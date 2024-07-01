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Редкий вид капуцинов впервые застали за применением камня как орудия
В сухих лесах Бразилии зоологи впервые запечатлели вымирающих капуцинов вида Sapajus flavius, использующих камни как инструменты для добывания пищи. Это ставит их в один ряд с макаками-крабоедами и западными шимпанзе, которые тоже применяют камни в качестве орудия.
Когда животное хочет добыть вкусные листья, плоды либо другую пищу, но те находятся слишком высоко, оно использует палку или какое-нибудь приспособление, чтобы дотянуться до лакомства. Так поступают далеко не все звери, и список задач, в которых могут пригодиться орудия, гораздо шире. Слоны, например, палками отгоняют назойливых мух, дикие суматранские орангутаны умеют подкладывать в ладони подушечку из листьев, чтобы поесть листьев колючего дерева, не поранив лап.
Инструмент в таком случае — это продолжение тела животного. Порой ими становятся и камни.
К примеру, морские выдры, плавая на спине, кладут себе на грудь камень, о который разбивают раковину мидии или панцирь краба, тем самым добывая мясо. Среди обезьян за использованием камней ранее заставали пять разных таксонов: два вида капуцинов — чернополосых (Sapajus libidinosus) и Cebus imitator, а еще западных шимпанзе (Pan troglodytes verus) и два подвида макак-крабоедов.
На днях бразильские зоологи впервые задокументировали несколько случаев того, как редкий вид капуцинов Sapajus flavius использует камни в качестве орудия, чтобы расколоть орехи и добыть еду. Ученые расставили в лесах каатинга в Бразилии — крупнейших сухих лесах Южной Америки — четыре фотоловушки, а на одной из четырех станций была кормушка с кукурузой. Наблюдения вели с сентября 2022-го по март 2023 года, а запечатлеть капуцинов за применением камней удалось недалеко от реки Сан-Франциско. Видеокадры и отчет опубликовали в журнале Primates.
Капуцины вида Sapajus flavius, по данным Международного союза охраны природы за 2020 год, находятся на грани вымирания — тогда насчитали всего 500 особей. Эти цепкохвостые обезьяны обитают только в восточной части Бразилии, на побережье Атлантического океана. Интересно, что ранее уже фиксировали, как S. flavius используют палки, чтобы добывать термитов.
В этот раз капуцинов впервые застали за раскалыванием пищи с помощью камней. Обезьяны клали орехи или другие твердые плоды на камень-наковальню и били по ним камнями-молотками. Всего ученые запечатлели восемь случаев применения такого инструмента. В одном месте капуцины пользовались осколками бетона как наковальнями, поскольку поблизости люди строили дома. Как отметили исследователи, изучаемые капуцины стали шестым приматом, применяющим камни как орудия.
Примечательно также, что среда обитания сама вынуждает обезьян прибегать к подобным инструментам. Дело в том, что в бразильском атлантическом лесу почти круглый год можно есть спелые фрукты — рацион чернополосых капуцинов, о которых упоминалось ранее, очень широк: они питаются 35 разными видами плодов, доступных тем, кто забрался повыше на деревья.
Но леса каатинга сухие и жаркие, и в подстилке можно отыскать только девять видов различных плодов. Вдобавок по восемь-девять месяцев в году пищи не хватает. Из-за этого капуцинам S. flavius приходится питаться сухими закрытыми плодами вроде орехов, которых в такой кустарниковой местности больше. И чтобы добраться до еды, приходится прибегать к каменным инструментам.
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