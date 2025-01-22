Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

В научном журнале Scientific Reports вышла свежая статья о четвероногих друзьях человека от специалистов Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште (Венгрия). Целью работы авторы назвали «всесторонний обзор плюсов и минусов владения собакой».

Добровольцев для исследования — 246 человек старше 18 лет, имеющих в доме пса — набрали с помощью соцсетей. Денежного вознаграждения за участие не предусматривалось, но среди прошедших опрос в дальнейшем разыграли пять подарочных сертификатов.

Участникам предложили 33 нейтральных формулировки, которые касались домашних питомцев. Например: «Собак нужно воспитывать и обучать», «Псы могут принести в дом беспорядок и грязь», «Собаки могут составить компанию детям».

Каждую из фраз оценивали по семибалльной шкале от -3 до +3 в зависимости от того, представлялось ли утверждение преимуществом или недочетом (ноль соответствовал нейтральному отношению). Дополнительно респондентов попросили самостоятельно описать значимые положительные и отрицательные моменты, связанные с наличием у них псов.

По некоторым из пунктов опроса, в которых говорилось об ответственности и обязанностях, возникающих с появлением питомца, мнения разошлись. В частности, оценки варьировались от отрицательных до нейтральных и положительных в утверждениях об уходе за собакой и необходимом на это времени, о влиянии псов на распорядок дня и качество сна хозяина, о возможных эмоциональных переживаниях из-за болезни или старости животных.

В то же время по многим пунктам люди практически единодушно высказывались положительно или отрицательно. Опрос показал, что самым серьезным минусом владельцы псов считают их непродолжительную жизнь. С противоположной стороны наиболее высокие оценки собрало утверждение «Собаки могут сделать жизнь ярче».

Среди важнейших достоинств собак многие респонденты упоминали их искренность, преданность и безусловную любовь к хозяевам. К преимуществам также часто относили положительное влияние на образ жизни и физическую активность людей.

Кроме того, в развернутых ответах о негативных моментах собаководства 95% опрошенных самым значительным недочетом назвали финансовые затраты на уход за питомцами и их лечение.

Полученные результаты демонстрируют, что многие аспекты, связанные с наличием домашней собаки, могут восприниматься как практическое и эмоциональное бремя даже такими лояльными респондентами, как владельцы псов. Результаты подчеркивают важность ответственного подхода к вопросу о заведении питомца и необходимость взвешивать все за и против перед принятием решения.

Ранее обширное исследование в США показало, что псов с безупречным поведением практически не бывает, и выявило распространенные собачьи проступки. В другой статье группа финских ветеринаров и психологов рассказала, что с появлением в доме щенка некоторые люди вместо радости начинали испытывать стресс, беспокойство и раздражение. За схожесть с симптомами послеродового аффективного расстройства это состояние прозвали «щенковой депрессией».

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