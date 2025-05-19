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У капуцинов обнаружили странную «моду на киднеппинг»
У обезьян рода капуцины заметили необычное поведение, точного объяснения которому биологи пока не нашли. Без видимых причин и целей молодые самцы стали похищать и носить с собой, словно какой-то аксессуар, детенышей другого вида местных приматов — коибских ревунов.
Обезьяны, уличенные в киднеппинге, — это Cebus imitator, обитающие на острове Хикарон, который входит в состав Национального парка-заповедника Койба (Панама). В русскоязычной литературе их обычно называют белолицыми капуцинами. До 2012 года они считались подвидом обыкновенного капуцина (Cebus capucinus), но теперь их выделили в самостоятельный вид.
С 2017 года за капуцинами с острова Хикарон ведут видеонаблюдение. Кадры с камер-ловушек ранее показали, что Cebus imitator пользуются камнями, как инструментом для добывания пищи. Однако недавно ученые задокументировали куда более странную повадку. Статья об этом вышла в журнале Current Biology.
Первой на необычный случай обратила внимание эколог-этолог Зои Голдсборо (Zoë Goldsborough) из Института поведения животных Общества Макса Планка (Германия). На фото и видео, сделанных в январе 2022 года, она увидела молодого самца капуцина, несущего на спине малыша обезьяны-ревуна (Alouatta palliata coibensis). В последующие четыре месяца этот же самец попадал в объективы с четырьмя другими детенышами ревунов. Судя по кадрам, капуцин ходил с ними по лесу в течение нескольких дней, перенося на спине либо животе и параллельно занимаясь привычными делами, например поиском пищи.
В дальнейшем немецкая исследовательница вместе с коллегами обнаружила, что подобное поведение, ранее не свойственное белолицым капуцинам, стали практиковать и другие особи. С сентября 2022 года по март 2023-го ученые наблюдали на записях эпизоды с участием еще четырех молодых самцов Cebus imitator, которые переносили как минимум семерых разных детенышей ревунов.
Большинство малышей поначалу выглядели здоровыми, но со временем их состояние ухудшалось, очевидно, от истощения. Камеры зафиксировали гибель четырех малышей, однако ученые полагают, что никто из похищенных не выжил в отсутствие материнского молока. Трех погибших детенышей капуцины носили с собой несколько дней после смерти. Однако биологи не наблюдали ни нападений на малышей-ревунов, ни их убийств и поедания.
Как именно происходило похищение, камеры не запечатлели, но на некоторых записях слышны крики взрослых обезьян-ревунов, по-видимому, зовущих детенышей. В пользу версии о похищении говорят и кадры, где капуцины удерживают маленьких ревунов, не давая сбежать.
Для чего капуцинам «киднеппинг» — тоже остается загадкой, никаких явных преимуществ в этом исследователи не увидели. Изначальную версию о попытке «усыновления» брошенных детенышей ученые отвергли, поскольку во всех эпизодах поведение демонстрировали молодые самцы капуцинов, а не самки. Из научной литературы известно, что последние могут практиковать опеку за чужими малышами.
Впрочем, догадка у биологов все же есть. Предполагается, что причина может крыться в уникальных условиях острова Хикарон, где у капуцинов нет природных врагов и мало конкурентов. При такой беззаботной жизни обезьяны могут испытывать нечто подобное скуке, что и толкает их на поиск новых впечатлений и эксперименты вроде использования камней для разбивания орехов и раковин моллюсков.
Ученые пока не анализировали данные с камер за более поздний период, но предупредили, что, если «мода на киднеппинг» перекинется на другие группы капуцинов, это может негативно повлиять на популяцию коибских ревунов, которых относят к исчезающим видам острова Хикарон.
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