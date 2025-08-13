Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении голосовой связи в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Мера связана с участившимися случаями мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в противоправную деятельность через эти платформы.

Иконка мессенджера Telegram на экране смартфона / © Ascannio, Shutterstock

Роскомнадзор заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными каналами голосовой связи, используемыми преступниками для обмана, вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Ведомство ссылается на материалы правоохранительных органов.

По данным РКН, владельцы мессенджеров неоднократно получали требования принять меры по обеспечению безопасности российских пользователей, однако эти обращения были проигнорированы. В результате регулятор вводит частичное ограничение звонков — без отключения остальных функций приложений.

«Борьба со звонками преступников ведётся последовательно», — отмечает РКН. С 2024 года в России действует система «Антифрод», блокирующая звонки с подменой номера в сетях отечественных операторов. Из-за этого, как утверждает ведомство, мошенники массово переключились на мессенджеры, которые «отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей и общества».

Ограничения направлены исключительно против противоправного использования голосовой связи. Текстовая переписка, передача файлов и другие функции Telegram и WhatsApp* продолжат работать в штатном режиме.

* принадлежит Metа, признанной в России экстремистской организацией и запрещена.