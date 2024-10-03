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Климат повлиял на уровень насилия над женщинами
В странах, которые столкнулись с серьезными изменениями климата или с некоторыми климатическими потрясениями, женщины чаще становятся жертвами сексуальных домогательств со стороны партнера. По мнению ученых из США, с этим фактором уровень насилия над женщинами связан так же, как с внутренним валовым продуктом (ВВП).
Поведение людей зачастую зависит от внешних факторов. Недавние исследования показали, что жара упрощает речь политиков, а социальные сети способны популяризировать у подростков жестокое отношение к женщинам.
Специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) изучили, как климатические потрясения, в частности штормы, оползни и наводнения, воздействуют на отношения между сексуальными партнерами в течение двух лет после происшествия. Соответствующая научная статья появилась в журнале PLOS Climate.
Авторы публикации проанализировали данные о насилии (как физическом, так и сексуальном) над женщинами со стороны сексуального партнера, которые были собраны с помощью 363 опросов в 156 странах с 1993 по 2019 год. Кроме того, в распоряжении исследоваателей была информация о климатических потрясениях в 190 странах с 1920 по 2022 год.
Оказалось, что некоторые климатические потрясения тесно связаны с уровнем насилия со стороны сексуального партнера. В их числе были штормы, оползни и наводнения. При этом землетрясения и лесные пожары, скорее, не отражались на отношениях внутри пар, а в странах с высоким ВВП жестокое обращение с женщинами было распространено меньше.
Почему разные климатические потрясения неодинаково влияют на дальнейшее поведение мужчин в отношениях с противоположным полом, выяснить не удалось. Однако исследователи предположили, что одни события воздействуют на людей и их поведение быстрее, чем другие.
«Небольшое количество данных свидетельствует о том, что жара и влажность способствуют агрессивному поведению, включая насилие. Стихийные бедствия, связанные с климатом, усиливают стресс и отсутствие продовольственной безопасности в семьях, что также способно привести к росту насилия. В то же время приюты, которые создают на случай стихийных бедствий, часто переполнены и небезопасны, не учитывают риски сексуального насилия», — подытожили авторы статьи.
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