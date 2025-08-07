Уведомления
В танцевальном репертуаре какаду насчитали не менее 30 движений
Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.
Попугаи в неволе, особенно какаду, неоднократно демонстрировали ритмичные движения в такт с музыкой. Это поведение описывали и ученые: в 2019 году группа американских исследователей на примере большого желтохохлого какаду по кличке Снежок (Snowball) показала, что спонтанный танец под музыку не исключительно человеческая способность.
Недавно в журнале PLOS One вышла статья, продолжающая эту тему. В ней ученые из Австралии подробнее рассмотрели танцевальный репертуар какаду, а также прояснили, свойственны ли похожие движения близкородственным видам.
Исследование проходило в два этапа. Сначала специалисты проанализировали 45 видеороликов из соцсетей с танцующими какаду пяти разных видов. В результате удалось выделить 30 отличающихся друг от друга движений, из которых 17 в научной литературе ранее не описывали. В списке «танцевальных па» — тряска головой, шаги вбок, вращения телом и другие.
Исследователи обнаружили, что некоторые попугаи импровизировали, неповторимым образом комбинируя несколько движений. При этом большей схожести в танцах у представителей близких друг другу видов специалисты не выявили, но отметили, что у каждого вида был свой уникальный набор из 10 наиболее часто повторяемых движений.
Вторым этапом стал эксперимент в одном из австралийских зоопарков. Ученые пронаблюдали за поведением шести какаду трех видов в разных сценариях: когда для птиц включали музыку, аудиопрограммы из интернета или без звукового сопровождения.
В итоге исследователи установили, что все попугаи могли танцевать, независимо от того, звучала музыка или нет. Один из испытуемых — какаду по кличке Майор Митчелл — отреагировал на эксперимент с исключительным энтузиазмом. Во время 20-минутного цикла музыкальных композиций он сделал в общей сложности 257 последовательных движений.
В целом за два этапа исследования выяснилось, что танцы в поведении встречаются как минимум у 10 из чуть более 20 видов какаду, известных орнитологам. Танцевальный репертуар оказался очень разнообразным, а многие «па» напоминали движения попугаев в дикой природе во время брачного сезона. С учетом этого ученые допустили, что у какаду в неволе танцы служат видоизмененной формой брачного поведения, переориентированной на хозяев.
Впрочем, до конца мотивы, побуждающие какаду танцевать, неясны. По мнению ведущего автора новой научной работы Наташи Любке (Natasha Lubke), это сложное поведение не просто подражание действиям людей. В интервью австралийскому изданию ABC NEWS она предположила, что это своеобразная игровая активность, которую попугаи проявляют, когда у них все хорошо.
В дальнейшем исследователи рассчитывают подтвердить свои гипотезы о том, что какаду испытывают позитивные эмоции, когда танцуют под музыку, и что побуждение к такому поведению может повысить уровень их благополучия в условиях неволи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.
Сравнение многочисленных известных экзопланет приводит ученых к выводу, что предполагаемая в Солнечной системе неизвестная крупная планета вряд ли может быть каменистой суперземлей. По мнению астрономов, на самом деле это мини-нептун — мир с твердым ядром и сравнительно легкой оболочкой.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
