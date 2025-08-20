Уведомления
У юных футболистов ухудшились результаты когнитивных тестов после отбиваний мяча головой
Ученые на протяжении сезона проследили за игроками 12-13 лет одной из местных футбольных команд. У детей зафиксировали ухудшение по ряду когнитивных параметров после отбиваний мяча головой, причем негативный эффект накапливался.
В научной литературе немало примеров, иллюстрирующих, чем грозят повторяющиеся удары по голове. Из-за накопительного эффекта риск долгосрочных негативных последствий особенно велик у боксеров, регбистов, футболистов и участников других видов спорта, которым часто сопутствуют травмы головы. Подобный опыт в дальнейшем сказывается на когнитивных функциях. Также сообщалось, что игра в американский футбол может серьезно повысить вероятность болезни Паркинсона, причем даже у любителей.
У детей такого рода эффекты исследовали меньше. Расширить знания в этой области взялись ученые из Университета Западного Онтарио и ряда других вузов Канады. В течение одного футбольного сезона длительностью пять месяцев специалисты наблюдали за 18 игроками 12-13 лет одной из местных футбольных команд. Статья об этой научной работе недавно появилась в журнале PLOS One.
Частоту ударов головой у юных футболистов отслеживали с помощью специальных зубных кап, которые игроки надевали на тренировки и матчи. Данные затем сверяли с помощью видеозаписей. Для оценки последствий ударов участники эксперимента регулярно выполняли задания на когнитивно-моторные функции. Тестирование проходило перед первым матчем сезона, каждые следующие четыре недели и в конце сезона после финального матча.
Одним из главных открытий, поразивших ученых, стало то, что всякий раз после отбиваний мяча головой скорость реакции у игроков в тестах немного падала. Хотя каждое замедление было небольшим, около шести миллисекунд, к концу сезона эффект накопился и оказался более ощутимым. Ухудшение зафиксировали и по ряду других когнитивных параметров.
За пять месяцев исследователи насчитали 1089 ударов головой по мячу, причем большая часть происходила во время тренировок, а не на матчах. Полузащитники чаще отбивали мяч головой на тренировках, а защитники — в играх.
Наблюдения обеспокоили ученых. Они призвали тренеров пересмотреть практику упражнений, приводящую к сотням ударов по голове.
По данным канадского издания CBC, действующие в стране правила предписывают футбольным тренерам ограничивать частоту ударов головой у игроков разных возрастных групп. Так, детям до 11 лет вообще не рекомендуется использовать этот прием, подросткам 12-13 лет разрешается не более одной тренировки в месяц с выполнением до пяти ударов головой по легкому мячу, а игрокам 14-17 лет — не более одной тренировки с нанесением до 10 таких ударов. По словам авторов научной работы, во время их исследования эти рекомендации не соблюдали.
Молодые футболисты, вероятно, не задумываются о последствиях игры головой, поскольку до конца не осознают их серьезность. Тренерам и родителям следует обратить внимание на результаты исследования и постараться оградить юных спортсменов от лишних рисков, заключили канадские специалисты.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Исследователям квантовых компьютеров обычно приходится выбирать: сделать стабильный кубит или быстрый. Международная группа ученых нашла способ создать кубиты, избавленные от этой необходимости.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
