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Ветеринары выявили породы собак, чаще подверженные диарее
Анализ более двух миллионов карт пациентов британских ветеринарных клиник показал, какие псы имеют повышенный риск острых кишечных расстройств — одной из распространенных проблем со здоровьем у четвероногих друзей человека.
По данным специалистов, ежегодно ветеринарная помощь по поводу диареи требуется каждой двенадцатой домашней собаке в Великобритании. Исследователи изучили данные о таких обращениях в стране за 2019 год и установили, что определенные породы подвержены сбоям в работе пищеварительного тракта в большей степени. Статья об этом вышла в научном журнале PLOS One.
После того как ученые применили к собранным сведениям методы статистического анализа и сделали поправки на искажающие факторы, в списке оказались шесть пород, которым диагноз «диарея» ставили чаще, чем собакам-метисам, выступившим контрольной группой. В перечень вошли мальтийская болонка, карликовый пудель, кавапу (помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя), немецкая овчарка, йоркширский терьер и кокапу (помесь кокер-спаниеля и пуделя).
Кроме того, у представителей двух пород — джек-рассел-терьер и чихуахуа — выявили сниженный риск диареи. Зооврачи допустили, что дело может быть не только в большей или меньшей предрасположенности к кишечным расстройствам. У собак разных пород могут различаться режимы питания и физических нагрузок, плюс вероятность обращения хозяев к ветеринару тоже разнится.
Исследователи также установили, что у молодых (менее трех лет) и пожилых собак (девять лет и старше) диагноз «диарея» более распространен, чем у псов среднего возраста (четыре-пять лет). Специалисты пояснили, что в молодости собаки могут чаще съедать то, что не следует, провоцируя проблемы с пищеварением, а в более солидном возрасте такие сбои бывают связаны со старением.
У многих собак с диареей параллельно диагностировали другие нарушения. Примерно у 44% питомцев наблюдалась рвота, у 28% — снижение аппетита, у 24% — вялость. Приблизительно 29% всех случаев отнесли к геморрагической, или кровавой, диарее.
Большинство собак быстро приходили в себя после кишечных расстройств: более чем в 80% случаев повторных визитов к ветеринарам уже не требовалось. Тем не менее примерно в 38% эпизодов домашним питомцам выписали антибиотики, хотя их не рекомендуют применять у собак с легкой или умеренной диареей.
«Столкнуться с неудержимым поносом у своей собаки опасается любой владелец, но результаты исследования подтвердили, что это очень распространенное явление у псов. Хозяевам не стоит паниковать: независимо от выраженности диареи большинство животных выздоравливают в течение нескольких дней после ветеринарного лечения», — заключили авторы научной работы.
Ранее исследователи из Великобритании и Венгрии с помощью анализа карт пациентов ветклиник определили, с какого возраста собак считают престарелыми. Оказалось, у более мелких псов, таких как джек-рассел-терьеры, старость, как правило, наступает позже. В другой научной работе ветеринары развеяли миф о лучшем здоровье дизайнерских пород собак.
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