Установлены самые частые проблемы в поведении домашних собак

Обширное исследование в США показало, что псов с безупречным поведением практически не бывает, и выявило наиболее распространенные недочеты, с которыми сталкиваются владельцы питомцев.

В прошлых научных публикациях ветеринары и этологи неоднократно рассматривали разные виды проблемного поведения у собак. К примеру, финские ученые определили, с чем связана повышенная агрессивность псов по отношению к человеку и другим животным. Американские психологи выяснили, как на собачьем поведении сказывается детство в неблагоприятных условиях.

В ряде исследований авторы анализировали распространенность тех или иных поведенческих недочетов. Однако вариативность приводимых данных и небольшие размеры выборок — обычно в пределах тысячи участников — делали подобные оценки недостаточно репрезентативными.

В новой статье по этой теме Бонни В. Бивер (Bonnie V. Beaver), профессор ветеринарной медицины и биомедицинских наук из Техасского университета A&M (США), воспользовалась более обширной статистикой. В основу ее работы, которая вышла в Journal of Veterinary Behaviour, легли данные о 43 517 домашних псах, участвующих в многолетнем исследовательском проекте Dog Aging Project («Старение собак»). По словам автора, такая выборка позволила реалистичнее оценить ситуацию с проблемным поведением четвероногих питомцев.

Владельцев собак попросили с помощью анкет анонимно и честно оценить наличие и выраженность поведенческих проблем у своих животных по шкале от нуля до четырех. Идеально дисциплинированных псов почти не оказалось. Хотя бы один серьезный недочет в поведении либо два отклонения с выраженностью от умеренной до серьезной обнаружили более чем у 99% питомцев, вне зависимости от породы, пола, возраста и сохранности репродуктивной функции.

Вопросы о поведенческих проблемах в анкетах разделили на категории: агрессивность, страх и тревожность, избыточная привязанность, нечистоплотность в доме и прочее (сюда включили гиперактивность и другие отклонения, в том числе поедание фекалий (копрофагию)).

Самыми частыми оказались проблемы, связанные с избыточной привязанностью. Они обычно проявляются при разлуке с хозяевами: оставшись в доме одни, собаки могут скулить, лаять и портить мебель. Подобное наблюдалось у 85,9% псов.

Второе и третье места по распространенности заняли копрофагия (72,9%) и агрессивность (55,6%). Кроме того, почти у половины собак изъяны в поведении имели отношение к проявлениям страха и тревожности.

В комментарии изданию The Telegraph Бонни В. Бивер заявила, что столь высокие показатели стали для нее неожиданными и превзошли прошлые оценки. По мнению исследовательницы, такие результаты могут быть связаны с анонимным и конфиденциальным характером опроса, что побудило владельцев собак быть откровеннее в ответах.

Вместе с тем Дэниел Миллс (Daniel Mills), профессор ветеринарной поведенческой медицины из Университета Линкольна (Великобритания), который не участвовал в исследовании, в целом назвал полученные данные надежными, но не исключил вероятности завышения оценок.

По его мнению, некоторые из примеров поведения в анкетах совсем не походили на отклонения. Так, в одном из пунктов, характеризующих избыточную привязанность, говорилось, что собака «склонна следовать за вами», «стремится сидеть рядом или контактировать с вами».

«Это может объяснить 85%-ный показатель распространенности отклонений, связанных с избыточной привязанностью. Я бы усомнился, что такое поведение проблемное», — сказал ученый.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.