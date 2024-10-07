Мужчины восприняли женщин в домашней одежде так же, как в сексуальной

Распространено мнение, что причиной сексуального насилия может стать «вызывающий» внешний вид женщины. Однако ученые из Канады обнаружили, что в зависимости от гормонального фона организм мужчины может одинаково реагировать на женщин как в неброской домашней, так и в откровенной вечерней одежде.

Изнасилования, как правило, связаны с объективацией — восприятием в качестве объекта сексуального удовлетворения. Имеет место и дегуманизация (расчеловечивание) — сближение человека с животными, при котором не воспринимаются качества, свойственные только людям. Оба явления известны как социальнопсихологические феномены, однако не было ясно, влияют ли на них физиологические факторы.

Психологи из Университета Ниписсинга, Университета долины Фрейзер, Университета Саймона Фрейзера и Медицинской школы Северного Онтарио изучили, как дегуманизация женщин связана с их внешностью и с уровнем тестостерона у мужчин, которые демонстрируют соответствующий тип восприятия. Результаты исследования опубликовал научный журнал Psychoneuroendocrinology.

Авторы статьи провели два эксперимента, в которых участвовали 120 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 38 лет с нормальным гормональным фоном. На первом этапе исследования участникам ввели тестостерон в виде назального геля, на втором, спустя две недели, — плацебо.

Мужчины выполняли задания, определяющие уровень дегуманизации, после приема тестостерона и плацебо / © Francesca R. Luberti, Psychoneuroendocrinology

В рамках обоих экспериментов мужчины смотрели одно и то же видео, где женщина (одетая либо по-домашнему, либо по-вечернему и подчеркнуто сексуально) в нейтральной манере отвечала на вопросы. Затем участники исследования выполнили задания, позволяющие оценить степень дегуманизации героини. Сначала предположили, с какой вероятностью женщина могла раскаиваться, надеяться и испытывать другие эмоции, свойственные людям, а с какой — ощущать страх и возбуждение, характерные также для животных. Кроме того, мужчины описали предполагаемые личностные качества женщины из видео.

Оказалось, что тестостерон усилил склонность участников исследования к дегуманизации на уровне эмоций. Когда уровень этого гормона в организме мужчин увеличивали, они приписывали женщине в домашней одежде меньше исключительно человеческих эмоций, чем после приема плацебо.

Женщину в откровенной одежде участники исследования после приема тестотерона тоже расчеловечивали, однако такой эффект был заметен и в эксперименте с плацебо. Это значит, что сексуализированного внешнего вида достаточно, чтобы вызвать дегуманизацию со стороны мужчины, но при повышенном уровне тестостерона этот компонент становится необязательным.

«Мы обнаружили, что если внешний вид женщины в видео был сексуализирован, то мужчины дегуманизировали ее эмоции независимо от своего уровня тестостерона. Но если внешний вид не был откровенным, они проявляли эту форму дегуманизации только тогда, когда их уровень тестостерона повышался после однократного введения внутрь. Можно сделать вывод, что сексуализация приводит к эмоциональной дегуманизации по отношению к женщине, но повышенный уровень тестостерона может спровоцировать этот тип расчеловечивания даже при отсутствии признаков сексуализации», — пояснили ученые.

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