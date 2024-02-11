«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике

Климатологи и океанографы из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), ответственная за баланс глобального климата, ускоренно приближается к коллапсу. По их прогнозам, это приведет к «климатическому апокалипсису» менее чем через 100 лет.

По данным NASA, АМОЦ играет одну из ключевых ролей в глобальной конвейерной ленте океанских течений, которые поддерживают баланс уровней соленой и пресной воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру планеты. В частности, тепло, углерод и питательные вещества из тропиков переносятся к Северному полярному кругу, где они охлаждаются и опускаются в глубины океана. Это помогает распределять энергию по всей Земле и смягчает воздействие глобального потепления.

Двигатель этого конвейера находится у побережья Гренландии, где по мере таяния льда из-за изменения климата в Северную Атлантику поступает все больше пресной воды, что замедляет все процессы. Более глубокие и пресные воды направляются на юг, мимо Северой и Южной Америки, а затем на восток, мимо Африки. Тем временем более соленая и теплая океанская вода, поступающая из Тихого и Индийского океанов, проходит мимо южной Африки, поворачивает к Флориде и продолжает движение вверх по восточному побережью США вплоть до Гренландии. Все это говорит о том, что АМОЦ уже находится на пути к резкому сдвигу, которого, согласно расчетам, не происходило более 10 тысяч лет.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция / © Wikimedia Commons

Нидерландская команда провела исследование, чьи результаты опубликованы в журнале Science Advances, в ходе которого смоделировала изменения за период две тысячи лет на компьютерных моделях глобального климата. Модель продемонстрировала, что замедление АМОЦ может привести к внезапному коллапсу менее чем за 100 лет с катастрофическими последствиями.

Деградация АМОЦ / © Science Advances

Согласно предварительным прогнозам климатологов, уровень моря в Атлантике повысится на метр в некоторых регионах, затопив большую долю прибрежных городов. Сезоны дождей и засухи в Амазонии поменяются местами, что приведет к еще большей деградации тропических лесов.

Вместе с тем температуры по всему миру заколеблются еще более хаотично, с еще большими перепадами, чем сейчас. А в северо-западной Европе резко похолодает (температура понизится на 9-27 градусов по Цельсию) и станет меньше осадков. Адаптироваться к этому будет нельзя, так как изменения произойдут критично быстро.

Реакция температуры поверхности во время коллапса АМОЦ / © Science Advances

Впрочем, межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата, регулярно публикующая авторитетные новости о потеплении, заявила, что имеет среднюю степень уверенности в том, что коллапса не произойдет до 2100 года, и в целом приуменьшила степень трагизма сценариев грядущих стихийных бедствий.

Аналогичные по содержанию работы о скорой остановке АМОЦ и ее важнейшего компонента Гольфстрима выходят уже более двух десятков лет. Все их объединяют две черты: во-первых, они полностью основаны на компьютерном моделировании, во-вторых, в них полностью игнорируют опыт более теплых эпох недавнего прошлого, вроде голоценового климатического оптимума шесть-восемь тысяч лет назад, или микулинского межледниковья, 120 тысяч лет назад.

Как известно, температуры тогда были выше, чем сейчас, притом до такой степени, что 120 тысяч лет назад в Темзе и Рейне водились бегемоты, а Валдай был покрыт быстро гибнущими от морозов грабами. Иными словами, если бы новая работа была верна, АМОЦ в ту эпоху был бы безусловно остановлен. Однако на практике в Европе явно не наблюдалось никакого падения температур. Напротив, они были высоки и стабильны (даже одна морозная зима убила бы всех бегемотов и грабов).

С причинами, по которым представленное голландской командой моделирование, описывающее коллапс океанической циркуляции, кажется сомнительным, можно ознакомиться здесь. Фактическая картина климата в Европе в этом веке должна быть близка к той, что наблюдалась в голоцене и микулинском межледниковье: зимы постепенно станут практически безморозными и мягкими, а летние температуры поднимутся намного слабее зимних и в основном за счет роста ночных температур.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.