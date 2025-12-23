Уведомления
Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
В эволюционной биологии долгое время доминировал Закон постоянства вымирания Ли Ван Валена. Он гласил, что вероятность гибели вида не зависит от его возраста: старые и молодые виды одинаково уязвимы перед меняющейся средой. Однако акулы пережили все пять глобальных массовых вымираний и плохо укладываются в эту схему. Ученым предстояло выяснить, что именно определяет устойчивость этих хищников: постоянная адаптация (гипотеза «Черной Королевы») или накопленная стабильность.
Авторы научной работы, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, собрали базу данных FINS, содержащую более 20 000 записей об окаменелостях со всех континентов. Главная сложность заключалась в неполноте палеонтологической летописи: многие виды могли исчезнуть, не оставив следов. Для коррекции этих пробелов исследователи использовали нейросеть ADE-NN и байесовское моделирование (метод PyRate). Это позволило реконструировать реальную динамику рождаемости и гибели видов, отделив сигнал от шума.
Расчеты выявили закономерность, которую назвали «отрицательной возрастной зависимостью». Самым опасным периодом для любого вида акул оказались первые четыре миллиона лет существования. Если вид преодолевал этот рубеж, его шансы на вымирание стремительно падали, а «старики» (виды старше 14 миллионов лет) становились практически неуязвимыми для естественных угроз. Это означает, что в мире акул успешная стратегия — не постоянные перемены, а консерватизм и стабильность.
Анализ также помог переписать хронологию катастроф. Падение астероида 66 миллионов лет назад вызвало всплеск вымирания, но оно было компенсировано бурным появлением новых видов, занявших освободившиеся ниши. Настоящей трагедией стал переход от эоцена к олигоцену (около 34-38 миллионов лет назад), когда глобальное похолодание и падение уровня моря привели к массовому вымиранию, за которым восстановления уже не последовало.
Исследование показало, что последние 56 миллионов лет биоразнообразие акул и скатов находится в состоянии медленного упадка: старые виды уходят, а новые появляются слишком редко, чтобы восполнить потери. Полученные данные помогают понять, почему современные акулы так уязвимы: уничтожая молодые виды, человечество обрывает эволюционные линии в их самый критический период, не давая шанса перейти в категорию устойчивых долгожителей.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
