Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Среди неискушенной публики майя прославились благодаря концу света, который они якобы предсказали в 2012 году. Никакого апокалипсиса, конечно, не случилось. Зато все узнали о календаре и уникальной письменности этой цивилизации. Что на самом деле произошло 23 декабря 2012 года, зачем правители майя протыкали свои гениталии, похожи ли их пирамиды на египетские и почему у них не было колеса — об этом Naked Science рассказал специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий.

[Naked Science]: Что известно о предках майя?

[Сергей Вепрецкий]: Предками коренного населения Северной и Южной Америки были выходцы из Восточной Сибири, которые через Берингию расселились по Новому Свету. Это произошло примерно 20 тысяч лет назад. О культуре конкретно майя мы можем говорить с конца II тысячелетия до нашей эры.

Все, кого мы называем майя с точки зрения культуры, начиная с доклассического (II тысячелетия до нашей эры) и заканчивая постклассическим периодом (до прихода испанцев — 1500-е годы), в основном жили на территории современного полуострова Юкатан, Гватемалы, Белиза, мексиканских штатов Кинтана-Роо, Чьяпас, Кампече и Тобаско, отчасти Сальвадора и Гондураса.

Предками их были некие протомайя, которые, возможно, жили даже на другой территории — есть вероятность, что они обитали ближе к Центральной Мексике.

Специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий / © из личного архива Сергея Вепрецкого

Культура майя развивалась в рамках общей мезоамериканской цивилизации. Довольно серьезное влияние на них оказали эпиольмеки — культура, жившая на территории мексиканского штата Веракрус, западнее от майя и восточнее от того места, где позже появятся астеки (я вас очень попрошу писать это слово через «с», а не через «ц», потому что именно этот вариант верный, мы сейчас как раз заняты вопросом о том, как приучить людей к такому написанию).

Культура эпиольмеков существовала примерно с IV века до нашей эры по III век нашей и повлияла на майя и с точки зрения письменности, и с точки зрения календаря.

[NS]: Коренное население Северной и Южной Америки после прихода его туда много тысяч лет жило в изоляции от остального мира. При этом кажется, что оно повторяло какие-то концепции других цивилизаций — те же египетские пирамиды. Так ли это?

[Сергей Вепрецкий]: Подобных параллелей много. Есть, например, схожие мифологические сюжеты, причина которых — общий предок такой фабулы, шедший вместе с переселенцами. Скажем, везде знали, как обрабатывать камень, но делали это со своими особенностями.

Что касается пирамид, то в Египте и Америке они не похожи. Важно помнить, что пирамида — самая простая и устойчивая конструкция, которую можно придумать, если вы хотите построить нечто большое.

Пирамиды египтян — это огромные сооружения из больших, тяжелых и сложно транспортируемых блоков. Основной функционал их пирамиды — гробница. Внутри пирамид майя тоже есть захоронения, но на этом сходства заканчиваются. Их пирамиды никогда не были столь идеальной остроконечной формы, и основной функционал был другим.

Пирамида майя — конструкция, на вершине которой, как правило, стоит храм, то есть это место, где они общались с богами. Каменные блоки, из которых создавали такую пирамиду, в разы меньше, чем у египтян.

Пирамида Кукулькана / © Luis Aceves, unsplash.com

Внутри такие конструкции были похожи на матрешку — они содержали в себе несколько более мелких пирамид, которые построили раньше. Насколько я знаю, в Египте такого нет. Нет у майя и настолько больших сооружений, да и строились они на протяжении всего классического периода, а не только в древности, как у египтян. Некоторые из таких конструкций у майя изначально были усыпальницами, которые позже переделывали в храмы. А на вершинах других даже есть жилые постройки.

Если мы посмотрим на пирамиду в Калакмуле (Здание II), то не скажем, что это пирамида в привычном для нас смысле слова — она похожа на высокую платформу, на которой стоит еще несколько зданий: среди них есть еще одна дополнительная пирамида и храм. Поэтому пирамиды майя и египетские сравнивать можно и нужно, но важно отдавать отчет о том, что мы говорим о разных вещах — разные идеи, времена, иная техника строительства.

[NS]: Известно, что некоторые игрушки майя имели колеса, но почему они не додумались делать их большими?

[Сергей Вепрецкий]: Вы рассуждаете с позиции современного человека, жизнь которого представить без колеса невозможно. И, вероятно, колесо — в самом деле величайшее изобретение человечества. Оно оказало колоссальное влияние на всю нашу историю.

