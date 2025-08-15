Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Трамп отменил проверки, охранявшие дикую природу от последствий ракетных запусков
Президент Дональд Трамп подписал новый указ, направленный на ускорение коммерческой космической деятельности США за счет сокращения так называемых нормативных задержек и расширения пусковой инфраструктуры страны.
В рамках этого решения Федеральному управлению гражданской авиации предписано «отменить или ускорить» проведение экологических экспертиз — препятствия, которое постоянно беспокоило Маска.
Распоряжение охватывает все сферы деятельности и также обязывает министра транспорта Шона Даффи, который курирует Федеральное управление гражданской авиации, «отменить устаревшие, избыточные или чрезмерно ограничительные правила для запускаемых и возвращаемых на Землю космических аппаратов».
«Неэффективные процедуры выдачи разрешений препятствуют инвестициям и инновациям, ограничивая возможности американских компаний занимать лидирующие позиции на мировых космических рынках», — говорится в заявлении Белого дома.
Это отличная новость для коммерческой космической отрасли, и особенно для Маска, чья компания SpaceX остается безусловным лидером. Но это не очень позитивная новость для окружающей среды, поскольку запуски ракет, даже если они проходят гладко, могут нарушить местную дикую природу, а в худшем случае — привести к разрушению среды обитания животных.
Благодаря указу президента таким компаниям, как SpaceX и Blue Origin Джеффа Безоса, доверят самостоятельное регулирование этих вопросов. Помимо того что указ открывает путь для более быстрых космических запусков, он также направлен на оптимизацию строительства площадок для запуска ракет-носителей путем устранения «дублирующих» или избыточных правил. На практике, как отметило издание Ars Technica, это означает ограничение полномочий штатов по регулированию строительства площадок для запуска ракет в соответствии с местным законодательством.
Это происходит в ключевой момент для коммерческой космической отрасли, поскольку компании спешат запустить тысячи спутников на орбиту, пытаясь составить конкуренцию проекту Маска Starlink.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Исследование американских ученых позволило понять роль эволюционных генетических изменений в формировании важнейших когнитивных способностей человека.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
