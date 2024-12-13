Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Статья об особенностях старения четвероногих друзей человека вышла в Journal of Small Animal Practice. Ее авторы — специалисты в области ветеринарии и этологии из Ливерпульского университета и Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште.

Изучив крупную базу данных ветеринарных электронных карт, исследователи обнаружили, что подавляющее большинство собак, причисленных к пожилым, старше 7,25 года. Средний возраст 832 псов, которых ветеринары отнесли к «старческой» категории, составил 12,5 года.

Однако анализ выявил довольной широкий диапазон вариаций в зависимости от породы псов. У более мелких собак старость, как правило, наступала позже. Например, средний возраст престарелых джек-рассел-терьеров в выборке составил 14,1 года.

Лабрадоров-ретриверов и представителей других пород покрупнее причисляли к пожилым раньше — с 10,5 до 13,6 года, а в среднем примерно в 12 лет. Порог старости у псов смешанных пород оказался в районе 13,2 года, у бордер-колли — 12,7 года, а у кокер-спаниелей — 11,7 года.

С помощью статистических методов ученые установили пять наиболее распространенных проблем со здоровьем у старых собак. Записи об избыточном или недостаточном весе, а также о резкой потере массы тела встречались в ветеринарных картах 35% рассмотренных пожилых псов.

Проблемами с опорно-двигательным аппаратом (скованность, ограниченная подвижность) страдали 33% питомцев. Заболевания зубов, от образования зубного камня до пародонтита, были примерно у 31% престарелых собак. Среди кокер-спаниелей их вероятность оказалась в 2,7 раза выше, чем у псов смешанных пород, которых рассматривали в качестве контрольной группы.

Четвертое и пятое места в списке заняли проблемы с кожей (включая уплотнения, инфекции и выпадения шерсти) и пищеварением (рвота, диарея). Они упоминались в веткартах у 28% и 22% животных соответственно.

Говоря о важности исследования, авторы отметили, что представленная информация будет полезна хозяевам псов и поможет им подготовиться к старению питомцев. Ученые подчеркнули необходимость регулярных осмотров у ветеринара и профилактического ухода, поскольку связанные со старением проблемы часто накладываются друг на друга и со временем ухудшаются.

Онкологические патологии в новой статье не упоминали, но ранее анализ обширных массивов данных выявил породы собак с наименьшим и наибольшим риском рака. В другой научной работе специалисты установили, представители каких пород имеют тенденцию умирать раньше других.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.