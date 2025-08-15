Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Лже-сотрудники Роскомнадзора выманили у женщины почти полмиллиона рублей через мессенджер MAX

Жительница Курска стала жертвой мошенников после того, как установила новый мессенджер MAX, который позиционируется как один из самых защищенных.

Мессенджер MAX / © VK

По данным газеты «Друг для друга», женщине поступил звонок от аферистов, которые попросили продиктовать код из СМС, но она отказалась. Спустя некоторое время мошенники снова связались с курянкой, представившись работниками Роскомнадзора, и убедили ее действовать по их указке.

Женщина, поверив «сотрудникам госорганов», установила защищенный мессенджер MAX, а затем перевела денежные средства в размере около полумиллиона рублей на указанный «защищенный счет», якобы для их сохранности. Однако позже деньги никто женщине не вернул.

Напомним, что MAX — это цифровая платформа, разработанная ВК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и компаний из экосистемы «Ростеха». Она позиционируется как российский аналог популярных иностранных платформ с амбициозной целью стать национальным мессенджером.

Сейчас бета-версия MAX проходит тестирование и страдает от различных багов: нестабильная авторизация, вылеты на старых версиях Android и медленная загрузка медиа. Кроме того, в MAX нет никакой защиты от мошенников — ни верификации, ни указания даты регистрации незнакомцев.