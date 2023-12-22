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Запах слез женщины заблокировал мужскую агрессию
Исследователи подвергли группу мужчин воздействию либо женских слез, либо физраствора. По итогу нескольких экспериментов выяснилось, что уровень агрессии в случае нюханья слез падал на 43,7 процента.
Ученые из Научного института Вейцмана (Израиль) и Дьюкского университета (США) провели эксперименты и подтвердили, что женские слезы содержат химические вещества, снижающие уровень агрессии у мужчин более чем на 40 процентов. Статья об этом опубликована в журнале PLOS Biology.
Английский ученый-натуралист и путешественник Чарльз Дарвин считал, что плач случаен и не несет никакой функции, кроме увлажнения и очищения глаз. Однако множество исследований с участием грызунов впоследствии показали, что слезы самок содержат хемосигналы, которые блокируют агрессивное поведение самцов.
«Есть лишь ограниченные доказательства существования хемосигналов слез человека. Женские слезы содержат химический сигнал, не имеющий воспринимаемого запаха, который при вдыхании снижает уровень тестостерона у мужчин, но поведенческое значение этого эффекта до сих пор изучено плохо. Поскольку уровень тестостерона у мужчин связан с агрессивным поведением, мы решили проверить гипотезу о том, что, как и у грызунов, слезы человека имеют химический сигнал, блокирующий агрессию», — рассказали авторы новой работы.
В первом эксперименте ученые собирали слезы шести женщин 22-25 лет, стекавшие по щеке. Участницы в это время смотрели грустные видео, не должны были принимать комбинированные гормональные контрацептивы и не использовали какую-либо косметику. Для контроля и перепроверки результатов на щеки участниц капали физраствор, который собирали аналогичным образом.
Двадцать пять молодых мужчин (эксперимент № 2, длился два дня) между тем играли в игру с компьютерным алгоритмом, хотя они были уверены, что оппонент — тоже человек. Процесс предполагал провокации, когда у участника «несправедливо» отбирали деньги, и месть, когда участник мог забрать деньги у противника. Уровень агрессии игроков оценивали по специальному коэффициенту и соотношению числа реакций мести к числу провокаций, которым подвергался участник.
Перед экспериментом все мужчины нюхали баночки (они не знали, что именно там содержится), которые подносили к носу по 13 раз с интервалом примерно в 35 секунд. Первые три раза испытуемые нюхали физраствор, остальные 10 — женские слезы. Их просили оценить, насколько обонятельный стимул был приятным, интенсивным или знакомым. Затем, чтобы воздействие было продолжительным, к верхней губе каждого мужчины прикрепляли подушечку, содержащую 100 микролитров слез либо физраствора.
«Мы наблюдали значительное снижение уровня агрессии после воздействия слез. В то время как после нюханья физраствора коэффициент составил 1,67 ± 1,7, после слез он опускался до 0,94 ± 0,92. Другими словами, слезы приводили к снижению агрессии на 43,7 процента. Дабы убедиться в надежности эффекта, мы случайным образом переназначили парные результаты 10 тысяч раз, чтобы сгенерировать случайное их распределение, а потом сравнили фактический результат, который получили, с этим распределением. Вероятность получения этого результата составила 2,9 процента, что позволило предположить: как и у грызунов, основной хемосигнальной функцией слез человека служит сигнал „прекратить агрессию“», — объяснили исследователи.
Чтобы оценить реакцию мозга на запах слез, 26 мужчин подвергли функциональной магнитно-резонансной томографии, когда они играли в игру. Это помогло определить две области мозга, связанные с агрессией, — префронтальную кору и островковую долю: они демонстрировали активность, когда участников провоцировали во время игры, но не были столь же задействованы в аналогичных ситуациях, если мужчины понюхали слезы. Чем значительнее была разница в такой активности мозга, тем реже игрок мстил сопернику.
Хотя в экспериментах протестировали только женские слезы, ученые допустили, что все слезы будут иметь одинаковый эффект. Тем не менее, чтобы получить полную картину о роли таких хемосигналов, потребуются дополнительные исследования. К примеру, воздействие запаха слез следует проверить и на самих женщинах.
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