  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 часов назад
Виталий Солодов
4
2 175

«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике

5.2

Климатологи и океанографы из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), ответственная за баланс глобального климата, ускоренно приближается к коллапсу. По их прогнозам, это приведет к «климатическому апокалипсису» менее чем через 100 лет.

Климат
# Глобальное потеплеие
# изменение климата
# природные катаклизмы
Кадр из фильма «Послезавтра» / © WB

По данным NASA, АМОЦ играет одну из ключевых ролей в глобальной конвейерной ленте океанских течений, которые поддерживают баланс уровней соленой и пресной воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру планеты. В частности, тепло, углерод и питательные вещества из тропиков переносятся к Северному полярному кругу, где они охлаждаются и опускаются в глубины океана. Это помогает распределять энергию по всей Земле и смягчает воздействие глобального потепления.

Двигатель этого конвейера находится у побережья Гренландии, где по мере таяния льда из-за изменения климата в Северную Атлантику поступает все больше пресной воды, что замедляет все процессы. Более глубокие и пресные воды направляются на юг, мимо Северой и Южной Америки, а затем на восток, мимо Африки. Тем временем более соленая и теплая океанская вода, поступающая из Тихого и Индийского океанов, проходит мимо южной Африки, поворачивает к Флориде и продолжает движение вверх по восточному побережью США вплоть до Гренландии. Все это говорит о том, что АМОЦ уже находится на пути к резкому сдвигу, которого, согласно расчетам, не происходило более 10 тысяч лет.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция / © Wikimedia Commons

Нидерландская команда провела исследование, чьи результаты опубликованы в журнале Science Advances, в ходе которого смоделировала изменения за период две тысячи лет на компьютерных моделях глобального климата. Модель продемонстрировала, что замедление АМОЦ может привести к внезапному коллапсу менее чем за 100 лет с катастрофическими последствиями.

Деградация АМОЦ / © Science Advances

Согласно предварительным прогнозам климатологов, уровень моря в Атлантике повысится на метр в некоторых регионах, затопив большую долю прибрежных городов. Сезоны дождей и засухи в Амазонии поменяются местами, что приведет к еще большей деградации тропических лесов.

Вместе с тем температуры по всему миру заколеблются еще более хаотично, с еще большими перепадами, чем сейчас. А в северо-западной Европе резко похолодает (температура понизится на 9-27 градусов по Цельсию) и станет меньше осадков. Адаптироваться к этому будет нельзя, так как изменения произойдут критично быстро.

Реакция температуры поверхности во время коллапса АМОЦ / © Science Advances

Впрочем, межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата, регулярно публикующая авторитетные новости о потеплении, заявила, что имеет среднюю степень уверенности в том, что коллапса не произойдет до 2100 года, и в целом приуменьшила степень трагизма сценариев грядущих стихийных бедствий.

Аналогичные по содержанию работы о скорой остановке АМОЦ и ее важнейшего компонента Гольфстрима выходят уже более двух десятков лет. Все их объединяют две черты: во-первых, они полностью основаны на компьютерном моделировании, во-вторых, в них полностью игнорируют опыт более теплых эпох недавнего прошлого, вроде голоценового климатического оптимума шесть-восемь тысяч лет назад, или микулинского межледниковья, 120 тысяч лет назад.

Как известно, температуры тогда были выше, чем сейчас, притом до такой степени, что 120 тысяч лет назад в Темзе и Рейне водились бегемоты, а Валдай был покрыт быстро гибнущими от морозов грабами. Иными словами, если бы новая работа была верна, АМОЦ в ту эпоху был бы безусловно остановлен. Однако на практике в Европе явно не наблюдалось никакого падения температур. Напротив, они были высоки и стабильны (даже одна морозная зима убила бы всех бегемотов и грабов).

С причинами, по которым представленное голландской командой моделирование, описывающее коллапс океанической циркуляции, кажется сомнительным, можно ознакомиться здесь. Фактическая картина климата в Европе в этом веке должна быть близка к той, что наблюдалась в голоцене и микулинском межледниковье: зимы постепенно станут практически безморозными и мягкими, а летние температуры поднимутся намного слабее зимних и в основном за счет роста ночных температур.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Климат
# Глобальное потеплеие
# изменение климата
# природные катаклизмы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Гравитационные волны
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Форум
13 Фев
Бесплатно
Форум будущих технологий
Фонд Росконгресс
Москва
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Как изменения климата влияют на экосистемы тундр?
Русское географическое общество
Онлайн
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют человеческий мозг?
ВЭБ
Москва
Лекция
14 Фев
600
Энергия во Вселенной: от гамма-всплесков до гравитационных волн
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Фев
600
Введение в антропологию. Антропология — наука о человеке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Фев
500
Античная сексуальность
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Размерность — это проклятие или благо?
МГУ
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Методы изучения болотных экосистем на фоне мировой климатической повестки
Русское географическое общество
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 часов назад
Александр Березин

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?

История
# военная история
# история
# Ленин
# Россия
# русско-японская война
# Япония
Выбор редакции
Позавчера, 16:25
Виталий

Микробиом из кишки личинки станет «машиной» по переработке пластика

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали искусственную бактериальную среду, повторяющую кишечник личинок вида Zophobas atratus, способных переваривать пластик. Масштабирование этого подхода может повысить успехи в борьбе с загрязнением Земли мусорным пластиком.

Биология
# микробиология
# микробиом
# переработка пластика
11 часов назад
Виталий

«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике

Климатологи и океанографы из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), ответственная за баланс глобального климата, ускоренно приближается к коллапсу. По их прогнозам, это приведет к «климатическому апокалипсису» менее чем через 100 лет.

Климат
# Глобальное потеплеие
# изменение климата
# природные катаклизмы
12 часов назад
Александр Березин

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?

История
# военная история
# история
# Ленин
# Россия
# русско-японская война
# Япония
Выбор редакции
Позавчера, 16:25
Виталий

Микробиом из кишки личинки станет «машиной» по переработке пластика

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали искусственную бактериальную среду, повторяющую кишечник личинок вида Zophobas atratus, способных переваривать пластик. Масштабирование этого подхода может повысить успехи в борьбе с загрязнением Земли мусорным пластиком.

Биология
# микробиология
# микробиом
# переработка пластика
11 часов назад
Виталий

«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике

Климатологи и океанографы из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), ответственная за баланс глобального климата, ускоренно приближается к коллапсу. По их прогнозам, это приведет к «климатическому апокалипсису» менее чем через 100 лет.

Климат
# Глобальное потеплеие
# изменение климата
# природные катаклизмы
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
4 Комментария

Serj.68
Serj.68
1 минута назад
-
0
+
Ну когда же? Всё пугают, пугают
Ответить
-
0
+
Yuri Poperelya
Yuri Poperelya
1 час назад
-
0
+
"убила бы всех грабов" это точно на русском языке?
Ответить
-
0
+
alex
alex
6 часов назад
-
2
+
>уровень моря в Атлантике повысится на метр в некоторых регионах это как бы _океан_, уровень с точностью до ветрового нагона - один... где б поставить $$ на то, что не послезавтранется? ))д.
Ответить
-
2
+
Иван Лавренов
Иван Лавренов
7 часов назад
-
2
+
Вдруг подумал - а может ли там быть отрицательная обратка, которая не дает свалиться? Гренландия тает, АМОЦ замедляется. В северной Атлантике холодает, в том числе в Гренландии, она от этого перестает таять. Если при полной остановке холодает на десяток градусов - этого должно хватить даже на компенсацию адиабатического разогрева от понижения высоты ледникового щита над уровнем моря. Наверняка, если это учесть, получится постепенное таяние на масштабах в три-пять килолет и некоторое замедление потепления в североатлантическом регионе, при котором мы будем отставать от остального мира, а не идти впереди. (это если подпороговый приток все-таки тоже влияет, и задает некоторое похолодание) Ну, и они "просто добавляли воды" с линейно возрастающим притоком, а в реальности он лимитируется скоростью таяния льдов. Пара метров в год по всему гренландскому ледяному щиту площадью 1.7 млн кв.км - это сто с небольшим тысяч кубов в секунду усредненных, быстрее льды не тают. В статье же возрастало до 660 тыс. кубов в секунду на 2200 год от начала симуляции, при этом коллапс происходил на полумиллионе. (а до него все было хорошо)
Ответить
-
2
+

Последние новости:

  1. «Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике

    11 часов назад

  2. Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

    12 часов назад

  3. Микробиом из кишки личинки станет «машиной» по переработке пластика

    Позавчера, 16:25

  4. Мышиная модель показала, как один вид рака превращается в другой

    9 февраля
Выбор редакции

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

12 часов назад

Последние комментарии

Serj.68
1 минута назад
Ну когда же? Всё пугают, пугают

«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике

Марина Круглова
7 минут назад
Dmitriy, " я дал ссылки на статьи, где ученые дают определение понятию "инстинкт" с научной точки зрения" - в том-то и дело, что сами учёные не могут

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Popov Anatoly
19 минут назад
Прикольная стайная хрень. Быстро бегающая толпой;) Крест для этого и нужен.

Ученые обнаружили новый вид медузы, на котором природа буквально поставила крестУченые обнаружили новый вид медузы, на котором природа буквально поставила крест

Иван Колупаев
20 минут назад
John, понятное дело истерику в западных СМИ по поводу того самого интервью ты опять не заметил 😅

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

John Smith
39 минут назад
Виктор, ну удачи. Ещё штук пять мобилизаций каждые пару лет, а там, глядишь, может какой-нибудь областной центр и возьмете. Хотя пока Херсон

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Дмитрий Филимонов
58 минут назад
Секс, тачки и шмотки интересуют меньше потому, что появилось множество разнообразных удовольствий и развлечений онлайн. Снижается интеллект

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Виктор Астахов
1 час назад
John, в России такую победу явно не примут. Цель то - денацификация, и демилитаризация. А это - сам понимаешь - лояльное руководство в Киеве и

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Yuri Poperelya
1 час назад
"убила бы всех грабов" это точно на русском языке?

«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике

John Smith
1 час назад
Иван, ни американские трансы, ни Байден не участвовали ни в русско-японской ни в нынешней войне РФ. Я понимаю тебе хочется приплести Америку к чисто

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Jora Bayramow
2 часа назад
Земля хранит много тайн о прежних цивилизациях, про которых мы пока не знаем.

Внеземное сокровище: ученые узнали, из чего изготовлены испанские артефакты бронзового векаВнеземное сокровище: ученые узнали, из чего изготовлены испанские артефакты бронзового века

Jerome Klapka
2 часа назад
Вовсе непохоже на Георгиевский крест. Больше на флаг Швейцарии.

Ученые обнаружили новый вид медузы, на котором природа буквально поставила крестУченые обнаружили новый вид медузы, на котором природа буквально поставила крест

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Марина, так ссылку-то дайте

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Марина, я дал ссылки на статьи, где ученые дают определение понятию "инстинкт" с научной точки зрения. Как вы себе представляете некие исследования,

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Sam Dowson
2 часа назад
Vlad, да. Из-за непрекращающейся вулканической деятельности накопился СО2 (его выбросы шли быстрее, чем полглощение скованным льдом океаном или

Геологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назадГеологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назад

Joni Markas
2 часа назад
Kaiwa Warior уникальный вертолёт который не смогли заменить не беспилотники, не другие вертолёты. Многоцелевой разведчик , командный пункт,

Армия США потратила миллиарды на новый вертолет, который никогда не полетитАрмия США потратила миллиарды на новый вертолет, который никогда не полетит

John Smith
3 часа назад
Виктор, ну че, Авдеевку возьмете и можно объявлять победу.

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Sam Dowson
5 часов назад
Наташа, мадам, Вы категоричны не в меру, необразованы, тщеславны, да ещё и лживы - вот только теперь, а не тремя постами или днями ранее, я сделал

Увидела статью в научном журнале, в которой говорилось, что после вакцинации препаратом Pfizer у детей значительно снижается иммунитет — как врожденный, так и приобретенный. Были ли подобные исследования по вакцине «Спутник»?Увидела статью в научном журнале, в которой говорилось, что после вакцинации препаратом Pfizer у детей значительно снижается иммунитет — как врожденный, так и приобретенный. Были ли подобные исследования по вакцине «Спутник»?

Марина Круглова
5 часов назад
Dmitriy, я ссылаюсь на мнение биологов этологов Елены Мамаевой и Михаила Наумова

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Марина Круглова
5 часов назад
Dmitriy, вы дали ссылки на статьи, где авторы просто излагают свое субъективное мнение, а не на научные исследования и их результаты. Человек точно

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Vlad Kuchmak
5 часов назад
Что произошло через 60 млн лет, что температура повысилась?

Геологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назадГеологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назад

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить