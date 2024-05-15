Диких капуцинов впервые застали за использованием палок для выкапывания пищи

Приматы умеют доставать пищу из земли с помощью разных приемов и орудий. Шимпанзе, например, используют для этого палки. Также известно, что обезьяны-капуцины для аналогичных целей приспособили камни. Недавно приматологи впервые зафиксировали, что для добычи скрытого в земле пропитания чернополосые капуцины (Sapajus libidinosus) дополнительно к камням освоили еще и «палочную» технику.

О том, что дикие капуцины способны с помощью камней раскалывать орехи или вскрывать твердую оболочку фруктов, ранее сообщалось в другом исследовании, вышедшем в 2009 году. Его авторы рассказали о привычках популяции Sapajus libidinosus из бразильского национального парка Серра-да-Капивара. Тогда же ученые отметили, что наряду с камнями капуцины применяли палки, чтобы доставать мед или выгонять спрятавшуюся в скальных расщелинах и стволах деревьев добычу вроде ящериц, насекомых и скорпионов.

Новые свидетельства использования камней и палок капуцинами представила международная команда специалистов из Бразилии и Германии. В рамках проекта Capuchin Culture Project они почти два года изучали поведение чернополосых капуцинов в бразильском национальном парке Убажара. Результатами наблюдений ученые поделились в статье, вышедшей в журнале Scientific Reports.

В этот раз исследователи впервые задокументировали, что дикие капуцины применяли палки в качестве щупа или зонда, чтобы находить и доставать пищу из земли. В частности, с их помощью обезьяны раскапывали клубневидные корни и укрывшихся в норах пауков.

За все время специалисты наблюдали 214 эпизодов, когда капуцины копали землю руками или с помощью орудий, чтобы добыть пропитание. Чуть более чем в половине случаев приматы использовали камни, причем самцы делали это чаще самок. Интересно, что применение орудий в целом не повысило успешность попыток достать пищу из земли по сравнению с эпизодами без использования камней или палок.

В большинстве зафиксированных случаев, когда капуцины задействовали палки, они пытались поймать пауков. Чаще это происходило на берегах реки. Измерения орудий показали, что в среднем палки были 29,4 сантиметра в длину и 2,9 миллиметра в толщину.

При охоте на пауков капуцины часто комбинировали приемы. Например, сначала они руками удаляли «крышку», защищавшую паучью нору, а потом вставляли в отверстия найденную поблизости ветку и двигали ей из стороны в сторону. Таким образом обезьяны добирались до пауков или кладок их яиц.

Свидетельства использования камней и палок капуцинами / © Scientific Reports, Valença, T., Oliveira Affonço, G. & Falótico, T.

При совместном использовании камней и палок капуцины с помощью первых разрывали землю вокруг, уменьшая глубину норы, а затем брали палку и орудовали ею вышеописанным способом.

Исследование показало, что капуцины в дикой природе применяют разнообразные техники добычи пищи из земли. Подобные наблюдения важны для лучшего понимания поведения этих животных и влияющих на них экологических факторов, заключили авторы.

Ранее археологи из Оксфордского университета обнаружили, что капуцины способны производить подобия ручных рубил — каменных орудий труда. Результаты работы в 2016 году опубликовал журнал Nature. Кроме того, в 2017-м зоологи из США и Германии показали, что дикие капуцины используют социальное научение путем избирательного подражания оптимальным поведенческим схемам.

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