На темп и ритм птичьего пения повлияли гены, управляющие человеческой речью

Темп и ритмический рисунок пения у птиц определяется двумя генами, которые широко ассоциируются с нарушениями речи у людей. Это распространяется на большинство известных видов.

Предыдущие исследования показали, что для большинства птиц ритм пения — врожденная черта, которая имеет большое значение для полового отбора и распознавания видов. Однако о генетической основе этой особенности было известно мало. Международная группа ученых рассмотрела геном птиц двух видов и выявила гены, которые влияют на темп и ритм их пения. Оказалось, это те же гены, что отвечают за человеческую речь и ее нарушения.

Статью, посвященную этому вопросу, опубликовал журнал Nature Communications. Авторы исследования в Эсватини и Южной Африке изучили два вида птиц, которые не полностью изолированы географически: существует «гибридная зона», где обитают оба вида.

В исследовании участвовали 135 особей краснолобых медников (Pogoniulus pusillus) и желтолобых медников (Pogoniulus chrysoconus). Анализ генетического материала показал, что с ритмом пения у этих птиц связаны гормоны нейрексин-1 и коэнзим Q8A. Эти же гормоны влияют на речевое развитие человека, в том числе при заболеваниях, ведущих к нарушениям речи.

Ученые не уделяли внимание тому, как на ритм пения влияют форма и размер клюва. В предыдущих работах связи между этими показателями не обнаружили, а, например, желтолобый медник, которого изучали в новом исследовании, клюв при пении не открывает совсем.

Важным открытием стало то, что у птиц, родившихся в результате скрещивания двух видов, наблюдалась нестабильность пения с точки зрения ритма и темпа. По словам авторов статьи, этот факт подтверждает предположение о генетической основе пения и его обусловленности двумя названными генами. Частота и особенности чередования вокализаций, свойственные одному или другому виду, не сохраняются, когда геномы этих видов смешиваются.

У птиц, которые родились в результате скрещивания двух видов, пение отличается от пения представителей каждого из видов / © Alex Kirschel

Ученые также предположили, что характер пения влияет на то, какого партнера выбирает самка. Наблюдение за птицами показало, что ритмическая стабильность пения сама по себе или в сочетании с цветом перьев может иметь решающее значение в ситуации, когда птица ищет самца для спаривания. Самки краснолобых медников не выбирали самцов смешанного происхождения даже в том случае, когда из-за красного переднего оперения они напоминали внешне таких же краснолобых медников. Вероятно, это было связано с различиями в пении.

Исследование, по словам его авторов, «делает шаг вперед в понимании взаимосвязи между молекулярной основой пения птиц, геномикой птичьего пения и развитием музыкальности у людей». Ученые посчитали необходимыми дальнейшие исследования в области генетики, связанной с ритмом, у людей, которые занимаются и не занимаются вокалом. Предположительно, в рамках таких работ можно обнаружить некие общие наследственные механизмы музыкальности у птиц и человека.

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