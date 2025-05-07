  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Андрей Папиш
2

Бонобо, 40 лет живший в изоляции, сохранил игривость, но забавлялся с трудом

4.1

Игры у животных давно считаются социальной школой. Молодняк так усваивает правила поведения, учится сотрудничеству и самоконтролю (чтобы никого больно не укусить). Когда социальных связей нет, особь так и не научится владеть эмоциями в группе. Европейские приматологи проанализировали повадки взрослого самца бонобо, 40 лет не знавшего сородичей. Несмотря на долгую изоляцию, ему по-прежнему было важно забавляться с другими бонобо, однако игры давались значительно труднее.

Биология
# бонобо
# зоопарк
# игра
# игровое поведение
# приматы
# социализация
# человекообразные обезьяны
Классическое выражение «игрового лица» у двух молодых бонобо
Классическое выражение «игрового лица» у двух молодых бонобо, в то время как взрослый самец пытается задремать / © Wikimedia Commons, William H. Calvin.

Предполагается, что приматы на разных этапах развития овладевают разными навыками во время игры. Подростки развивают моторику, а взрослые особи ищут социальную выгоду, сглаживают конфликты, укрепляют связи с членами группы.

Одна из особенностей игры у обезьян — быстрая лицевая мимика (rapidfacial mimicry), когда участники копируют выражение лица друг у друга. Такое подражание обеспечивает долгую игру, поддерживает общее настроение как у приматов, так и у человека.

Если же игрового поведения в детстве было мало (изоляция, мало социальных контактов), то у особи могут возникнуть сложности в регулировании эмоций. Приматологи из Германии и Италии на днях рассказали о поведении взрослого самца бонобо по имени Конго, не знавшего сородичей несколько десятилетий. Недавно его перевели в немецкий зоопарк в колонию бонобо, где Конго играет с новыми соседями. Но исследователи предположили, что самцу будет трудно взаимодействовать с партнерами по играм. Статья вышла в журнале Primates.

Запись одной из игр с Конго. В начале Конго кусает Каджу за ногу, когда Каджу лежит. На 00:03 Каджу извивается в перевернутом положении, пытаясь освободить ногу от укуса Конго. На 00:07 Конго издает первый крик, за которым через секунду следует еще один. После этих вокализаций Каджу удается освободиться от хватки Конго. На 00:11 после третьего крика и короткого контакта руки с головой Каджу начинает гладить Конго, что продолжается с 00:14 до 00:19 / © Primates, Martina Francesconi et al.

Бонобо (Pan paniscus) Конго родился в дикой природе в 1978-1979 годах. Через пару лет его поймали и привезли в цирк, где он жил следующие 22 года. Конго долгое время делил клетку в шесть квадратных метров с самкой шимпанзе (Pan troglodytes), несколько раз спаривался с другими самками. В2002 году бонобо пропал из цирка — как полагают специалисты, его разместил у себя владелец.

Еще через 20 лет Конго начал одиссею по зоопаркам. Сначала он прибыл во французский частный Zoo Bassin d’Arcachon (Конго не мог ни видеть, ни взаимодействовать с другими бонобо), через пару месяцев — на короткий период в «Долину обезьян» (The Valley of the Monkeys, Романь, Франция). В этом зоопарке живет группа из 20 бонобо, но Конго мог их только слышать и видеть. После Конго вернули в прошлое место, и только 22 февраля 2023 года он попал в зоологическо-ботанический сад Вильгельма в Штутгарте, Германия.

Первые пять недель там Конго продолжал жить изолированно от сородичей — только слышал их. Вскоре смотрители познакомили его с местными бонобо, с молодыми самцами Конго играл. Авторы исследования проанализировали 64 часа видеозаписей поведения новичка и общались с сотрудниками зоопарка. Специалистов интересовало игровое поведение Конго, особенно его мимика.

Запись одной из игр без Конго. В начале МэриРоуз лежит вверх ногами, схватив Кхосу и пытаясь укусить его за левую ногу (00:01). На 00:04 Кхоса показывает «игровое лицо», которое остается видимым на протяжении всего остального видео. МэриРоуз продолжает удерживать Кхосу, сохраняя позу самоограничений до конца видео / © Primates, Martina Francesconi et al.

Приматологи выделили 32 игровых эпизода, в которых участвовал Конго. В среднем эти игры продолжались 33 ± 25 секунд, в то время как другие бонобо забавлялись в среднем втрое дольше (84 ± 74 секунды). Этот факт подтверждал одну из гипотез: Конго в силу долгой изоляции не сможет подолгу играть. Самец также часто кричал во время игр (в 24 эпизодах) и совсем не повторял мимику партнеров. Вдобавок игры с Конго часто заканчивались агрессией (девять случаев), что впятеро чаще, чем у прочих бонобо.

Приматологи заключили, что Конго, несмотря на 40-летнюю изоляцию, сохранил игривость. На этой можно взглянуть с разных сторон. Возможно, такое поведение во взрослом возрасте указывает на хронический стресс. К тому же Конго было трудно поддерживать игру с сородичами — забава то и дело прерывалась на успокоительный груминг. В основном с ним играли подростки, внимательные, как отметили ученые, к его потребностям.

Еще Конго не играл с предметами, которые бы усложняли контакты. Скорее всего, дело в том, что для самца такое поведение имело исключительно социальное взаимодействие. Во всяком случае, игра может быть перспективным способом социализации и реабилитации животных, переживших потерю контактов с сородичами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# бонобо
# зоопарк
# игра
# игровое поведение
# приматы
# социализация
# человекообразные обезьяны
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
07 Май
2350
Ключ к астрономии и наблюдения
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
08 Май
Бесплатно
Зоопарки в годы Великой Отечественной войны
Московский зоопарк
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
От первого спутника до города на орбите. История освоения космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
Создание сфер: от мяча до соборного купола
Экспериментаниум
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Странные мифы Древней Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Записки космического хирурга
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Май
700
Аллергия на пыльцу: как выжить весной?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
12 Май
Бесплатно
История авиаполка «Ночные ведьмы»
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
12 Май
Бесплатно
Русский язык как донор: что мир заимствовал у нас?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:29
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
Вчера, 18:01
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
Позавчера, 21:59
Татьяна

Древняя цивилизация в Андах укрепляла власть через галлюциногены

Есть много исторических свидетельств о том, что народы, населявшие Южную Америку до колумбовых завоеваний, использовали в ритуалах психоактивные вещества. Однако ученым нужны прямые доказательства — следы химических соединений. Они уже получили данные о галлюциногенах в археологических памятниках в южном Перу, Боливии, на северо-западе Аргентины. И вот новая сенсация — в Чавин-де-Уантар на севере Перу нашли части одурманивающих растений.

Археология
# Доколумбова Америка
# Перу
# табак
# Чавинская культура
Вчера, 11:29
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
Вчера, 18:01
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
9 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Бонобо, 40 лет живший в изоляции, сохранил игривость, но забавлялся с трудом

    Только что

  2. Создан алгоритм для точного прогнозирования свойств нанопокрытий

    1 час назад

  3. Названы привычки и черты, способные повысить генетический риск алкоголизма у партнера в паре

    2 часа назад

  4. Психологи исследовали восприятие драмы у школьников

    2 часа назад
Выбор редакции

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Вчера, 18:01

Последние комментарии

Стас Вихров
2 минуты назад
"Это событие вызвало цунами, из-за которых погибли два человека в Перу, а также пострадали три американских рыбака." у авторов исследования плохо с

Физики назвали возможную причину экстремально холодных зим в Европе в будущем

Стас Вихров
12 минут назад
Денис, я в других странах не был, поэтому не знаю как там относятся к людям, ценящим природу. могу писать только о нашей стране. и, обрати внимание, у

NASA подтвердило прогноз Стивена Хокинга о конце света

Gavril Milokumov
22 минуты назад
Дарья, в прошлом году была новость что скафандры НАСА уже вышли из срока эксплуатации, а новые для работы на МКС даже не заказали в производство. Я

Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

Gavril Milokumov
23 минуты назад
Nella, в прошлом году была новость что скафандры НАСА уже вышли из срока эксплуатации, а новые для работы на МКС даже не заказали в производство. Я

Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

Gavril Milokumov
24 минуты назад
Rutex, в прошлом году была новость что скафандры НАСА уже вышли из срока эксплуатации, а новые для работы на МКС даже не заказали в производство. Я

Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

Gavril Milokumov
31 минута назад
asd, при полете на МКС на любом корабле, пассажир не участвующий в управлении в полете тоже входит в состав экипажа иногда как будущий член экипажа

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Gavril Milokumov
42 минуты назад
Странная статья на самом деле, особенно с учетом личности Хокинга. Это в научно популистской среде он пользуется магическим авторитетом. Например

NASA подтвердило прогноз Стивена Хокинга о конце света

Александр Березин
45 минут назад
Robert, редакция с планеты, на которой более 50 млн проституток, на которых тратят кратно больше денег, чем на все космические полеты вместе взятые. И

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Robert Speedwagon
2 часа назад
Ахахах, от глупых для глупых, но как в моменте ситуация не в сторону мужчин повернулась меня сильно насмешило😄 Странно, наверное не такой уж я

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
2 часа назад
t, я рад, что у вас не получается найти ни одной конкретной ошибки в статье, откуда и отсутствие указаний на них и ваши попытки заменить их обсценной

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

t y
2 часа назад
Что точно понял из статьи, так это то, что автор - м*дак

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Александр Березин
2 часа назад
Alexander, частота начинает плясать потому, что у источников постоянного тока (фотоэлементов) нет инерции по частоте. Она же у них полностью

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Денис Перов
2 часа назад
Ооо, сколько вскрылось русофобов. Хорошо подгорело у тварей)И никнеймы какие прекрасные: булыжник, чердак))) Дбл, блт!

NASA подтвердило прогноз Стивена Хокинга о конце света

Alexander Dementeyev
3 часа назад
Не понял почему когда из постоянного тока делают переменный, то вдруг начинает плясать частота... Кажется, что на много сложнее контролировать

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Mark Loger
3 часа назад
Алексей, Нет, тот который Трумпу в ухо стрелял в 2024 году.

Маск уверен, что снайпер конкурентов взорвал ракету SpaceX

Александр Березин
4 часа назад
Имя, "Так это именно ВЫ написали в статье: "Стоит частоте тока в сети упасть на 0,2 герца ниже или подняться на 0,2 герца выше 50 герц — и часть приборов

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Александр Березин
4 часа назад
Дмитрий, заметьте, проверить не смогли не только в редакции -- Артур вот тоже ни одной конкретной опечатки назвать не смог.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Александр Березин
4 часа назад
asd, редакция называет их экипажем, потому что в любом космическом полете -- даже суборбитальном, как этот -- у экипажа могут возникнуть ситуации,

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Georgy Martynov
4 часа назад
Получается, что дорога Москва-Питер займет полтора часа вместо четырех, как сейчас. Уверен, будет очередь стоять, чтоб на таком поехать

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Алексей Степанов
5 часов назад
Тот же самый, что и Кеннеди застрелил?

Маск уверен, что снайпер конкурентов взорвал ракету SpaceX

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно