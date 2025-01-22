Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров

Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.

Палеонтология, в зависимости от места работы, может быть двух типов: полевая и кабинетная. Первая предполагает геологические изыскания, раскопки, экспедиции и в общем-то все то, что составляет романтику путешествий и необычных находок. Но добытый материал нужно аккуратно обработать, сфотографировать, детально изучить — все это происходит за дверями научных институтов и музеев.

На первый взгляд кажется, что это куда скучнее, чем работа в поле. Однако недавнее исследование немецких палеонтологов, вышедшее в журнале PLOS One, показывает: можно открывать новых динозавров, изучая архивы прошлого века. Максимилиан Келлерманн из Палеонтологического музея Мюнхена в Германии обнаружил ранее неизвестную фотографию динозавровых костей, которые сгорели при бомбардировке города в 1944 году. Ученые проанализировали строение окаменелостей, сравнили результаты с известными хищными динозаврами и в итоге выделили новый род и вид этих ящеров.

Обнаруженная фотография скелета Tameryraptor markgrafi. Кости полностью уничтожила бомбардировка / © PLOS One, Maximilian Kellermann et al.

Неполный скелет ящера обнаружили в Египте в 1914 году. Из породы сеноманского яруса верхнемелового периода (100,5±0,1-93,9±0,2 миллиона лет назад) извлекли части черепа, в том числе фрагменты верхней челюсти и мозговой коробки, несколько позвонков, осколки ребер, обе бедренные и одну малоберцовую кости. Сейчас материал уничтожен, но до 1944 года исследователь Эрнст Штромер отнес находку к роду (Carcharodontosaurus). Некоторые из этих гигантских меловых хищников, чья длина достигала 16 метров, а масса — 11 тонн, были крупнее тираннозавров.

По найденной фотографии палеонтологи заметили несколько характерных особенностей египетского ящера. Главным образом его отличают гребень и рог на носу, хотя и другие черты костей бедра и голени, а также черепа вроде симметричных зубов довольно специфичны. Ни у каких других теропод (двуногих хищников) этот признак не встречался ранее. Интересно, что гребень может указывать на половой диморфизм динозавра, который тоже не наблюдали у таких ящеров.

Новый таксон назвали Tameryraptor markgrafi. Родовое имя происходит от одного из неформальных названий Древнего Египта (Та-Мери), а видовое содержит фамилию австрийского коллекционера Рихарда Маркграфа, обнаружившего множество окаменелостей динозавров, в том числе кархародонтозавров.

Это открытие, как отметили палеонтологи, опровергает кажущееся однообразие фауны теропод в Северной Африке середины мелового периода. Тамерираптор конкурировал с ящерами вроде спинозавров и бахариязавров — эти хищники набирали до восьми тонн веса. Найденный род не уступал им в размерах и достигал почти 10 метров в длину.

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