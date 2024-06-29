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У владельцев щенков обнаружили признаки «послеродовой депрессии»
Заведя щенка, новоявленные хозяева питомца вместо радости нередко испытывают стресс, беспокойство, раздражение и даже сожаление из-за появления в доме еще одного члена семьи. Поскольку симптомы напоминают послеродовую депрессию, любители собак прозвали это состояние «щенковой депрессией». О нем рассказывается в свежем исследовании финских ученых.
Авторы работы, опубликованной в журнале npj Mental Health Research, — группа ветеринаров и психологов из Университета Хельсинки (Финляндия). Они отметили, что термин «щенковая депрессия» в научной литературе практически не встречается. В то же время схожее явление — послеродовое аффективное расстройство у ухаживающих за младенцами — хорошо известно и изучено.
Исследователи решили восполнить существующий пробел, а также разработать и протестировать опросник для оценки «щенковой депрессии». По мнению авторов, подобная диагностическая методика может быть полезна специалистам в области психологии отношений людей и животных-компаньонов.
Сначала исследователи изучили переживания 135 хозяев собак, которые сообщили, что с появлением щенка в доме они испытывали эмоциональное напряжение. На основе этих данных ученые составили опросник, позволяющий понять, насколько выражена «щенковая депрессия». Затем анкету протестировали более чем на 2000 владельцев псов, чтобы убедиться в ее пригодности и надежности.
Проанализировав негативные эмоции, свойственные «щенковой депрессии», ученые установили, что состояние проявляется в трех формах: беспокойство, разочарование и усталость. Часто они накладываются друг на друга, но порой какой-то из аспектов преобладает.
Так, люди могут тревожиться по поводу благополучия и здоровья щенка, беспокоиться, справятся ли они с новыми обязанностями по уходу за собакой, винить себя, если что-то начинает идти не по плану.
Досада и стресс из-за непредвиденных хлопот, связанных с заботой о питомце, способны вызвать разочарование. Это может осложнять формирование эмоциональной привязанности к щенку, заставлять сожалеть о решении завести собаку и задумываться об отказе от нее.
Наконец, постоянно уделяя щенку много времени и внимания, владельцы рискуют столкнуться с утомлением — как психическим, так и физическим — и нарушениями сна.
«Чуть меньше половины опрошенных владельцев собак признались, что в период „щенячества“ питомцев испытывали негативные переживания, но только у десятой части напряжение достигало серьезного уровня. Примерно такая же картина характерна для послеродовой депрессии. Впрочем, отрицательные эмоции относительно быстро проходили», — пояснил один из авторов исследования, профессор ветеринарных бионаук и генетики Ханнес Лохи (Hannes Lohi).
Ученые также отметили закономерность: чем больше времени проходило с момента «щенячества», тем в более положительном ключе хозяева собак вспоминали о нем. Другими словами, негативная окраска воспоминаний об этом периоде со временем «стиралась».
Авторы научной работы подчеркнули, что «щенковую депрессию» ранее комплексно не изучали, поэтому исследование состояния и создание шкалы для его оценки важны. Полученные результаты позволяют лучше понять переживания людей, заводящих питомцев, и помочь им справиться с беспокоящими дисфорическими симптомами.
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