повсюду: от солнечного света до смартфонов, ноутбуков, Wi-Fi-роутеров, микроволновок и даже проводки в стенах. В малых дозах оно не представляет опасности — наш организм постоянно взаимодействует с естественными электромагнитными полями. Однако эффект может быть накопительным: при длительном и интенсивном воздействии, особенно от мощных источников, потенциальные риски для здоровья возрастают.
В традиционных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания причинами возникновения такого излучения выступают генератор, создающий электрический ток, свечи зажигания с их высоковольтными импульсами, а также многочисленная электроника салона. Особенно сильные поля образуются в высоковольтной системе зажигания. Фактически весь кузов автомобиля работает как своеобразный резонатор, концентрируя эти электромагнитные поля.
– В электромобилях и гибридах картина принципиально иная. Основными источниками электромагнитных полей здесь становятся куда более мощные системы. Во-первых, тяговый электродвигатель, который при работе создает сильное переменное магнитное поле. Сюда же относится литий-ионные аккумуляторы. Особенность электротранспорта в том, что по его силовым кабелям протекают токи значительно большей силы (до сотен ампер), чем в обычных автомобилях, что создает соответствующие по мощности электромагнитные поля, – объясняет директор института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ, кандидат технических наук Алексей Щелудяков.
По словам эксперта, дополнительным источником также являются мощные инверторы, которые преобразуют постоянный ток батареи в переменный для двигателя. Вредным излучателем также выступает зарядное устройство, особенно если оно находится близко к человеку. При этом важно понимать, что по сравнению с традиционными авто, где основные источники излучения работают периодически, в электромобилях эти системы активны постоянно во время движения, создавая непрерывное электромагнитное воздействие.
Ученые Пермского Политеха провели исследование по измерению значений магнитного и электрического поля в гибридном авто в разных режимах: при разгоне, при торможении и без движения. Эксперты выяснили, что уровень вредного излучения в салоне значительно превышает безопасные нормы, особенно во время активных маневров.
Наибольшие показатели были зафиксированы при разгоне — напряженность электрического поля достигала 200 В/м, что в 8 раз выше безопасного предела. По нормам СанПиН допустимым отклонением считается 10-25, предельно допустимым – 25-40, 100-200 говорит о негативном влиянии, а 200 и более признается опасным для здоровья.
– При торможении, когда автомобиль преобразует энергию движения обратно в электричество, так называемое рекуперативное торможение, излучение также оставалось высоким — 50–100 В/м. В состоянии покоя уровни снижались до 0–10 В/м, что соответствует норме. Магнитное поле вело себя схожим образом: его интенсивность резко возрастала при ускорении и торможении, создавая дополнительную нагрузку на организм, – отмечает Алексей Щелудяков.
Ученые Пермского Политеха установили, что существующие системы электромагнитной защиты в гибридных автомобилях требуют доработки — особенно для режимов активного ускорения и торможения. Поскольку электромагнитное излучение имеет накопительный эффект, длительное воздействие, особенно при регулярных поездках, может негативно влиять на здоровье водителя и пассажиров.
По мнению ученых, решение этой проблемы лежит в нескольких плоскостях:
применение специальных экранирующих материалов для высоковольтных компонентов, разработка новых фильтров электромагнитных помех и совершенствование архитектуры электронных систем транспортных средств. Перспективным будет метод компьютерного моделирования, который позволит выявить и устранить потенциальные проблемы электромагнитной совместимости еще на этапе проектирования, что существенно снижает затраты на последующие доработки. Эти меры помогут не только повысить безопасность водителей и пассажиров, но и обеспечить более стабильную работу бортовой электроники, что в перспективе сделает эксплуатацию гибридных и электрических автомобилей комфортнее и безопаснее для всех участников дорожного движения. Пока же водителям стоит обращать внимание на этот фактор при выборе автомобиля.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
В мире набирает обороты тенденция по ограничению использования смартфонов в школах. К примеру, такие меры ввели в Китае, Франции, Италии, Греции и ряде других европейских стран, а также в отдельных регионах Австралии, Великобритании и США. В России с 2024 года школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи на уроках, исключая экстренные случаи. Между тем помочь учащимся проводить меньше времени в смартфонах и улучшить вовлеченность в образовательный процесс можно не только с помощью запретов, но и поощрений, показало новое исследование.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 мифов из социальных сетей 2013 года
Стоит ли прогревать двигатель в холодную погоду
Пытки в Северной Корее
Сколько солнц на радионебе: как астроном-любитель перевернул наш взгляд на Вселенную
6 самых дорогих научных проектов в истории
Концы света: границы всего
Неумолимая стрела времени: почему время движется только вперед
Силы света: как путешествовать через вещество?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии