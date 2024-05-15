Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Диких капуцинов впервые застали за использованием палок для выкапывания пищи
Приматы умеют доставать пищу из земли с помощью разных приемов и орудий. Шимпанзе, например, используют для этого палки. Также известно, что обезьяны-капуцины для аналогичных целей приспособили камни. Недавно приматологи впервые зафиксировали, что для добычи скрытого в земле пропитания чернополосые капуцины (Sapajus libidinosus) дополнительно к камням освоили еще и «палочную» технику.
О том, что дикие капуцины способны с помощью камней раскалывать орехи или вскрывать твердую оболочку фруктов, ранее сообщалось в другом исследовании, вышедшем в 2009 году. Его авторы рассказали о привычках популяции Sapajus libidinosus из бразильского национального парка Серра-да-Капивара. Тогда же ученые отметили, что наряду с камнями капуцины применяли палки, чтобы доставать мед или выгонять спрятавшуюся в скальных расщелинах и стволах деревьев добычу вроде ящериц, насекомых и скорпионов.
Новые свидетельства использования камней и палок капуцинами представила международная команда специалистов из Бразилии и Германии. В рамках проекта Capuchin Culture Project они почти два года изучали поведение чернополосых капуцинов в бразильском национальном парке Убажара. Результатами наблюдений ученые поделились в статье, вышедшей в журнале Scientific Reports.
В этот раз исследователи впервые задокументировали, что дикие капуцины применяли палки в качестве щупа или зонда, чтобы находить и доставать пищу из земли. В частности, с их помощью обезьяны раскапывали клубневидные корни и укрывшихся в норах пауков.
За все время специалисты наблюдали 214 эпизодов, когда капуцины копали землю руками или с помощью орудий, чтобы добыть пропитание. Чуть более чем в половине случаев приматы использовали камни, причем самцы делали это чаще самок. Интересно, что применение орудий в целом не повысило успешность попыток достать пищу из земли по сравнению с эпизодами без использования камней или палок.
В большинстве зафиксированных случаев, когда капуцины задействовали палки, они пытались поймать пауков. Чаще это происходило на берегах реки. Измерения орудий показали, что в среднем палки были 29,4 сантиметра в длину и 2,9 миллиметра в толщину.
При охоте на пауков капуцины часто комбинировали приемы. Например, сначала они руками удаляли «крышку», защищавшую паучью нору, а потом вставляли в отверстия найденную поблизости ветку и двигали ей из стороны в сторону. Таким образом обезьяны добирались до пауков или кладок их яиц.
При совместном использовании камней и палок капуцины с помощью первых разрывали землю вокруг, уменьшая глубину норы, а затем брали палку и орудовали ею вышеописанным способом.
Исследование показало, что капуцины в дикой природе применяют разнообразные техники добычи пищи из земли. Подобные наблюдения важны для лучшего понимания поведения этих животных и влияющих на них экологических факторов, заключили авторы.
Ранее археологи из Оксфордского университета обнаружили, что капуцины способны производить подобия ручных рубил — каменных орудий труда. Результаты работы в 2016 году опубликовал журнал Nature. Кроме того, в 2017-м зоологи из США и Германии показали, что дикие капуцины используют социальное научение путем избирательного подражания оптимальным поведенческим схемам.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.
У Марса и Солнца есть сходство: условия в ионосфере планеты, особенно над областями сильных остаточных магнитных полей, похожи на условия в короне светила. Ученые предполагали, что это может приводить к объемным выбросам на Красной планете вроде корональных выбросов на Солнце. И вот впервые им удалось засечь следы такого события.
Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
У Марса и Солнца есть сходство: условия в ионосфере планеты, особенно над областями сильных остаточных магнитных полей, похожи на условия в короне светила. Ученые предполагали, что это может приводить к объемным выбросам на Красной планете вроде корональных выбросов на Солнце. И вот впервые им удалось засечь следы такого события.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вопросы читателей (ч. 1)
Большая красная кнопка
Белые пятна планеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии