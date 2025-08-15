Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Врачи научились избавлять людей от невыносимой хронической боли электричеством
Боль может возникать по разным причинам и в большинстве случаев исчезает после лечения или даже проходит самостоятельно. Но иногда она приобретает затяжной характер, превращаясь в тяжелую проблему и принося больному невыносимые страдания. Американские врачи разработали новый метод лечения хронической боли, который выглядит перспективно.
Синдром хронической боли, который устанавливается, если человек страдает от боли не меньше полугода, — самостоятельное заболевание, требующее особого подхода к диагностике и лечению. Нарушения сна, трудности с выполнением привычных задач, потеря интереса к жизни и депрессия — вот с чем сталкиваются такие пациенты.
В исследовании ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Флориды (все — в США) участвовали шесть пациентов с синдромом хронической боли, избавиться от которой им не удавалось годами, несмотря на прием многочисленных болеутоляющих препаратов. Синдром возник у половины после инсульта, у остальных — из-за травм или химиотерапии.
Испытуемым имплантировали электроды в 14 различных участков головного мозга, что позволило определить локализацию сигналов, связанных с болью, и ее интенсивность для каждого из пациентов. Затем исследователи разработали персонифицированные программы электрической стимуляции отделов мозга, ответственных за возникновение боли.
Отличие этого метода от уже существующих в том, что электрические стимулы, блокирующие болевые ощущения, включали сами пациенты с помощью небольшого устройства лишь в момент возникновения боли. Так образовывалась система с замкнутым контуром. В противном случае, объяснили ученые, мозг может адаптироваться к постоянной глубокой электростимуляции и игнорировать ее.
Наблюдение за больными продолжалось от 2,4 до 3,3 года. Они постоянно оценивали свои ощущения от нуля до 10 баллов по Визуальной аналоговой шкале боли и заполняли анкеты, в которых отмечали изменения, происходившие с ними в повседневной жизни.
Результаты показали, что интенсивность боли в среднем снизилась на 50 процентов. Все больные (один из них рассказал, что до лечения «боль была настолько сильной, что казалось, будто кто-то обвязывает пальцы ног леской и дергает») отметили: полностью избавиться от боли все же не удалось, но качество жизни значительно улучшилось.
Исследование пока не прошло экспертную оценку; препринт опубликован на сайте medRxiv. Ученые подчеркнули, что пока можно осторожно говорить только о предварительных итогах.
Однако они допустили, что подобные устройства для глубокой персонифицированной стимуляции мозга станут такими же доступными, как кардиостимуляторы. Дальнейшие исследования послужат основой для разработки других методов лечения синдрома хронической боли — как фармакологических, так и основанных на электростимуляции.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученые впервые показали, как при нагревании меняется кристаллическая структура слоистых титаносиликатов — минералов куплетскита и цезийкуплетскита. Оказалось, что под действием температуры в кислородной среде марганец, содержащийся в минералах, теряет электроны, а также из минералов «уходит» вода. В результате кристаллы куплетскита и цезийкуплетскита сжимаются. Полученные данные расширяют представления о физических свойствах титаносиликатов, содержащих цезий, и потенциально позволят использовать эти минералы для захоронения радиоактивного цезия.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пять новогодних лайфхаков, вдохновленных наукой
Хитрый, расчетливый и нереальный: кто такой демон Максвелла
10 невероятных фактов о телескопе «Джеймс Уэбб»
Как устроен авианосец
«Москвич» представил свой электромобиль. Что с ним не так?
10 способов стать умнее
Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?
5 историй: Полеты животных в космос
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии