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Установлены самые частые проблемы в поведении домашних собак
Обширное исследование в США показало, что псов с безупречным поведением практически не бывает, и выявило наиболее распространенные недочеты, с которыми сталкиваются владельцы питомцев.
В прошлых научных публикациях ветеринары и этологи неоднократно рассматривали разные виды проблемного поведения у собак. К примеру, финские ученые определили, с чем связана повышенная агрессивность псов по отношению к человеку и другим животным. Американские психологи выяснили, как на собачьем поведении сказывается детство в неблагоприятных условиях.
В ряде исследований авторы анализировали распространенность тех или иных поведенческих недочетов. Однако вариативность приводимых данных и небольшие размеры выборок — обычно в пределах тысячи участников — делали подобные оценки недостаточно репрезентативными.
В новой статье по этой теме Бонни В. Бивер (Bonnie V. Beaver), профессор ветеринарной медицины и биомедицинских наук из Техасского университета A&M (США), воспользовалась более обширной статистикой. В основу ее работы, которая вышла в Journal of Veterinary Behaviour, легли данные о 43 517 домашних псах, участвующих в многолетнем исследовательском проекте Dog Aging Project («Старение собак»). По словам автора, такая выборка позволила реалистичнее оценить ситуацию с проблемным поведением четвероногих питомцев.
Владельцев собак попросили с помощью анкет анонимно и честно оценить наличие и выраженность поведенческих проблем у своих животных по шкале от нуля до четырех. Идеально дисциплинированных псов почти не оказалось. Хотя бы один серьезный недочет в поведении либо два отклонения с выраженностью от умеренной до серьезной обнаружили более чем у 99% питомцев, вне зависимости от породы, пола, возраста и сохранности репродуктивной функции.
Вопросы о поведенческих проблемах в анкетах разделили на категории: агрессивность, страх и тревожность, избыточная привязанность, нечистоплотность в доме и прочее (сюда включили гиперактивность и другие отклонения, в том числе поедание фекалий (копрофагию)).
Самыми частыми оказались проблемы, связанные с избыточной привязанностью. Они обычно проявляются при разлуке с хозяевами: оставшись в доме одни, собаки могут скулить, лаять и портить мебель. Подобное наблюдалось у 85,9% псов.
Второе и третье места по распространенности заняли копрофагия (72,9%) и агрессивность (55,6%). Кроме того, почти у половины собак изъяны в поведении имели отношение к проявлениям страха и тревожности.
В комментарии изданию The Telegraph Бонни В. Бивер заявила, что столь высокие показатели стали для нее неожиданными и превзошли прошлые оценки. По мнению исследовательницы, такие результаты могут быть связаны с анонимным и конфиденциальным характером опроса, что побудило владельцев собак быть откровеннее в ответах.
Вместе с тем Дэниел Миллс (Daniel Mills), профессор ветеринарной поведенческой медицины из Университета Линкольна (Великобритания), который не участвовал в исследовании, в целом назвал полученные данные надежными, но не исключил вероятности завышения оценок.
По его мнению, некоторые из примеров поведения в анкетах совсем не походили на отклонения. Так, в одном из пунктов, характеризующих избыточную привязанность, говорилось, что собака «склонна следовать за вами», «стремится сидеть рядом или контактировать с вами».
«Это может объяснить 85%-ный показатель распространенности отклонений, связанных с избыточной привязанностью. Я бы усомнился, что такое поведение проблемное», — сказал ученый.
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