  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
38 минут назад
Алиса Гаджиева
43

Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд

4.7

Древние австралийцы использовали в своих ритуалах деревянные палки и экскременты вомбата. Такие комплексные мероприятия были похожи на практику вуду.

Антропология
# археология
# биохимия
# магия
# ритуалы
# симпатическая магия
# этнография
кукла вуду
Этим палочкам из казуарины 12 тысяч лет. На протяжении тысячелетий их пускали на производство австралийских кукол вуду / © Bruno David et al., Nature Human Behaviour

О культурных традициях человеческих сообществ, не имеющих своей письменности, мы знаем только благодаря работам этнографов. Но понять, насколько древняя та или иная традиция, этнограф не может. Это происходит потому, что рассказы о ритуалах могут меняться по мере их передачи от поколения к поколению, а археологические свидетельства редко удается совместить с практикой, описанной этнографами.

Группа археологов и антропологов провела дополнительные раскопки в пещере Клоггс на юго-востоке Австралии и сравнила найденные артефакты с описанием магических ритуалов народа гунаи-курнаи (Gunaikurnai). Результаты представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour.

гунаи-курнаи
На карте показана традиционная территория народа гунаи-курнаи / © Bruno David et al., Nature Human Behaviour

Гунаи-курнаи — австралийские аборигены, живущие в юго-восточной части континента. Сейчас численность народа — не более трех тысяч человек. На территории, которую гунаи-курнаи традиционно считают своей, расположена пещера Клоггс. В ней нашли первые известные на сегодня следы присутствия человека в этой части Австралии: люди пришли туда примерно 17 тысяч лет назад (по другим оценкам — около 20 тысяч лет назад).

Недавно австралийские археологи раскопали в Клоггсе два небольших очага, которые удалось датировать. Люди пользовались ими 11 420 — 12 950 лет назад. Рядом с каждым очагом лежала палочка из ветки растения казуарины (Casuarina sp.). Длина одной из них — 39,5 сантиметра, второй — 19,7 сантиметра.

Тонкие концы палочек оказались слегка обуглены, а биохимический анализ показал присутствие на дереве липидов — жиров человека или животных. Рядом с одним из очагов лежал экскремент вомбата, отличающийся характерной кубической формой. Никаких других следов животного в пещере не нашли, да и не любят эти звери скальные пещеры.

Свидетельств присутствия людей тоже оказалось не очень много. По мнению авторов работы, люди не жили в Клоггсе, но использовали пещеру для ритуальной деятельности. Они обратились к работам этнографов, оставивших описания местных сакральных практик.

ритуальные очаги
Фотографии и схемы ритуальных очагов в пещере Клоггс / © Bruno David et al., Nature Human Behaviour

В 1887 году антрополог и этнограф Альфред Хауитт (Alfred Howitt) опубликовал первые подробные сведения о ритуальных практиках народа гунаи-курнаи и соседних групп из Юго-Восточной Австралии. Один из ритуалов очень напоминает магическую церемонию вуду.

К небольшой палочке, выточенной из ветки казуарины, прикрепляли что-то напрямую связанное с человеком — объектом будущего магического воздействия. Это мог быть пучок волос, клочок одежды, отстриженный ноготь или экскременты. Если достать такой фрагмент не удавалось, за человеком начинали следить, дожидались, когда он сплюнет, а потом быстро собирали слюну.

Потом палочку с «меткой» жертвы обмазывали жиром (желательно человеческим, но можно взять от кенгуру), помещали в центр каменного очага и поджигали. Дальнейшее зависело от того, какое воздействие хотели оказать: можно было убить человека, можно исцелить, а в особых случаях — подчинить колдуну его волю, сделать своего рода зомби.

Такие ритуалы английский антрополог, этнограф и религиовед Джеймс Фрэзер (James Frazer) относил к симпатической магии (sympathetic magic). В ней предметы, имеющие сходство, связаны между собой. И опытный колдун, владеющий одним концом этой «нити», может оказывать влияние на связанный объект. Самый распространенный пример — создание куклы вуду для управления человеком.

Хауитт писал, что не каждый представитель гунаи-курнаи мог выполнять магические действия. Для этого существовали мулла-муллунги — люди, прошедшие специальное обучение колдовству. Свои ритуалы эти маги проводили в одиночестве (хотя на этапе подготовки привлекали помощников) и в уединенных местах.

Авторы новой научной работы предположили, что 12 тысяч лет назад таким уединенным местом была пещера Клоггс. Колдун приходил туда с подготовленной «куклой», совершал обряд и довольно быстро уходил. Какую роль в колдовстве играли экскременты вомбата — неясно, поскольку этнографы XIX века о них не упоминают.

Отметим, что на сегодня это самая долгая из надежно задокументированных и не прерывавшихся ритуальных практик в мире. По мнению исследователей, ее использовали в народе гунаи-курнаи с конца последнего ледникового периода на протяжении примерно 500 поколений.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# археология
# биохимия
# магия
# ритуалы
# симпатическая магия
# этнография
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Июл
Бесплатно
Крепости и замки Сирии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Июл
Бесплатно
Гений инженерного дела
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
02 Июл
500
Социальная множественность денег
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Июл
Бесплатно
От Бабы-Яги до старухи Цинги
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Уникальная история совы-сипухи в Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Астрономическая аэронавигация
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
400
Если вас лечит врач, купивший диплом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Кто придумал иврит?
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Старение и мозг
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 часа назад
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
Позавчера, 10:01
Михаил Орлов

Биологи предложили уничтожать колорадских жуков с помощью РНК

Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata — один из самых злостных вредителей сельского хозяйства, который специализируется на картофеле и других пасленовых. Будучи родом из Скалистых гор, за последние 100 лет жук завоевал большую часть Северного полушария и сейчас осваивается в Китае. Свыше 50 различных пестицидов не смогли остановить картофельного вредителя, поэтому для борьбы с ним ученые прибегли к избирательной генетической технологии — РНК-интерференции.

