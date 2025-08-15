  • Добавить в закладки
15 августа, 10:30
Денис Яковлев
22

Врачи научились избавлять людей от невыносимой хронической боли электричеством

Боль может возникать по разным причинам и в большинстве случаев исчезает после лечения или даже проходит самостоятельно. Но иногда она приобретает затяжной характер, превращаясь в тяжелую проблему и принося больному невыносимые страдания. Американские врачи разработали новый метод лечения хронической боли, который выглядит перспективно.

Первый этап эксперимента: исследователи имплантировали пациенту электроды в 14 различных участков головного мозга, чтобы определить локализацию сигналов, связанных с болью / © University of California, San Francisco

Синдром хронической боли, который устанавливается, если человек страдает от боли не меньше полугода, — самостоятельное заболевание, требующее особого подхода к диагностике и лечению. Нарушения сна, трудности с выполнением привычных задач, потеря интереса к жизни и депрессия — вот с чем сталкиваются такие пациенты.

В исследовании ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Флориды (все — в США) участвовали шесть пациентов с синдромом хронической боли, избавиться от которой им не удавалось годами, несмотря на прием многочисленных болеутоляющих препаратов. Синдром возник у половины после инсульта, у остальных — из-за травм или химиотерапии.

Испытуемым имплантировали электроды в 14 различных участков головного мозга, что позволило определить локализацию сигналов, связанных с болью, и ее интенсивность для каждого из пациентов. Затем исследователи разработали персонифицированные программы электрической стимуляции отделов мозга, ответственных за возникновение боли.

Отличие этого метода от уже существующих в том, что электрические стимулы, блокирующие болевые ощущения, включали сами пациенты с помощью небольшого устройства лишь в момент возникновения боли. Так образовывалась система с замкнутым контуром. В противном случае, объяснили ученые, мозг может адаптироваться к постоянной глубокой электростимуляции и игнорировать ее.

Наблюдение за больными продолжалось от 2,4 до 3,3 года. Они постоянно оценивали свои ощущения от нуля до 10 баллов по Визуальной аналоговой шкале боли и заполняли анкеты, в которых отмечали изменения, происходившие с ними в повседневной жизни.

Результаты показали, что интенсивность боли в среднем снизилась на 50 процентов. Все больные (один из них рассказал, что до лечения «боль была настолько сильной, что казалось, будто кто-то обвязывает пальцы ног леской и дергает») отметили: полностью избавиться от боли все же не удалось, но качество жизни значительно улучшилось.

Исследование пока не прошло экспертную оценку; препринт опубликован на сайте medRxiv. Ученые подчеркнули, что пока можно осторожно говорить только о предварительных итогах.

Однако они допустили, что подобные устройства для глубокой персонифицированной стимуляции мозга станут такими же доступными, как кардиостимуляторы. Дальнейшие исследования послужат основой для разработки других методов лечения синдрома хронической боли — как фармакологических, так и основанных на электростимуляции.

Денис Яковлев
71 статей
Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.
