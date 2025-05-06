Судьбу исчезающих китообразных из Янцзы проследили по древнекитайской поэзии

Историю вида, как правило, изучают по результатам палеонтологических раскопок или анализов ДНК. Однако специалисты Китайской академии наук пошли другим, более необычным путем, чтобы проследить судьбу восточноазиатской морской свиньи — исчезающих пресноводных зубатых китов, которые обитают в реке Янцзы. С помощью стихов древнекитайских поэтов исследователи выяснили, что ареал этих животных за последние 1400 лет сократился минимум на 65%.

Ученые обратились к литературному наследию неслучайно. Янцзы — самая протяженная река в Азии и третья по длине в мире — фигурирует в произведениях многих китайских стихотворцев. Как и другие жители КНР, они пользовались рекой и ее притоками в поездках по региону. Поскольку восточноазиатские морские свиньи (Neophocaena asiaeorientalis) раньше населяли большую часть Янцзы, поэты могли наблюдать их и упоминать в своей лирике.

И действительно, изучив дошедшие до наших дней поэтические строки, самые ранние из которых датируются 618 годом, исследователи обнаружили сотни упоминаний этих китообразных. О своих открытиях авторы рассказали в статье, вышедшей в журнале Current Biology.

Правда, из-за витиеватости некоторых стихов ученым пришлось с большим вниманием анализировать описания в них морских свиней, чтобы убедиться в правильности интерпретации. Для подтверждения исследователи соотносили упоминания животных с остальным содержанием произведений. Также они сверяли известные факты из биографии поэтов с географическими наименованиями в стихах, чтобы точнее определить предполагаемое хронологическое время и место наблюдений.

Иллюстрация в одном из рассмотренных учеными сборнике стихов с упоминанием восточноазиатских морских свиней / © Sancai Tuhui, compiled by Wang Qi (1573–1620)

Рассмотрев 724 стихотворения, созданных с VII по XX век, в которых авторы писали о восточноазиатских морских свиньях, китайские ученые установили, что более половины упоминаний животных пришлось на династию Цин (1636-1912). Меньше всего подобной лирики дошло со времен династии Тан (618-907) — только пять стихотворений.



Анализ также показал, что самое резкое уменьшение ареала Neophocaena asiaeorientalis произошло за последнее столетие. Это согласуется с результатами других исследований, в которых сокращение популяции морских свиней в Янцзы связали с антропогенным фактором. По мнению ученых, исчезновение китообразных из озер и притоков реки — прямой результат строительства плотин в 1950-х годах, перекрывших основное русло. По этой же причине, вероятно, вымерли и два других обитавших в Янцзы вида: китайский речной дельфин «байцзи» и рыба китайский веслонос.

В дальнейшем авторы планируют изучить по собранным стихам, как в прошлом выглядела река, насколько большими были группы морских свиней и как они вели себя до сокращения численности. В пресс-релизе специалисты выразили надежду, что их работа будет способствовать восстановлению оставшейся популяции и, возможно, вдохновит коллег на новые экологические исследования с использованием литературных источников.

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