Биология
# вредители
# колорадские жуки
# насекомые
# пестициды
# сельское хозяйство
# экология
Вчера, 13:16
Редакция Naked Science

Неизвестное событие убило последних мамонтов Земли

Новое исследование геномных данных самых последних обитавших на Земле мамонтов не подтвердило ранее высказанные возможные причины вымирания, включая близкородственное скрещивание, пагубные мутации и охоту на них.

Палеонтология
# мамонты
# остров Врангеля
# последние мамонты
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
25 июня
НИУ ВШЭ

Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте

Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.

НИУ ВШЭ
# дети
# орфографическая чувствительность
# орфография
# подростки
26 июня
Андрей

Ученые выяснили, что стало переломным моментом в таянии антарктических льдов

Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.

Климат
# антарктида
# ледник
# морская вода
# температура Мирового океана
# уровень Мирового океана
# шельфовый ледник
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд

    38 минут назад

  2. Редкий вид капуцинов впервые застали за применением камня как орудия

    3 часа назад

  3. Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

    4 часа назад

  4. Ученые выяснили, насколько быстрее на Луне идет время

    6 часов назад
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

Мария А.
14 минут назад
Виктор, свои правила можете диктовать кому-нибудь другому.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Su Per
18 минут назад
Если америкосы считают, что китайцев можно уничтожить то они сильно ошиблись

Китай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцовКитай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцов

Виктор Ларионов
39 минут назад
Александр, загуглил на скорую руку: - Суффозия; - Аллювий; - Водоток; - Фасетка течения... Но никак не «подтёк». Это у моляров или сантехников.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Василий Мусатов
40 минут назад
Зато в Роисси… что же в Роисси… ну должны же быть какие-то прорывы за четверть века. (Канализация не в счёт)

Китай установил 10 мировых рекордов, построив транспортный коридор Шэньчжэнь — ЧжуншаньКитай установил 10 мировых рекордов, построив транспортный коридор Шэньчжэнь — Чжуншань

Александр Березин
1 час назад
Виктор, "Уверен, специальное обозначение данного явления существует." А я уверен, что ни одной научной работы о нем на русском нет. Знаете, откуда я

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Виктор Ларионов
1 час назад
Александр, вечерком наберу знакомому геологу. Уверен, специальное обозначение данного явления существует. > ...фотосинтетическом организме... Это

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Базар Вокзал
1 час назад
Free, бабавася

Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуацииЭкипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации

Виктор Ларионов
1 час назад
Мария, в научных текстах так не пишется. Точка. Сколько раз указывается числовое значение, столько же - и размерность. Специально даже придумали

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
2 часа назад
Виктор, ученые уже давно выяснили, что климат там действительно стал суровее, но не в момент вымирания мамонтов. а сильно до этого (в конце оптимума

Неизвестное событие убило последних мамонтов ЗемлиНеизвестное событие убило последних мамонтов Земли

Александр Березин
2 часа назад
Виктор, ">подтёки - это у сантехников и студентов кулинарного техникума. У инженеров - водопроявления, у геологов, возможно, ещё как-то." На

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Мария А.
2 часа назад
Виктор, один раз в тексте сказано, что градусы ЦЕЛЬСИЯ. Нет нужды повторять это везде. Если бы внезапно оказались не градусы Цельсия, то уточнили бы.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Виктор Ларионов
2 часа назад
> зимой ночью [нужно уточнить у марсоведов насколько правильно применять к др планете земные обозначения времён года и времени суток] доходит до

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Виктор Ларионов
3 часа назад
>:В последнее время... - почему-то не любят военные сей речевой оборот=) >...разницу во времени между Луной и Землей... – подобное словосочетание в

Ученые выяснили, насколько быстрее на Луне идет времяУченые выяснили, насколько быстрее на Луне идет время

Виктор Ларионов
3 часа назад
Александр, на месте учёных поточней бы сверил температурные градиенты в предполагаемый временной промежуток исчезновения популяции. Наверняка

Неизвестное событие убило последних мамонтов ЗемлиНеизвестное событие убило последних мамонтов Земли

Дмитрий Горбунов
3 часа назад
Не там ищут. То что раньше было кратером, теперь называется "Каспийское море".

Взрыв, отправивший Землю в ледниковый период, оказался воздушнымВзрыв, отправивший Землю в ледниковый период, оказался воздушным

Иван Колупаев
4 часа назад
Лана, глянул спецификацию шин 46 / 90 R57 которые установлены на этом самосвале там диаметр указан 141 дюйм или 3,58 м Откуда автор взял свои 74 см только

Hitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывноHitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывно

Илья Дзен
4 часа назад
Денис, точно, спасибо. Тогда бог в помощь им

Проект строящегося горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» могут пересмотретьПроект строящегося горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» могут пересмотреть

Александр Березин
5 часов назад
Дмитрий, это Сообщество. А не редакция.

Hitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывноHitachi создала первый в мире аккумуляторный карьерный самосвал, который сможет работать непрерывно

Дмитрий Kuрueнко
6 часов назад
PotatOS, А телепорт чем запитывать будем?))

В Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамакВ Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

Дмитрий Kuрueнко
6 часов назад
PotatOS, плотность населения к Китае вполне среднеевропейская. И кто вам сказал что полтора миллиарда это много? https://naked-science.ru/article/nakedscience/nas-vosem-milliardov

В Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамакВ Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно