Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Трамп отменил проверки, охранявшие дикую природу от последствий ракетных запусков

Президент Дональд Трамп подписал новый указ, направленный на ускорение коммерческой космической деятельности США за счет сокращения так называемых нормативных задержек и расширения пусковой инфраструктуры страны.

Полет ракеты Falcon 9 компании SpaceX / © SpaceX

В рамках этого решения Федеральному управлению гражданской авиации предписано «отменить или ускорить» проведение экологических экспертиз — препятствия, которое постоянно беспокоило Маска.

Распоряжение охватывает все сферы деятельности и также обязывает министра транспорта Шона Даффи, который курирует Федеральное управление гражданской авиации, «отменить устаревшие, избыточные или чрезмерно ограничительные правила для запускаемых и возвращаемых на Землю космических аппаратов».

«Неэффективные процедуры выдачи разрешений препятствуют инвестициям и инновациям, ограничивая возможности американских компаний занимать лидирующие позиции на мировых космических рынках», — говорится в заявлении Белого дома.

Это отличная новость для коммерческой космической отрасли, и особенно для Маска, чья компания SpaceX остается безусловным лидером. Но это не очень позитивная новость для окружающей среды, поскольку запуски ракет, даже если они проходят гладко, могут нарушить местную дикую природу, а в худшем случае — привести к разрушению среды обитания животных.

Благодаря указу президента таким компаниям, как SpaceX и Blue Origin Джеффа Безоса, доверят самостоятельное регулирование этих вопросов. Помимо того что указ открывает путь для более быстрых космических запусков, он также направлен на оптимизацию строительства площадок для запуска ракет-носителей путем устранения «дублирующих» или избыточных правил. На практике, как отметило издание Ars Technica, это означает ограничение полномочий штатов по регулированию строительства площадок для запуска ракет в соответствии с местным законодательством.

Это происходит в ключевой момент для коммерческой космической отрасли, поскольку компании спешат запустить тысячи спутников на орбиту, пытаясь составить конкуренцию проекту Маска Starlink.