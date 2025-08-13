Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*
Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении голосовой связи в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Мера связана с участившимися случаями мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в противоправную деятельность через эти платформы.
Роскомнадзор заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными каналами голосовой связи, используемыми преступниками для обмана, вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Ведомство ссылается на материалы правоохранительных органов.
По данным РКН, владельцы мессенджеров неоднократно получали требования принять меры по обеспечению безопасности российских пользователей, однако эти обращения были проигнорированы. В результате регулятор вводит частичное ограничение звонков — без отключения остальных функций приложений.
«Борьба со звонками преступников ведётся последовательно», — отмечает РКН. С 2024 года в России действует система «Антифрод», блокирующая звонки с подменой номера в сетях отечественных операторов. Из-за этого, как утверждает ведомство, мошенники массово переключились на мессенджеры, которые «отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей и общества».
Ограничения направлены исключительно против противоправного использования голосовой связи. Текстовая переписка, передача файлов и другие функции Telegram и WhatsApp* продолжат работать в штатном режиме.
* принадлежит Metа, признанной в России экстремистской организацией и запрещена.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?
Что такое квантовая биология
Очень странные болезни
Дизайнерские дети: ожидать ли нам ГМО-поколения?
Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника
Лед и пламя: что на самом деле устроило крупнейшее вымирание в истории Земли
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии