Зоологи увидели, как капуцины 20 минут охотились на курицу

Бразильские зоологи зафиксировали редкий эпизод охоты полудикой группы капуцинов. Исследователи наблюдали за обезьянами с 2011 года и однажды заметили, как эти приматы разделались с домашней курицей, которую содержал один из местных жителей. Подобное хищничество порой может навредить репутации капуцинов, но во всяком случае новые свидетельства позволяют лучше понять их поведение.

Рацион приматов настолько же изменчив, насколько разнообразны эти млекопитающие. Их пищевые привычки изучены недостаточно хорошо — недавно Naked Science рассказывал, что приматологи обнаружили в меню западных равнинных горилл оленьи трюфели. Но известно, что орангутаны, например, предпочитают фрукты, бонобо добавляют к этому стебли и листья кустарников, а шимпанзе вовсе всеядны: употребляют в пищу как сладкие плоды и насекомых, так и мясо птиц или обезьян поменьше.

Что касается диеты, к примеру, паукообразных (Atelidae) или саковых (Pitheciidae) приматов, то ее можно назвать гибкой. Помимо основной растительной пищи они порой едят и мясо — охотятся на разных позвоночных, это делают преимущественно самцы. Капуцины, к слову, одни из самых плотоядных нечеловекообразных приматов. Такая гибкость позволяет некоторым популяциям выживать в неблагоприятные сезоны или в районах, где активно сокращается естественная среда.

Недавно двое бразильских зоологов наблюдали необычную охоту капуцинов, живущих в городе Фос-ду-Игуасу на юге Бразилии. Исследователи наблюдали местную популяцию с 2011 года, а систематическое изучение полудикой группы велось с января по сентябрь 2019 года. Она состояла из 20 капуцинов — двух взрослых самцов, четырех взрослых самок и других разновозрастных особей. Специалистам удалось определить только род наблюдаемых приматов (Sapajus) — цвет шерсти и особенности морды позволяли отнести их к Sapajus cay или бурым капуцинам (Sapajus nigritus). Подробное описание редкой охоты опубликовано в журнале Primates.

Местные бразильцы порой разводят кур — исследователи встречали такие хозяйства с 2011 года. Девятого января 2019 года днем взрослый самец капуцинов по кличке «Алемао» (Alemão) спустился с дерева, на котором отдыхал, и стал преследовать домашнюю курицу. Спустя три минуты он поймал ее за шею, в это время к «Алемао» присоединился сородич. Вдвоем они скалились и кричали в сторону остальных членов группы, ощипывали добычу, но та вырывалась.

a) Молодая особь капуцина Sapajus по имени «Жуан-сем-Брасо» отгоняет других особей в группе, пока доминирующий самец «Алемао» держит добычу, домашнюю курицу; b) «Жуан-сем-Брасо» подбрасывает живую курицу; c, d) «Жуан-сем-Брасо» и другой член группы делят добычу / © Primates, Denise Bender and Lucas M. Aguiar.

Капуцины потащили ее к деревьям, стали подбрасывать птицу, ударять о землю и о корни. Тогда же «Алемао» укусил птицу, после чего она успокоилась и, судя по всему, умерла. К охотникам стали подходить другие обезьяны. Пока один капуцин ощипывал курицу, «Алемао» съел ее глаза и выкусил другие части головы. Затем члены группы тоже принялись кусать тушку, то и дело подбрасывая добычу и роняя ее на землю — кто-то отъел часть ног, кто-то часть шеи.

Вся охота длилась 22 минуты, после чего обезьяны оставили мертвую птицу в покое и ушли. Исследователи отметили, что курица стала довольно крупной добычей для капуцинов, поскольку составляла около половины массы взрослого самца. Подобный случай довольно редкий, особенно для обезьян Нового Света (Platyrrhini). Среди них только ревуны поедали куриные яйца.

Изучаемая группа капуцинов, как предположили биологи, не нажила такой охотой себе врагов среди бразильцев, потому что местные разводят домашнюю курицу не для продажи. Случалось также, что люди подкармливали этих обезьян — давали им печенье или хлеб — а иногда капуцины рылись в отходах в поисках пропитания. Новые наблюдения помогают оценить возможные источники пищи капуцинов и в целом отмечают нетипичное для них поведение.

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