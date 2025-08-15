Уведомления
В России начнут лечить пародонтит с помощью зубной шины из циркония
Заболевания пародонта — одна из самых распространенных стоматологических проблем в мире. По оценкам ВОЗ, более 90% населения имеет ту или иную форму болезни, а от тяжелой степени страдает более одного миллиарда человек. Это воспалительный процесс, который поражает твердые и мягкие ткани, окружающие зубы, что приводит к их подвижности, а в запущенных случаях — к потере. Лечение заболеваний тканей пародонта требует комплексного подхода, один из которых включает стабилизацию их положения с применением шинирования. Оно позволяет рационально распределить жевательную нагрузку и сохранить функциональную целостность зубочелюстной системы. Ученые ПНИПУ и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера разработали инновационную конструкцию для шинирования зубов из высокопрочного диоксида циркония.
Устройство отличается возможностью локальной коррекции элементов без полной замены, а также совмещает высокую биосовместимость, эстетику и функциональность. Разработка прочно фиксирует подвижные зубы и предотвращает прогрессирование воспалений и вторичных деформаций зубных рядов, что открывает новые возможности лечения пародонтита. На изобретение получен патент.
Пародонт – это комплекс тканей, которые окружают зубы. Плотно прилегающие эластичные связки удерживают их на месте, амортизируют жевательную нагрузку и препятствуют проникновению инфекций. Интересно, что зубы не приклеены к кости, а могут совершать небольшие движения – в норме допустимы легкие смещения до 0,2 миллиметра. Однако при различных патологиях их подвижность усиливается. Например, пародонтит из-за тяжелой формы воспаления вызывает разрушение связок и кости. Это приводит к дальнейшей подвижности зубов и, в конечном счете, удалению.
Процедура шинирования позволяет стабилизировать подвижность зубов на ранних стадиях. Она объединяет их в единую систему с помощью стоматологической шины, выполненной из различных материалов (обычно композитных или металлических) и необходимой протяженности, в зависимости от степени тяжести заболевания.
– При всей своей эффективности традиционные методы шинирования имеют некоторые недостатки, наиболее частые – это поломка. При переломе конструкции в одном месте необходима ее полная замена, так как она зачастую выполнена единым фрагментом. Кроме того, применяемые для изготовления шин полимерные материалы склонны к растрескиванию и повреждениям от механических нагрузок, содержат в составе мономеры, пластификаторы, красители и пигменты, а также их свойства, такие как усадка, эластичность, тепловое расширение и теплопроводность, могут ухудшаться в процессе носки. Металлические же – не обладают эстетичностью, – рассказывает Оксана Шулятникова, профессор кафедры ортопедической стоматологии ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, доктор медицинских наук.
Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера разработали новый тип шинирующей конструкции из диоксида циркония. Технология минимизирует препарирование твердых тканей зубов и обеспечивает взаимодействие с каждым элементом по отдельности.
Циркониевая керамика сегодня считается эталоном в стоматологическом протезировании. Это соединение, которое получают из природного минерала циркона. Сам по себе он мягкий, что позволяет создавать из него изделия любой формы, но после обработки он приобретает твердость, как у стали. Этот материал обладает уникальным свойством – автоматическим повышением прочности в ответ на механическое воздействие. Это делает его незаменимым для создания зубных протезов, подвергающихся постоянным жевательным нагрузкам. Кроме того, он абсолютно биосовместим, что исключает риск аллергии и воспалительных реакций. Также кристаллическая структура материала делает его максимально близким по цвету к натуральной зубной эмали.
Керамика на основе диоксида циркония уже активно используется для изготовления несъемных конструкций: микропротезов, мостовидных протезов и коронок. Но для шинирования зубов ее ранее не применяли.
– Особенность нашей конструкции заключается в том, что пациенту формируют небольшие углубления в форме трапеции на боковых и внутренних поверхностях подвижных зубов. Далее по ним делают точные слепки, на основе которых создают 3D-модель будущей шины и с помощью специальной программы вытачивают необходимую форму из диоксида циркония. Полученные отдельные элементы трапециевидной формы припасовывают к тканям зубов и фиксируют их, тем самым соединяя два соседних зуба. Места соединений полируют, чтобы не было неровностей, – объясняет Оксана Шулятникова.
Применение такого способа изготовления позволяет добиться максимального соответствия шинирующей конструкции с «пазами» в зубных тканях. Точность достигает 10–20 микрометров, тогда как у металлических шин, изготовленных методом литья, – 50–70 микрометров.
Разработчики отмечают, что трапециевидная форма элементов шины обеспечивает щадящее препарирование зубов, что снижает риск повреждения эмали. А использование отдельных циркониевых элементов дает возможность при необходимости их быстрой замены по отдельности, не прибегая к снятию всей конструкции.
– Кроме этого, проведенные исследования in vitro показали нам, что диоксид циркония способен подавлять рост бактериальных пленок, которые неизбежно образуются на зубах и искусственных материалах в полости рта – пломбах и протезах. Этот факт, в том числе, помогает контролировать воспаление тканей пародонта, – комментирует Владислав Никитин, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.
В настоящий момент проводятся клинические испытания устройства для шинирования. Инновационная разработка ученых Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера не только обеспечивает качество ортопедических конструкций, но и делает лечение заболеваний пародонта более комфортным для пациента.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученые впервые показали, как при нагревании меняется кристаллическая структура слоистых титаносиликатов — минералов куплетскита и цезийкуплетскита. Оказалось, что под действием температуры в кислородной среде марганец, содержащийся в минералах, теряет электроны, а также из минералов «уходит» вода. В результате кристаллы куплетскита и цезийкуплетскита сжимаются. Полученные данные расширяют представления о физических свойствах титаносиликатов, содержащих цезий, и потенциально позволят использовать эти минералы для захоронения радиоактивного цезия.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
