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Сон ухудшился из-за политических взглядов
Предпочтения в политике способны влиять не только на личностные качества, но и на физиологические особенности человека. Как выяснили ученые из США, от политических взглядов могут зависеть уровень стресса и качество сна.
Политические убеждения занимают важное место в жизни людей. Согласно недавним исследованиям, они влияют на трактовку исторических событий и отношение к ним, а также на готовность поступиться моральными принципами. Дискуссия с политическим оппонентом может улучшить состояние человека, в то время как ликвидаций недопониманий не устранит разногласий.
Исследователи из Университета штата Аризона в США изучили, как политические взгляды связаны с качеством сна — фактором, от которого напрямую зависит физическое и психическое здоровье человека. Результаты научной работы опубликовал журнал Sleep Health.
Ученые опросили 922 взрослых жителя Аризоны, средний возраст которых составил 41,65 года. Выборка была разнообразной с точки зрения расы, пола и уровня образования.
Участники исследования ответили на вопросы, связанные с проблемами сна в последние 30 дней и принадлежностью к политическому течению. Респонденты ассоциировали себя с демократами, республиканцами или «независимыми», которые не поддерживают ни одну из двух ведущих партий. Отдельно их спросили о том, насколько сильно изменилась их жизнь после пандемии COVID-19. При анализе полученных данных исследователи учитывали также возраст, пол, расу и состояние здоровья респондентов.
Люди, которые идентифицировали себя как демократов или «независимых», сообщили о худшем качестве сна, чем республиканцы. Эти две группы опрошенных также столкнулись с более сильными переменами в жизни и графике сна, когда началась пандемия.
Согласно полученным данным, сторонники левых политических взглядов острее воспринимали стрессы, связанные с коронавирусом (проблемы со здоровьем, экономическая неопределенность, социальные потрясения). Республиканцы, которые в основном меньше переживали о последствиях пандемии и спокойно реагировали на необходимость носить маски и вакцинироваться, могли испытывать меньший стресс и, соответственно, лучше спать.
Так или иначе, у исследования есть ряд ограничений. Например, ученые анализировали ответы, которые люди дали на вопросы о самих себе. Эти данные могут быть необъективными или неточными, а закономерности, верные для одного штата, необязательно будут соблюдаться в других. Кроме того, остается неясным, есть ли прямая связь между политическими взглядами и качеством сна или дело в том, что сторонники конкретной идеологии могут иметь характерные, влияющие на сон личностные качества и образ жизни.
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