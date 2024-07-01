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Аборигены Австралии практиковали симпатическую магию 12 тысяч лет подряд
Древние австралийцы использовали в своих ритуалах деревянные палки и экскременты вомбата. Такие комплексные мероприятия были похожи на практику вуду.
О культурных традициях человеческих сообществ, не имеющих своей письменности, мы знаем только благодаря работам этнографов. Но понять, насколько древняя та или иная традиция, этнограф не может. Это происходит потому, что рассказы о ритуалах могут меняться по мере их передачи от поколения к поколению, а археологические свидетельства редко удается совместить с практикой, описанной этнографами.
Группа археологов и антропологов провела дополнительные раскопки в пещере Клоггс на юго-востоке Австралии и сравнила найденные артефакты с описанием магических ритуалов народа гунаи-курнаи (Gunaikurnai). Результаты представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour.
Гунаи-курнаи — австралийские аборигены, живущие в юго-восточной части континента. Сейчас численность народа — не более трех тысяч человек. На территории, которую гунаи-курнаи традиционно считают своей, расположена пещера Клоггс. В ней нашли первые известные на сегодня следы присутствия человека в этой части Австралии: люди пришли туда примерно 17 тысяч лет назад (по другим оценкам — около 20 тысяч лет назад).
Недавно австралийские археологи раскопали в Клоггсе два небольших очага, которые удалось датировать. Люди пользовались ими 11 420 — 12 950 лет назад. Рядом с каждым очагом лежала палочка из ветки растения казуарины (Casuarina sp.). Длина одной из них — 39,5 сантиметра, второй — 19,7 сантиметра.
Тонкие концы палочек оказались слегка обуглены, а биохимический анализ показал присутствие на дереве липидов — жиров человека или животных. Рядом с одним из очагов лежал экскремент вомбата, отличающийся характерной кубической формой. Никаких других следов животного в пещере не нашли, да и не любят эти звери скальные пещеры.
Свидетельств присутствия людей тоже оказалось не очень много. По мнению авторов работы, люди не жили в Клоггсе, но использовали пещеру для ритуальной деятельности. Они обратились к работам этнографов, оставивших описания местных сакральных практик.
В 1887 году антрополог и этнограф Альфред Хауитт (Alfred Howitt) опубликовал первые подробные сведения о ритуальных практиках народа гунаи-курнаи и соседних групп из Юго-Восточной Австралии. Один из ритуалов очень напоминает магическую церемонию вуду.
К небольшой палочке, выточенной из ветки казуарины, прикрепляли что-то напрямую связанное с человеком — объектом будущего магического воздействия. Это мог быть пучок волос, клочок одежды, отстриженный ноготь или экскременты. Если достать такой фрагмент не удавалось, за человеком начинали следить, дожидались, когда он сплюнет, а потом быстро собирали слюну.
Потом палочку с «меткой» жертвы обмазывали жиром (желательно человеческим, но можно взять от кенгуру), помещали в центр каменного очага и поджигали. Дальнейшее зависело от того, какое воздействие хотели оказать: можно было убить человека, можно исцелить, а в особых случаях — подчинить колдуну его волю, сделать своего рода зомби.
Такие ритуалы английский антрополог, этнограф и религиовед Джеймс Фрэзер (James Frazer) относил к симпатической магии (sympathetic magic). В ней предметы, имеющие сходство, связаны между собой. И опытный колдун, владеющий одним концом этой «нити», может оказывать влияние на связанный объект. Самый распространенный пример — создание куклы вуду для управления человеком.
Хауитт писал, что не каждый представитель гунаи-курнаи мог выполнять магические действия. Для этого существовали мулла-муллунги — люди, прошедшие специальное обучение колдовству. Свои ритуалы эти маги проводили в одиночестве (хотя на этапе подготовки привлекали помощников) и в уединенных местах.
Авторы новой научной работы предположили, что 12 тысяч лет назад таким уединенным местом была пещера Клоггс. Колдун приходил туда с подготовленной «куклой», совершал обряд и довольно быстро уходил. Какую роль в колдовстве играли экскременты вомбата — неясно, поскольку этнографы XIX века о них не упоминают.
Отметим, что на сегодня это самая долгая из надежно задокументированных и не прерывавшихся ритуальных практик в мире. По мнению исследователей, ее использовали в народе гунаи-курнаи с конца последнего ледникового периода на протяжении примерно 500 поколений.
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