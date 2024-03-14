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Менопаузу назвали возможной причиной долголетия самок китов
Самки зубатых китов, у которых наступает менопауза, живут дольше, чем киты других видов аналогичного размера. Это выяснили ученые из Великобритании.
Киты — единственные млекопитающие, кроме людей и шимпанзе, которые переживают менопаузу. Однако она наступает только у пяти видов этих животных. Это зубатые киты: короткоперые киты-лоцманы, ложные косатки, косатки, нарвалы и белухи. Именно на них сфокусировалось новое исследование, показавшее, что эволюция менопаузы у китов и людей протекала по схожей логике.
Ученые из Эксетерского и Йоркского университетов (Великобритания), а также из британского Центра исследований китов собрали в научной литературе данные об истории эволюции 18 видов китов (включая все, для которых характерна менопауза). Они изучили информацию о возрасте, когда киты умирают и когда теряют репродуктивную функцию. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.
Филогенетический анализ показал, что при одинаковых размерах самки китов, у которых наступает менопауза, живут дольше, чем самцы того же или другого вида, а также чем самки других видов. Разница в продолжительности жизни составила от 35 до 45 лет. Если самцы китов в основном умирают к 40 годам, то самки видов, у которых репродуктивная функция прекращается, могут дожить до 80 лет.
Согласно выводам исследования, менопауза развивалась у китов таким образом, что увеличивалась продолжительность их жизни. Это утверждение опровергает предположение, что эволюция шла за счет снижения репродуктивного возраста. Кроме того, увеличение жизни, по мнению ученых, могло быть не только следствием менопаузы, но и ее целью: самкам косаток необходимо было больше времени, чтобы помогать потомству.
Когда самка кита живет дольше, при этом не оставаясь в репродуктивном возрасте, у нее появляется время, которое можно посвящать только детям и внукам. Благодаря менопаузе косатки перестают выводить потомство и конкурировать с дочерьми, у которых появляются собственные детеныши.
«Эволюция менопаузы и долгой пострепродуктивной жизни могла произойти только при очень специфических обстоятельствах. Во-первых, у вида должна быть социальная структура, в которой самки проводят жизнь в тесном контакте с потомством. Во-вторых, у самок должна быть возможность помогать семье способами, повышающими шансы выжить. Например, известно, что женские особи зубатых китов делятся пищей и используют свои знания, чтобы направлять группу в поисках пищи, когда ее не хватает», — объяснили авторы исследования.
Ученые отдельно отметили, что менопауза у людей развивалась по схожей логике, хотя эволюция у китов протекала независимо от развития организма человека. В обоих случаях увеличивалась общая продолжительность жизни, но не продлевался репродуктивный возраст.
Исследование стало первой научной работой, в которой рассмотрели менопаузу не у одного, а у нескольких видов. Раньше изучались только люди, только дикие шимпанзе или отдельный вид косаток, а о менопаузе у некоторых видов зубатых китов до недавнего времени было неизвестно.
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