Стиль воспитания в детстве повлиял на отношение взрослых людей к своим собакам

То, насколько строго и требовательно либо терпимо и либерально воспитывали в детстве человека, во взрослой жизни может отразиться на его отношении к четвероногим питомцам. Это показало недавнее исследование с участием почти 400 владельцев собак из Великобритании и США.

Взаимоотношения человека с собакой значительно эволюционировали. Если в прошлых эпохах они строились преимущественно вокруг потребностей людей, то в последние десятилетия четвероногие питомцы все больше превращаются в полноценных членов семьи, о которых заботятся практически как о детях.

Это подтверждают примеры из научной литературы. Одно из исследований ранее показало сходство между подходом к воспитанию ребенка и стилем взаимоотношений хозяина с собакой. В другой работе ученые обнаружили, что при общении матерей со своими детьми и домашними псами у них наблюдались похожие паттерны повышения уровня окситоцина и активации мозга.

Статья, вышедшая в журнале Animals, продолжает эту тему. Его авторы — специалисты в области психологии и ветеринарии из Университета Глазго и Стерлингского университета (Великобритания) — решили проследить, влияют ли методы воспитания, пережитые людьми в детстве, на то, как они впоследствии относятся к своим собакам.

В рамках исследования провели онлайн-опрос 391 владельца собак из США и Великобритании. Большинству исполнилось от 25 до 55 лет, а 96% из них были женщинами. Примерно 35% респондентов сообщили о наличии в семье детей. Также авторы научной работы провели интервью с 10 случайно выбранными участниками, которые на это согласились.

Наряду с социально-демографическими данными, вопросы в анкетах касались стилей воспитания, с которыми люди сталкивались в детстве, а также их отношения к своим собакам. Результаты подтвердили предположение о том, что манера воспитания, которую участники испытали на себе, может затем повторяться в их взаимодействии с питомцем.

В частности, если родители человека придерживались либерального или попустительского подхода, для которого характерны теплота и отзывчивость при низкой требовательности и строгости, то, повзрослев, такие люди чаще демонстрировали аналогичную манеру в отношении домашних собак.

Участники с авторитетным типом воспитания, который еще называют демократическим, были менее склонны потворствовать вольностям четвероногих любимцев. Авторитетный подход сочетает теплоту и поддержку с четкими правилами и высоким уровнем ожиданий, поощряет независимость и открытый диалог, но предусматривает и дисциплину.

Также ученые выяснили, что у респондентов преобладало протекционистское и гуманистическое отношение к питомцам. В первом варианте в собаках видят компаньонов, но со специфическими для животных нуждами, а во втором рассматривают скорее как человекоподобных существ, считая себя кем-то вроде родителей или друзей.

У испытуемых, которых в детстве воспитывали авторитарно, протекционистское отношение к питомцам снижало вероятность повторения жесткой манеры при взаимодействии с ними, а гуманистический настрой повышал вероятность попустительства с собаками.

По мнению авторов, результаты их исследования могут быть полезны для выстраивания более успешных отношений с питомцами. Тем не менее, отметим, ученые опирались на самоотчеты, что повышает риск предвзятости. К тому же среди участников превалировали женщины, а структура работы не позволяет сделать вывод о причинно-следственной связи.

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