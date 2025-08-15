Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Лже-сотрудники Роскомнадзора выманили у женщины почти полмиллиона рублей через мессенджер MAX
Жительница Курска стала жертвой мошенников после того, как установила новый мессенджер MAX, который позиционируется как один из самых защищенных.
По данным газеты «Друг для друга», женщине поступил звонок от аферистов, которые попросили продиктовать код из СМС, но она отказалась. Спустя некоторое время мошенники снова связались с курянкой, представившись работниками Роскомнадзора, и убедили ее действовать по их указке.
Женщина, поверив «сотрудникам госорганов», установила защищенный мессенджер MAX, а затем перевела денежные средства в размере около полумиллиона рублей на указанный «защищенный счет», якобы для их сохранности. Однако позже деньги никто женщине не вернул.
Напомним, что MAX — это цифровая платформа, разработанная ВК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и компаний из экосистемы «Ростеха». Она позиционируется как российский аналог популярных иностранных платформ с амбициозной целью стать национальным мессенджером.
Сейчас бета-версия MAX проходит тестирование и страдает от различных багов: нестабильная авторизация, вылеты на старых версиях Android и медленная загрузка медиа. Кроме того, в MAX нет никакой защиты от мошенников — ни верификации, ни указания даты регистрации незнакомцев.
