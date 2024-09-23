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20 минут назад
ТюмГУ
22

В ТюмГУ усовершенствовали программное устройство для работы с информацией

4.3

Ученые лаборатории мемристорных материалов школы компьютерных наук ТюмГУ разработали усовершенствованное программируемое логическое устройство для ввода и вывода цифровой информации.

ТюмГУ
# информация
# Матрица
# программа
# программное устройство
Тюменские ученые усовершенствовали программное устройство для работы с информацией / © Caspar Camille Rubin, unsplash.com

Статья «Логическое устройство на основе кросс-бара мемристор-диод и периферии КМОП в качестве маршрутизатора спайков для аппаратной нейронной сети» Александра Бусыгина, Сергея Удовиченко, Александра Писарева и других вышла в Integration, the VLSI Journal.

Ученые создали программируемое логическое устройство, содержащее ранее разработанную логическую матрицу с мемристорно-диодным кроссбаром (запоминающая информацию матрица) и периферийную электрическую схему. Периферийная схема обеспечивает цифровой ввод и вывод, а также управление отдельными состояниями мемристоров.

Большая, чем раньше эффективность схемы достигается за счет исключения использования аналоговых компонентов и уменьшения количества питающих напряжений в электрической схеме устройства. В работе показано, что предлагаемая схема логического устройства требует меньшего количества транзисторов, чем рассмотренные аналоги, и, соответственно, меньшей площади на кристалле.

Определены принципы построения цифровой периферийной схемы для мемристорно-диодного кроссбара и исследованы три режима работы этой схемы: ввод и вывод информации в цифровом виде, а также модификация и оценка состояний мемристоров. Предлагаемое логическое устройство может заменить программируемые логические устройства, использующие транзисторы с плавающим затвором для хранения конфигурации соединения (всех изменений информации).

Разработанная периферийная электрическая схема будет интегрирована в базовую схему управления аппаратной для создания соответствующих периферийных схем матрицы памяти и нейронного блока.

Исследование поддержано Российским научным фондом в рамках программы стратегического академического лидерства Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Приоритет 2030».

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
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# Матрица
# программа
# программное устройство
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