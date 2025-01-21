Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Студенты нашли новый нетрадиционный сверхпроводник
Студенческий проект по изучению трехкомпонентного сплава привел к открытию нового нетрадиционного сверхпроводника. Тройное соединение никеля, железа и циркония показало куполообразную форму температуры сверхпроводящего перехода.
Сверхпроводники — материалы, способные при определенных условиях передавать энергию без потерь на сопротивление. Их уже используют в сверхпроводящих магнитах для медицинских приборов и в сверхпроводящих кабелях для фундаментальных физических исследований.
Такие материалы, как правило, приходится охлаждать до температур около четырех кельвин с использованием жидкого азота и гелия. Связанные с этим технологические и логистические сложности — ключевое препятствие на пути к более широкому развертыванию технологии.
Ученые ищут материалы, которые могут показывать нулевое сопротивление при более высоких температурах. Важным порогом исследователи считают сверхпроводимость при температуре 77 кельвин — с этого момента для охлаждения вместо жидкого гелия можно использовать более дешевый и простой в обращении жидкий азот.
Высокотемпературная сверхпроводимость может следовать другому механизму, нежели «обычные сверхпроводники», которые следуют устоявшимся теоретическим основам, в частности теории БКШ, Бардина — Купера — Шриффера.
Нетрадиционные сверхпроводники — многообещающее направление исследования высокотемпературных сверхпроводящих материалов. На них ученые возлагают надежды о передаче энергии без потерь в промышленных масштабах.
Исследователи из Токийского столичного университета открыли новый сверхпроводящий материал. Они объединили железо, никель и цирконий, чтобы создать новый цирконид переходного металла с различным соотношением железа к никелю. О результатах физики рассказали в статье для издания Journal of Alloys and Compounds.
Они впервые показали, что поликристаллический сплав железа, никеля и циркония проявляет сверхпроводящие свойства. Отдельно цирконид железа и цирконид никеля не являются сверхпроводящими в кристаллической форме, но их смесь значительно отличается по свойствам от отдельных веществ.
Эксперименты с новым материалом начались как студенческий проект. Студенты создавали сплавы железа, никеля и циркония в разных соотношениях методом дуговой плавки. Созданный исследователями сплав имеет ту же кристаллическую структуру, что и тетрагональные циркониды переходных металлов — это семейство перспективных сверхпроводящих материалов. Ученые также обнаружили, что константы кристаллической решетки плавно изменяются в зависимости от соотношения железа к никелю.
Важно, что исследователи нашли область составов смеси, где температура сверхпроводящего перехода повышалась, а затем снова падала. Эта «куполообразная» форма — признак нетрадиционной сверхпроводимости.
Дальнейшие эксперименты подтвердили, что намагничивание цирконида никеля демонстрирует похожую на сверхпроводящий магнитный переход аномалию, что также свидетельствует о нетрадиционной сверхпроводимости.
По словам ученых, найденный ими материал открывает новые возможности для изучения нетрадиционной сверхпроводимости. Они продолжат изучение материала и возможности создания следующего поколения сверхпроводящих устройств на никель-железо-циркониевом сплаве.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?
Ученые исследовали человекообразных обезьян в одном из заповедников Японии и выявили у них необычное поведение, которое ранее не наблюдалось у других животных. Если один шимпанзе начинает мочиться, это стимулирует других особей делать то же самое. По мнению авторов новой научной работы, эффект, который они назвали «заразительным мочеиспусканием», может иметь глубокие эволюционные корни.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Утечка RAND с точки зрения истории: США устроили войну на Украине ради истощения Европы?
Шанхайский синдром планеты Земля: когда нас будет слишком много и что из этого выйдет
На стройках далеких планет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии