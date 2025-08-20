У юных футболистов ухудшились результаты когнитивных тестов после отбиваний мяча головой

Ученые на протяжении сезона проследили за игроками 12-13 лет одной из местных футбольных команд. У детей зафиксировали ухудшение по ряду когнитивных параметров после отбиваний мяча головой, причем негативный эффект накапливался.

В научной литературе немало примеров, иллюстрирующих, чем грозят повторяющиеся удары по голове. Из-за накопительного эффекта риск долгосрочных негативных последствий особенно велик у боксеров, регбистов, футболистов и участников других видов спорта, которым часто сопутствуют травмы головы. Подобный опыт в дальнейшем сказывается на когнитивных функциях. Также сообщалось, что игра в американский футбол может серьезно повысить вероятность болезни Паркинсона, причем даже у любителей.

У детей такого рода эффекты исследовали меньше. Расширить знания в этой области взялись ученые из Университета Западного Онтарио и ряда других вузов Канады. В течение одного футбольного сезона длительностью пять месяцев специалисты наблюдали за 18 игроками 12-13 лет одной из местных футбольных команд. Статья об этой научной работе недавно появилась в журнале PLOS One.

Частоту ударов головой у юных футболистов отслеживали с помощью специальных зубных кап, которые игроки надевали на тренировки и матчи. Данные затем сверяли с помощью видеозаписей. Для оценки последствий ударов участники эксперимента регулярно выполняли задания на когнитивно-моторные функции. Тестирование проходило перед первым матчем сезона, каждые следующие четыре недели и в конце сезона после финального матча.

Одним из главных открытий, поразивших ученых, стало то, что всякий раз после отбиваний мяча головой скорость реакции у игроков в тестах немного падала. Хотя каждое замедление было небольшим, около шести миллисекунд, к концу сезона эффект накопился и оказался более ощутимым. Ухудшение зафиксировали и по ряду других когнитивных параметров.

За пять месяцев исследователи насчитали 1089 ударов головой по мячу, причем большая часть происходила во время тренировок, а не на матчах. Полузащитники чаще отбивали мяч головой на тренировках, а защитники — в играх.

Наблюдения обеспокоили ученых. Они призвали тренеров пересмотреть практику упражнений, приводящую к сотням ударов по голове.

По данным канадского издания CBC, действующие в стране правила предписывают футбольным тренерам ограничивать частоту ударов головой у игроков разных возрастных групп. Так, детям до 11 лет вообще не рекомендуется использовать этот прием, подросткам 12-13 лет разрешается не более одной тренировки в месяц с выполнением до пяти ударов головой по легкому мячу, а игрокам 14-17 лет — не более одной тренировки с нанесением до 10 таких ударов. По словам авторов научной работы, во время их исследования эти рекомендации не соблюдали.

Молодые футболисты, вероятно, не задумываются о последствиях игры головой, поскольку до конца не осознают их серьезность. Тренерам и родителям следует обратить внимание на результаты исследования и постараться оградить юных спортсменов от лишних рисков, заключили канадские специалисты.

Юлия Трепалина 779 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.