Что касается коренных американцев, то важно помнить, что помимо концепции колеса, нужна еще дополнительная инфраструктура — тягловые животные, хорошие дороги. Хотя у коренного населения Америки какие-то дороги все-таки были, но по ним они передвигались пешком и таскали грузы на себе. Что касается тягловых животных, то я с трудом могу представить кого бы они могли туда запрячь. Тапира? Вряд ли. Хотя, наверное, если бы захотели, то смогли.

Понятно, что к этой инфраструктуре люди приходят уже имея колесо, но все-таки отвечая на ваш вопрос, могу сказать: так получилось. На использование колеса у индейцев точно не было никакого религиозного запрета. Конечно, если бы речь шла, например, о Гватемале, то мы могли бы сказать, что колесо не использовали из-за особенностей рельефа — здесь повсюду горы, поросшие джунглями. Но центральные области вполне себе равнинные и там жило очень много людей (лишь примерно с XII века эти края покрываются лесами, а до этого здесь все было в постройках).

Когда у вас такая высокая плотность населения, не особенно нужно преодолевать большие расстояния за короткий промежуток времени. В целом индейцы просто привыкли жить без колеса и даже, когда какие-то мастера делали игрушки на колесиках, наверняка у них и в мыслях не было использовать это в реальной жизни.

[NS]: Расскажите о календаре майя. Кто его все-таки изобрел?

[Сергей Вепрецкий]: Календарь — это система подсчета времени, связанная с наблюдением за небесными телами. У него нет физического воплощения в том смысле, какой мы вкладываем в слово «календарик».

Фото, которым обычно иллюстрируют тексты о календаре майя (круглый камень с изображением лица), — это астекский камень-солнце, который с календарем связан опосредовано и не имеет отношения к майя.

Узнавая это, люди спрашивают, а где же в таком случае календарь майя? А еще считают, что им просто не хватило места на одном камне, чтобы дописать календарь позже 2012 года. Это, конечно, очень смешно.

Календарь майя не имеет какого-то строго физического воплощения, потому что информацию о нем содержит практически каждый текст этого народа. Но какого-то камня нет и быть не может. Искать его — все равно что искать григорианский календарь. Это важно помнить, начиная разговор о календаре майя.

Итак, базовая его единица — день, как и у всех остальных народов. В рамках календаря майя есть разные календарные системы, как и у нас в григорианском. Например, линейная система отсчета лет, не подразумевающая повторения каких-либо циклов, когда мы считаем годы от рождения Христа в одну или в другую сторону.

Есть также циклическая система — в нашем случае это семидневный (неделя) или 365-дневный (год) циклы. В календаре древних майя были похожие принципы и системы, как и в более ранних культурах — у тех же эпиольмеков. В мезоамериканских культурах наблюдается единая календарная система. Какая именно из этих культур изобрела календарь — мы пока не знаем. Поэтому нельзя сказать, что это были майя, тем не менее, единые черты этой календарной системы у них нашли очень сильное воплощение.

Да и с такими системами мы познакомились именно через майя, благодаря тому, что они записывали все очень подробно. В связи с этим и появился термин — календарь майя (который у них, безусловно, был). Есть вещи, которые мы встречаем только у них, но главное, чем хорош этот этнос — тем, что он оставил очень большое количество иероглифических надписей в камне.

Камень-солнце / © Juan Carlos Fonseca Mata, Piedra del Sol en MNA, commons.wikimedia.org

Поэтому расскажу о главных особенностях календаря майя. Например, линейная система, которая называется долгий счет. Она отсчитывала то, сколько прошло дней с 13 августа 3114 года до нашей эры. Что конкретно произошло в этот день мы не знаем — скорее всего, ничего. Это далеко не старт календаря майя — они вели счет по следующему принципу: 20 дней складывали в условные месяцы, которые в свою очередь составляли условные 360-дневные годы, затем уже их объединяли в 20-летия и 400-летия.

Даты майяского календаря записываются в виде этих пяти показателей — сколько дней, месяцев, лет, 20-ти и 400-летий прошло от 13 августа 3114 года до нашей эры. Благодаря этому мы можем рассчитать дату какого-либо события с точностью вплоть до одного дня (иногда даже известно время суток), что для древних культур уникальное явление.

Именно система долгого счета стала причиной всех разговоров про конец света, так как дата по долгому счету 23 декабря 2012 года выглядела, как пять нулей. Но мы прекрасно понимаем, что 400-летиями все не ограничивается и существуют более крупные периоды, которых по представлениям древних майя было очень много.

Очередной цикл после 400-летия — когда прошло 13 раз по 400 лет, то есть 5200-летие. Чтобы получить следующий — нужно 13 умножить на 5200. И вот так, представьте себе, 20 раз (когда я все это умножил — у меня получилось семь октиллионов лет с лишним). Двадцать третьего декабря 2012 года закончился цикл из 13 четырехсотлетий (по 360 дней), начавшийся 13 августа 3114 года до нашей эры, следовательно, дата выглядела как пять нулей, которые всех и напугали, все думали, что календарь майя обнулится, что произойдет катаклизм и наступит конец света. Но важно помнить, что древние майя ничего про него не писали — эта дата знаменовала собой просто завершение очередного цикла и ничего больше.

Мы знаем об этом благодаря уникальной письменности майя, про которую нужно разговаривать отдельно, поэтому скажу лишь, что у них была словесно-слоговая система письма. Ее расшифровал наш советский ученый Юрий Валентинович Кнорозов еще в 1952 году. Как раз недавно вышел перевод книги американского исследователя, который был лично знаком с Кнорозовым, Майкла Ко «Разгадка кода майя», где можно подробнее узнать о письменности этого народа и о том, как она была расшифрована.

[NS]: Почему человеческие жертвоприношения у майя были такими кровавыми, или так было не только у них? Кого приносили в жертву?

[Сергей Вепрецкий]: Когда правители проводили какие-то ритуалы, то в первую очередь приносили в жертву самих себя. Это не означало самоубийство, но лишь проливание своей крови. Надо сказать, что судьба майяских правителей вообще была незавидной — они истязали себя постоянно. Например, протыкали себе гениталии, тоже самое делали и наследники престола, начиная с детского возраста.

Согласитесь, когда мы это знаем, излишняя жестокость в глазах обывателя таких правителей сразу пропадает и становится просто культурной особенностью. Опять же, стоит помнить, что кровь была важной и сакральной субстанцией для всех цивилизаций, включая даже современный мир — недаром у нас существует словосочетание «голубая кровь».

Майяская королева совершает обряд самоистязания, пропуская веревку через язык / © Michel wal, ru.wikipedia.org

По поводу особых ритуалов с разрыванием груди или отрубанием головы — несомненно, они существовали, но не были настолько распространены, как иногда принято считать. В жертву приносили в первую очередь пленников, причем по возможности знатных, потому что для богов это был «жирненький кусочек».

[NS]: Одной из настоящих загадок майя ученые считают их коллапс. Какие есть гипотезы о том, почему начала угасать эта культура?

[Сергей Вепрецкий]: Термином «коллапс майя» мы называем временной период X — начала XI веков, когда по непонятным причинам центральные области, где происходила ключевая политическая активность этого народа в классический период (III-X века), приходят в упадок. Население покидает центральные города, становится меньше примеров письменности и вычурных построек.

Это не означает, что исчезли сами майя, поскольку параллельно с основными классическими городами в центральной области таковые существовали и на севере Юкатана, куда переместилась вся политическая и культурная активность.

Но не следует это воспринимать как единовременный исход — это происходило примерно на протяжении двух веков. И у этого события не было единственной причины, а целый комплекс. Один из важных факторов — перенаселение: вероятно, ресурсов, чтобы кормить людей (по причине изменения климата или банально из-за числа ртов), становилось недостаточно, и они уходили в другие края.

[NS]: Как живут современные майя?

[Сергей Вепрецкий]: Многих из них мы сегодня можем назвать мексиканцами или гватемальцами — они уже не хранят в себе культурный код предков, а просто представляют современную цивилизацию.

Но, конечно, до сих пор есть деревни, где люди могут даже не знать испанского, а говорить на своих языках майя, которых порядка 30 (причем это не диалекты, а именно языки). Другой пример: один из характерных элементов американских культур — зернотерки, которыми растирали семена кукурузы. И как они пользовались ими две тысячи лет назад, так делают это до сих пор.

В 2011 году я был в экспедиции в Мексике, в штате Оахака, где мы жили на вилле одного зажиточного представителя городка Коиштлауака. И его матушка растирала кукурузу вот на такой зернотерке. Оказалось, предмет переходит из поколения в поколение, сейчас ему в районе 300 лет. То, что ели тогда, едят и сейчас: маисовые лепешки, фасоль, тыкву, перец чили. Некоторые вещи сохраняются, потому что удобны, другие — отмирают.

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