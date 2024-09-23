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Связь идеологии со структурой мозга оказалась сложнее, чем было принято считать
Психологи из Греции и Нидерландов проверили предыдущее исследование, согласно которому политические взгляды связаны с объемом миндалевидного тела в головном мозге. Его выводы подтвердились только частично, зато ученые обнаружили новую закономерность.
Многие современные научные работы говорят о том, что приверженность человека конкретной идеологии объясняется влиянием не только социокультурных, но и биологических факторов, а также способна влиять на качество жизни. Например, одно из исследований выявило, что политические взгляды в некоторой степени зависят от наследственности, а другое — что убеждения могут ухудшить сон.
Согласно работе 2011 года, основанной на данных 90 студентов, которую провели ученые из Великобритании, у консерваторов по сравнению с либералами чуть больше миндалевидное тело — область мозга, задействованная в формировании воспоминаний разного типа и связанная с возникновением аппетита. Кроме того, авторы публикации отмечали, что у представителей разных политических течений различается строение передней поясной коры, отвечающей за регулирование кровяного давления и сердечного ритма, а также некоторые когнитивные функции, например ожидание награды, принятие решений, эмпатия.
Специалисты из Американского колледжа Греции (Греция) и Амстердамского университета (Нидерланды) провели повторное исследование и частично опровергли предыдущие выводы. Научную работу, в которой описана более сложная взаимосвязь идеологии и структуры мозга, опубликовал журнал iScience.
Авторы статьи проанализировали данные магнитно-резонансной томографии 975 голландцев от 19 до 26 лет, которые представляли разные слои населения Нидерландов с точки зрения образования и политических взглядов. Участники исследования также заполнили анкету о приверженности той или иной идеологии.
Вывод о большем объеме миндалевидного тела подтвердился, несмотря на то что в исследовании участвовало в 10 раз больше людей, чем в работе ученых из Великобритании, и выборка была репрезентативнее. Если у среднестатистического избирателя-консерватора миндалевидное тело занимало столько же места, сколько заняли бы 157 кунжутных зернышек, то у представителей более прогрессивных идеологий объем этой области мозга был эквивалентен объему 156 зернышек (даже такое небольшое различие считается значимым. — Прим. ред.).
«Однако мы не знаем точно, как связаны консерватизм и размер миндалевидного тела. Эта область мозга в основном изучалась в связи с ситуациями угрозы и страхом, но, по-видимому, она гораздо заметнее реагирует на эмоции в целом и на противоречивую информацию. Возможно, миндалевидное тело больше у людей, которые сильнее реагируют на информацию, что иногда становится причиной более консервативных взглядов в политике», — отметили исследователи.
На связь политической позиции со строением передней поясной коры не указало ничто, но авторы статьи обратили внимание и на другие области мозга. Они обнаружили, что у людей с правыми взглядами по социальным и экономическим вопросам более крупная правая веретенообразная извилина — она помогает распознавать лица и символы. Причину этой связи еще предстоит выяснить, однако вывод о более сложных различиях в структуре мозга у представителей разных идеологий сделать уже можно:
«Иногда говорят о синем (демократическом) и красном (республиканском) мозге в американском контексте. Эта метафора заманчива, но совершенно неуместна», — подытожили ученые.
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