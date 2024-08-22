У попугаев обнаружили диалекты

Территориальные диалекты — варианты языка, зависящие от географического положения, — свойственны не только людям, но и птицам. Ученые из США выявили в криках коста-риканских попугаев особенности, связанные с местом обитания, которые изменились с течением времени. При этом исследование касалось не запрограммированных природой сигналов, помогающих искать партнера противоположного пола или защищать территорию, а «разговорного языка».

Исследователи активно изучают звуки, которые издают птицы, чтобы больше узнать о голосовом аппарате, системе коммуникации и культуре у людей. Например, одна из недавних работ показала, что на темп и ритм птичьего пения влияют гены, которые управляют человеческой речью и ассоциируются с ее нарушениями.

Специалисты из Питтсбургского университета в Джонстауне и Университета штата Нью-Мексико (оба — в США) 22 года наблюдали за общением попугаев в Коста-Рике и не только обнаружили варианты криков, зависящие от места обитания, но и заметили, что они меняются со временем. Результаты научной работы опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Ученые исследовали коммуникацию желтошейных амазонов (Amazona auropalliata). Это крупные попугаи, которые образуют долговременные пары, ночуют большими стаями, а днем ищут еду маленькими группами. В их «лексиконе» есть песни, «запрограммированные» природой (нужны, например, чтобы находить партнера и защищать территорию), и так называемые контактные крики — что-то вроде разговорного языка, необходимого для общения между собой.

Территориальные различия, сравнимые с региональными диалектами человеческого языка, обнаружились именно в системе контактных криков. В 1994 году ученые выявили три типа таких сигналов, свойственных конкретным географическим зонам: северный, южный и никарагуанский. Почти 10 лет особых изменений не происходило, но к 2016 году картина стала другой.

Размылись границы между северным и южным диалектами, появились «гибридные» формы криков. Кроме того, увеличилось количество попугаев, которые используют элементы обоих этих диалектов.

Как предположили исследователи, изменения могут быть связаны с тем, что в последние годы желтошейных амазонов стало значительно меньше. Из-за вырубки лесов для сельскохозяйственных угодий изменилась социальная структура популяций попугаев этого вида. Адаптируясь к новым условиям, птицы могли стать более восприимчивыми к диалектам друг друга, чтобы поддерживать связь с более широким кругом сородичей.

Авторы публикации отметили, что полученные результаты предоставляют новую информацию о том, как развивается, передается и меняется культура не только у людей, но и у других видов. Дальнейшие наблюдения позволят узнать, каковы последствия утраты «культурной информации» для биологического разнообразия. По мнению ученых, в тайнах «языковой» эволюции у животных может крыться ключ к сохранению многочисленных форм жизни на Земле.

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