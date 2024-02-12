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8 часов назад
ПНИПУ
103

В ПНИПУ разработали платформу для создания презентаций нового формата с мгновенной реакцией аудитории

4.4

Презентации — универсальное средство донесения информации. Они прочно вошли в нашу жизнь из-за развития дистанционных форматов работы и активно применяются в бизнесе, публичных выступлениях и учебе. Существующие платформы позволяют в удобном формате собрать и визуально оформить все данные, но большинство из них уже устарели и не соответствуют запросам современного потребителя. А иностранные аналоги либо не доступны, либо не всегда поддерживаются на ПК. Ученый Пермского Политеха разработал отечественную платформу для создания интерактивных презентаций. Встроенная нейросеть будет генерировать уникальные изображения, квизы и контент под любые запросы.

ПНИПУ
# аудитория
# взаимодействие
# группа
# отклик
# презентация
В ПНИПУ разработали платформу для создания презентаций нового формата с мгновенной реакцией аудитории
В ПНИПУ разработали платформу для создания презентаций нового формата с мгновенной реакцией аудитории / © Getty images

Разработка выиграла в конкурсе «Старт-1» и «Большая разведка». При поддержке Фонда содействия инновациям получен грант. По данным компании Microsoft, в среднем взрослый человек способен фокусировать внимание на объекте, не отвлекаясь, лишь 8 секунд. Поэтому в последнее время актуально развитие интерактивных форматов, когда аудитория полностью вовлечена в процесс и заинтересована каждой секундой.

Аспирант Пермского Политеха Олег Горшков разработал платформу DiaClass, которая позволяет создавать многофункциональные креативные презентации с возможностью «включения в процесс» до тысячи пользователей в онлайн-режиме.

«Помимо обычных функций презентации, наша платформа позволяет внедрять живые слайды на основе впечатляющей галереи заготовок, легко добавлять в свой доклад музыку, фото- и видеоматериалы. Но самое главное – это возможность проводить различные интерактивы с участниками в виде тестов и викторин в режиме «здесь и сейчас». Представьте, во время вашего выступления вы проводите опрос аудитории, она голосует, вы мгновенно получаете результаты и сразу же интерпретируете их. Еще мы встроили обратную связь от слушателей в виде эмоджи на протяжении всего выступления», – поделился аспирант кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ Олег Горшков.

Скриншот презентации / © Getty images

Еще одна особенность платформы – это объединение большого количества людей и создание отдельных групп участников. К просмотру и взаимодействию с презентацией они смогут подключиться с любого устройства по ссылке или QR-коду. У каждого человека на его устройстве отображается презентация, а во время прохождения викторины или опроса показываются варианты ответов.

Политехник отмечает, что уже готовятся к выходу новые возможности для пользователей, например, GIF-картинки и стикеры. Идет работа над внедрением технологии искусственного интеллекта, которая позволит автоматизировано создавать интерактивные презентации под запросы потребителя.

«Нейросеть сможет генерировать картинки, составлять викторины на заданную тему и генерировать контент для информационных слайдов. Благодаря этому человеку не придется тратить много времени и усилий на оформление презентации. Нейросеть сама оперативно предложит качественные и креативные варианты, подходящие под запрос», – объясняет Олег Горшков.

Отечественная платформа ученого ПНИПУ позволит разнообразить стандартный и привычный интерфейс презентаций яркими интерактивными форматами с большим функционалом. Это выводит обучение и выступления на новый уровень, когда аудитория становится не только слушателем, но и вовлеченным в процесс участником двусторонней коммуникации. Такой подход повышает качество усвоения новой информации.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# аудитория
# взаимодействие
# группа
# отклик
# презентация
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