В танцевальном репертуаре какаду насчитали не менее 30 движений

Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.

Попугаи в неволе, особенно какаду, неоднократно демонстрировали ритмичные движения в такт с музыкой. Это поведение описывали и ученые: в 2019 году группа американских исследователей на примере большого желтохохлого какаду по кличке Снежок (Snowball) показала, что спонтанный танец под музыку не исключительно человеческая способность.

Недавно в журнале PLOS One вышла статья, продолжающая эту тему. В ней ученые из Австралии подробнее рассмотрели танцевальный репертуар какаду, а также прояснили, свойственны ли похожие движения близкородственным видам.

Исследование проходило в два этапа. Сначала специалисты проанализировали 45 видеороликов из соцсетей с танцующими какаду пяти разных видов. В результате удалось выделить 30 отличающихся друг от друга движений, из которых 17 в научной литературе ранее не описывали. В списке «танцевальных па» — тряска головой, шаги вбок, вращения телом и другие.

Исследователи обнаружили, что некоторые попугаи импровизировали, неповторимым образом комбинируя несколько движений. При этом большей схожести в танцах у представителей близких друг другу видов специалисты не выявили, но отметили, что у каждого вида был свой уникальный набор из 10 наиболее часто повторяемых движений.

Десять наиболее частых танцевальных движений, зарегистрированных у какаду (на основе данных исследования Keehn et al., иллюстрации Zenna Lugosi) / © Lubke et al., PLOS One (2025)

Вторым этапом стал эксперимент в одном из австралийских зоопарков. Ученые пронаблюдали за поведением шести какаду трех видов в разных сценариях: когда для птиц включали музыку, аудиопрограммы из интернета или без звукового сопровождения.

В итоге исследователи установили, что все попугаи могли танцевать, независимо от того, звучала музыка или нет. Один из испытуемых — какаду по кличке Майор Митчелл — отреагировал на эксперимент с исключительным энтузиазмом. Во время 20-минутного цикла музыкальных композиций он сделал в общей сложности 257 последовательных движений.

В целом за два этапа исследования выяснилось, что танцы в поведении встречаются как минимум у 10 из чуть более 20 видов какаду, известных орнитологам. Танцевальный репертуар оказался очень разнообразным, а многие «па» напоминали движения попугаев в дикой природе во время брачного сезона. С учетом этого ученые допустили, что у какаду в неволе танцы служат видоизмененной формой брачного поведения, переориентированной на хозяев.

Впрочем, до конца мотивы, побуждающие какаду танцевать, неясны. По мнению ведущего автора новой научной работы Наташи Любке (Natasha Lubke), это сложное поведение не просто подражание действиям людей. В интервью австралийскому изданию ABC NEWS она предположила, что это своеобразная игровая активность, которую попугаи проявляют, когда у них все хорошо.

В дальнейшем исследователи рассчитывают подтвердить свои гипотезы о том, что какаду испытывают позитивные эмоции, когда танцуют под музыку, и что побуждение к такому поведению может повысить уровень их благополучия в условиях неволи.

Юлия Трепалина 763 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.