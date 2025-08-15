  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 августа, 10:48
ПНИПУ
6

В России начнут лечить пародонтит с помощью зубной шины из циркония

❋ 4.7

Заболевания пародонта — одна из самых распространенных стоматологических проблем в мире. По оценкам ВОЗ, более 90% населения имеет ту или иную форму болезни, а от тяжелой степени страдает более одного миллиарда человек. Это воспалительный процесс, который поражает твердые и мягкие ткани, окружающие зубы, что приводит к их подвижности, а в запущенных случаях — к потере. Лечение заболеваний тканей пародонта требует комплексного подхода, один из которых включает стабилизацию их положения с применением шинирования. Оно позволяет рационально распределить жевательную нагрузку и сохранить функциональную целостность зубочелюстной системы. Ученые ПНИПУ и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера разработали инновационную конструкцию для шинирования зубов из высокопрочного диоксида циркония.

ПНИПУ
# зубы
# пародонтит
# цирконий
# шины
Новая отечественная конструкция из циркония укрепит шатающиеся зубы / © Ozkan Guner, Unsplash

Устройство отличается возможностью локальной коррекции элементов без полной замены, а также совмещает высокую биосовместимость, эстетику и функциональность. Разработка прочно фиксирует подвижные зубы и предотвращает прогрессирование воспалений и вторичных деформаций зубных рядов, что открывает новые возможности лечения пародонтита. На изобретение получен патент.

Пародонт – это комплекс тканей, которые окружают зубы. Плотно прилегающие эластичные связки удерживают их на месте, амортизируют жевательную нагрузку и препятствуют проникновению инфекций. Интересно, что зубы не приклеены к кости, а могут совершать небольшие движения – в норме допустимы легкие смещения до 0,2 миллиметра. Однако при различных патологиях их подвижность усиливается. Например, пародонтит из-за тяжелой формы воспаления вызывает разрушение связок и кости. Это приводит к дальнейшей подвижности зубов и, в конечном счете, удалению.

Процедура шинирования позволяет стабилизировать подвижность зубов на ранних стадиях. Она объединяет их в единую систему с помощью стоматологической шины, выполненной из различных материалов (обычно композитных или металлических) и необходимой протяженности, в зависимости от степени тяжести заболевания.

– При всей своей эффективности традиционные методы шинирования имеют некоторые недостатки, наиболее частые – это поломка. При переломе конструкции в одном месте необходима ее полная замена, так как она зачастую выполнена единым фрагментом. Кроме того, применяемые для изготовления шин полимерные материалы склонны к растрескиванию и повреждениям от механических нагрузок, содержат в составе мономеры, пластификаторы, красители и пигменты, а также их свойства, такие как усадка, эластичность, тепловое расширение и теплопроводность, могут ухудшаться в процессе носки. Металлические же – не обладают эстетичностью, – рассказывает Оксана Шулятникова, профессор кафедры ортопедической стоматологии ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, доктор медицинских наук.

Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера разработали новый тип шинирующей конструкции из диоксида циркония. Технология минимизирует препарирование твердых тканей зубов и обеспечивает взаимодействие с каждым элементом по отдельности.

Циркониевая керамика сегодня считается эталоном в стоматологическом протезировании. Это соединение, которое получают из природного минерала циркона. Сам по себе он мягкий, что позволяет создавать из него изделия любой формы, но после обработки он приобретает твердость, как у стали. Этот материал обладает уникальным свойством – автоматическим повышением прочности в ответ на механическое воздействие. Это делает его незаменимым для создания зубных протезов, подвергающихся постоянным жевательным нагрузкам. Кроме того, он абсолютно биосовместим, что исключает риск аллергии и воспалительных реакций. Также кристаллическая структура материала делает его максимально близким по цвету к натуральной зубной эмали.

Общий вид устройства. 1 — элементы шины трапециевидной формы, 3 — твердые ткани зубов / © Владислав Никитин, патент

Керамика на основе диоксида циркония уже активно используется для изготовления несъемных конструкций: микропротезов, мостовидных протезов и коронок. Но для шинирования зубов ее ранее не применяли.

– Особенность нашей конструкции заключается в том, что пациенту формируют небольшие углубления в форме трапеции на боковых и внутренних поверхностях подвижных зубов. Далее по ним делают точные слепки, на основе которых создают 3D-модель будущей шины и с помощью специальной программы вытачивают необходимую форму из диоксида циркония. Полученные отдельные элементы трапециевидной формы припасовывают к тканям зубов и фиксируют их, тем самым соединяя два соседних зуба. Места соединений полируют, чтобы не было неровностей, – объясняет Оксана Шулятникова.

Применение такого способа изготовления позволяет добиться максимального соответствия шинирующей конструкции с «пазами» в зубных тканях. Точность достигает 10–20 микрометров, тогда как у металлических шин, изготовленных методом литья, – 50–70 микрометров.

Разработчики отмечают, что трапециевидная форма элементов шины обеспечивает щадящее препарирование зубов, что снижает риск повреждения эмали. А использование отдельных циркониевых элементов дает возможность при необходимости их быстрой замены по отдельности, не прибегая к снятию всей конструкции.

Вид устройства сбоку. 1 — элемент шины трапециевидной формы, 2 — основание элемента, 3 — твердые ткани зуба, 4 — пульпа зуба / © Владислав Никитин, патент

– Кроме этого, проведенные исследования in vitro показали нам, что диоксид циркония способен подавлять рост бактериальных пленок, которые неизбежно образуются на зубах и искусственных материалах в полости рта – пломбах и протезах. Этот факт, в том числе, помогает контролировать воспаление тканей пародонта, – комментирует Владислав Никитин, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

В настоящий момент проводятся клинические испытания устройства для шинирования. Инновационная разработка ученых Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера не только обеспечивает качество ортопедических конструкций, но и делает лечение заболеваний пародонта более комфортным для пациента.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1216 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# зубы
# пародонтит
# цирконий
# шины
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Археологические тайны: что хранит в себе земля
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Экологичная архитектура
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
17 Авг
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Авг
700
Личная система самообмана
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
13 августа, 11:35
РНФ

Ученые нашли способ, который поможет безопасно утилизировать радиоактивный цезий

Ученые впервые показали, как при нагревании меняется кристаллическая структура слоистых титаносиликатов — минералов куплетскита и цезийкуплетскита. Оказалось, что под действием температуры в кислородной среде марганец, содержащийся в минералах, теряет электроны, а также из минералов «уходит» вода. В результате кристаллы куплетскита и цезийкуплетскита сжимаются. Полученные данные расширяют представления о физических свойствах титаносиликатов, содержащих цезий, и потенциально позволят использовать эти минералы для захоронения радиоактивного цезия.

РНФ
# кремний
# магний
# минералы
# радиация
# радиоактивное загрязнение
# цезий
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
13 августа, 10:56
Юлия Трепалина

Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины

Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.

Биология
# дельфины
# игровое поведение
# интеллект китообразных
# китообразные
# киты
# поведение животных
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно