Бонобо пощекотали друг друга, как люди

Щекотка бывает разной. Наука выделяет два ее типа: «книсмесис», неприятная и несмешная щекотка, напоминающая зуд, и «гаргалесис», вызывающая неконтролируемые реакцию и смех. Последняя знакома, наверное, каждому из нас, но такое поведение фиксировали и у шимпанзе. Биологи решили узнать, щекочут ли друг друга бонобо — другой близкий человеку примат. Наблюдения за группой этих обезьян из французского зоосада показали, что взрослые бонобо так же, как люди, щекочут своих близких.

Приматы давно интересуют ученых, размышляющих об истоках человеческого поведения. Naked Science рассказывал, что рисование японских макак мелом и камнями напомнило этологу действия детей. Известный приматолог Франс де Вааль сравнивал дальновидность самцов шимпанзе при выстраивании коалиций с прозорливостью мировых политиков. А в известном эксперименте с капуцинами, которым давали то кусочки огурца, то виноградины, в свое время нашли подтверждение чувства справедливости у нечеловекообразных обезьян. К слову, недавний метаанализ позволил опровергнуть эти выводы, а явную злость капуцинов объяснили социальным разочарованием.

Неоднократно биологи экспериментировали с щекоткой: молодняк всех видов человекообразных реагирует на это звуками, характерными для игры (называть их смехом неточно, хотя он приравнивается к человеческому). Щекотка вдобавок позволяет понять, различает ли особь себя и другого при эмоциональной коммуникации. Взрослые шимпанзе, например, таким образом играют с младенцами.

Бонобо (Pan paniscus) — ближайшие ныне живущие родственники человека и шимпанзе, но их социальное устройство значительно отличается, за что их прозвали «человекообразными хиппи». Французские биологи решили узнать, какую роль в общении этих приматов играет щекотка — для каких возрастных группа она характерна, насколько знакомы между собой особи, забавляющиеся так, часто ли взрослые щекочут детей и так далее. Ответы на эти вопросы опубликованы в исследовании в журнале American Journal of Primatology.

Видео с игрой в щекотку между матерью-бонобо и ее младенцем. Авторы обратили внимание на выбор матерью щекочущего участка тела младенца (например, подмышки), повторяющийся характер действий; поведенческие реакции младенца (например, извивание, вытягивание, укрытие), выражение лица (например, игровое лицо и полное игровое лицо) и активный поиск визуального контакта / © American Journal of Primatology, Elisa Demuru et al.

Специалисты три месяца в 2018 году наблюдали за группой из 17 бонобо, живущих во французском зоосаде La Vallée des Singes («Долина обезьян»). Каждые три минуты с 09:30 до 18:30 шесть дней в неделю приматологи отмечали эпизоды груминга, чтобы понять существующие социальные связи. Ученые фиксировали на видео случаи игры: в исследование вошли 564 ситуации, где играли две особи, а среди этого множества уже выделяли щекотку. Она выглядела как многократный захват руками, ногами или ртом части тела партнера, которого щекочут (шея, живот, ноги, подмышки). Засчитывались игры длительностью не менее пяти секунд.

В зафиксированных 75 «щекотливых» случаях участвовали бонобо всех возрастов — как младенцы (они щекотали друг друга в 11 эпизодах), так и молодняк, и взрослые. За этой игрой заметили 23 обезьяны — суммарно 14 особей щекотали девять других. Между взрослыми такой забавы не наблюдали.

Взрослый самец бонобо щекочет младенца-самку бонобо (A). Сразу после щекотки самец проверяет лицо младенца (B) / American Journal of Primatology, Elisa Demuru et al.

Исследователи обнаружили, что щекотка в парах бонобо «старший с младшим» встречалась чаще и длилась дольше. Также приматы, между которыми наблюдалась крепкая связь (особенно между матерью и ребенком), уделяли этой игре гораздо больше времени, чем другие пары. Интересно, что биологи увидели, как однажды одного взрослого самца щекотал юный самец, хотя бонобо старше 14 лет, по наблюдениям специалистов, как правило, никто не щекотал. Это может указывать на то, что даже зрелые приматы боятся щекотки.

Такое наглядное возрастное деление и прочие результаты соотносятся с ранним исследованием у шимпанзе и подтверждают идею о том, что обычно взрослые щекочут молодых особей. Тот же вывод применим к людям и, возможно, связан с предполагаемой функцией этой игры: щекотка может развивать во младенце боевые навыки. Тем не менее доминирует мысль, что такое развлечение скорее укрепляет социальные связи.

В целом же новые данные показали, что бонобо разделяют человеческую реакцию на щекотку. Элементы интерсубъективных способностей (когда во взаимодействии личность отделяет себя от другого) могли быть у последнего общего предка людей и этих приматов. Авторы статьи предложили использовать такую игру как поведенческий маркер для изучения гоминид.

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