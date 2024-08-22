В НИУ ВШЭ узнали, как перевести россиян на правильное питание

В России ежегодные затраты на лечение только сахарного диабета второго типа составляют больше 500 миллиардов рублей. Продвижение программ здорового питания может снизить нагрузку на систему здравоохранения и увеличить продолжительность жизни. К таким выводам пришли экономисты из НИУ ВШЭ, проанализировав мировой опыт участия государства в популяризации здорового образа жизни.

Несбалансированный рацион и любые нарушения питания (как голод, так и переедание) вредят здоровью, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и общественные издержки. По оценке Всемирного банка, страны с низким и средним доходом суммарно теряют в год до 100 миллиардов долларов в виде медицинских расходов и снижения производительности из-за заболеваний, связанных с употреблением некачественной и нездоровой пищи. Похожие проблемы наблюдаются и в России: по данным исследования, проведенного в 2016 году, затраты только на лечение диабета второго типа, развивающегося в 70 процентов случаев из-за переедания и дисбаланса рациона, составляют почти один процент годового ВВП.

Доцент факультета экономических наук ВШЭ Наталья Хоркина вместе с научным сотрудником Лаборатории экономических исследований общественного сектора ЦФИ ВШЭ Кристиной Четаевой и студенткой факультета экономических наук Александрой Шпеко изучили передовой опыт зарубежных стран в продвижении программ здорового питания и подготовили на их основе рекомендации для России.

Всего можно выделить три метода увеличения популярности потребления здоровых продуктов: просветительскую деятельность, экономические меры и административное регулирование. При этом каждый из способов можно применять как на государственном, так и на региональном уровне. По оценкам авторов, наиболее эффективно действует сочетание повышенного налогообложения вредных продуктов и одновременная выплата субсидий производителям и потребителям здоровой пищи.

Так, в странах Западной Европы введение акциза на сладкие газированные напитки в размере 10 и 20 процентов приводит к снижению их потребления на 12 и 15 процентов, что позволяет уменьшить издержки системы здравоохранения на 17 миллиардов долларов. А в Мексике введение такого налога позволило сэкономить четыре доллара на каждый затраченный на администрирование программы доллар. В 2023 году такой акциз был введен и в России, в результате во многих напитках содержание сахара снизилось в два раза.

Субсидирование производителей полезных продуктов и стимулирование предложения на рынке полезного питания также могут стать действенным инструментом. Например, в Сингапуре ввели конкурсную систему поддержки производителей. Страна потратила на программу 35 миллионов долларов, эта сумма была распределена между 100 компаниями. В дальнейшем их продукция была использована более чем в 10 000 заведений питания и торговли. Только в 2022 году благодаря этому в стране было приготовлено более 200 миллионов порций, содержащих полезные для здоровья ингредиенты. Кроме того, может помочь и поддержка отдельных категорий населения. Например, субсидирование горячих обедов в школах и введение бесплатного школьного питания для учащихся из многодетных семей, сирот и других уязвимых групп населения.

Позитивно могут сказаться и административные меры. Так, в английском городе Гейтсхеде местные власти ввели запрет на размещение предприятий фастфуда вблизи школ и в районах с высоким уровнем детского ожирения. В результате за четыре года в городе на 14 процентов сократилась доля предприятий общественного питания с вредной пищей. В Лос-Анджелесе меры по запрету открытия новых точек фастфуда привели к снижению доли лиц с ожирением на три процента и уменьшению доли больных диабетом на два процента в течение семи лет после введения запрета. Многие страны Южной Америки ввели маркировку продуктов питания с информацией о высокой калорийности и последствиях употребления такой пищи для здоровья. В Чили до 50 процентов населения изменили свои пищевые привычки после введения такой маркировки, а в Уругвае потребление сладких газированных напитков снизилось на 24 процента.

Такие меры подталкивания показывают высокую эффективность и могут быть использованы и в России. По мнению авторов, одним из методов может стать система маркировки продуктов «Светофор». Она цветом информирует покупателей о питательных веществах и вредности продуктов: красные — вредные, зеленые — полезные, желтые — обладающие и теми и другими свойствами. «Это эффективный и интуитивно понятный способ помочь людям принимать осознанные решения относительно продуктов питания, которые они покупают, что особенно важно для молодых людей, чьи пищевые привычки еще только формируются.

Так, проведенные в Эквадоре исследования показали, что использование данной маркировки способно стимулировать детей и подростков к потреблению полезных для здоровья продуктов. Ученые из Японии зафиксировали значительно более здоровый выбор блюд студентами после отображения этикеток по типу “Светофор” в предлагаемом для ужина меню. В России цветовая маркировка “Светофор” — пока добровольный и не очень распространенный проект», — комментирует научный сотрудник Лаборатории экономических исследований общественного сектора ЦФИ ВШЭ Кристина Четаева.

В России уже действуют многие из описанных мер. Например, к полезным продуктам питания, таким как мясо, молочные продукты, овощи, ягоды, уже применяется пониженная ставка НДС 10 процентов. А на фастфуд ставка, наоборот, была повышена до 20 процентов. В 2024 году на субсидии фермерским хозяйствам будет направлено до восьми миллиардов рублей. Тем не менее исследователи рекомендуют продолжать политику продвижения программ здорового питания.

«Субсидии продавцам полезных для здоровья продуктов, дополнительное финансирование горячих обедов в школах и предоставление льгот работодателям, которые обеспечивают сотрудникам сбалансированное питание, может стать главным инструментом для продвижения здорового питания в России. Кроме того, следует продолжить дифференциацию косвенных налогов на отдельные группы продуктов питания по образцу введенного в 2023 году акциза на сладкие газированные напитки, сделать более доступной и понятной систему маркировки продуктов. Результатом такой политики может стать существенное сокращение нагрузки на систему здравоохранения», — отметила доцент факультета экономических наук ВШЭ Наталья Хоркина.

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