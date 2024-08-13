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Психологи выяснили, почему у людей меняются политические взгляды
Некоторые люди сохраняют политические взгляды на протяжении всей жизни, а некоторые — меняют точку зрения и иногда даже выбирают идеологию, противоположную предыдущей. Международная команда ученых узнала, в какой степени на «переключение» убеждений влияют генетические факторы и жизненный опыт.
Политические взгляды — значимая часть жизни человека. Они, в частности, формируют призму, через которую мы смотрим на события прошлого (буквально влияют на трактовку истории), а также вызывают едва ли не самые горячие споры. Недавнее исследование доказало, что дискуссии о политике влияют на их участников положительно, сближая с оппонентами. Однако до конца не было ясно, что заставляет людей менять собственные политические взгляды.
Предыдущие научные работы показали, что выбор идеологии зависит как от генетических, так и от внешних факторов. Ученые из Орхусского университета (Дания), Висконсинского университета в Грин–Бэй (США), Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США), Университета Южной Дании (Дания) и Лундского университета (Швеция) выяснили, насколько существенна роль каждого типа факторов в изменениях со временем и всегда ли она одинакова. Результаты исследования опубликовал журнал Personality and Individual Differences.
В работе использовались данные датского реестра близнецов, что позволило получить более точное представление о влиянии генетики на изменения политических взглядов. Ученые три раза (в 2009, 2012 и 2019 годах) опросили 2471 человека из этой базы, которые родились в период с 1970 по 1989 год. Анкета была посвящена мнению респондентов о социальной и экономической системах в их стране.
Социальный аспект оценивали с помощью вопросов, которые касались тем преступности, сексуальной ориентации, национальных обычаев. Экономический — с помощью вопросов, связанных с налогами и неравенством доходов.
Оказалось, что, когда человек меняет идеологию, основной движущей силой становятся факторы окружающей среды, в том числе воспитание, социализация, жизненный опыт. При этом на социальные ориентиры сильнее влияет общее окружение, то есть люди, с которыми общаются оба близнеца, а на экономические — и общие, и уникальные факторы, например индивидуальный жизненный опыт вроде безработицы и взаимодействий с людьми не из круга брата или сестры.
Исследователи не обнаружили никакого воздействия генетики на изменение политических взглядов со временем. Вероятно, наследственность влияет на то, какими становятся первые политические ориентиры человека, но меняются они под действием других факторов.
По словам авторов статьи, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, не зависят ли результаты от этнической принадлежности и культуры респондентов. Информация о том, как трансформируются политические взгляды в разных контекстах, помогла бы преодолеть разногласия между разными научными школами относительно изменений установок с течением времени и точнее определить роль разных значимых факторов.
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