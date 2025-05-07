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Бонобо, 40 лет живший в изоляции, сохранил игривость, но забавлялся с трудом
Игры у животных давно считаются социальной школой. Молодняк так усваивает правила поведения, учится сотрудничеству и самоконтролю (чтобы никого больно не укусить). Когда социальных связей нет, особь так и не научится владеть эмоциями в группе. Европейские приматологи проанализировали повадки взрослого самца бонобо, 40 лет не знавшего сородичей. Несмотря на долгую изоляцию, ему по-прежнему было важно забавляться с другими бонобо, однако игры давались значительно труднее.
Предполагается, что приматы на разных этапах развития овладевают разными навыками во время игры. Подростки развивают моторику, а взрослые особи ищут социальную выгоду, сглаживают конфликты, укрепляют связи с членами группы.
Одна из особенностей игры у обезьян — быстрая лицевая мимика (rapidfacial mimicry), когда участники копируют выражение лица друг у друга. Такое подражание обеспечивает долгую игру, поддерживает общее настроение как у приматов, так и у человека.
Если же игрового поведения в детстве было мало (изоляция, мало социальных контактов), то у особи могут возникнуть сложности в регулировании эмоций. Приматологи из Германии и Италии на днях рассказали о поведении взрослого самца бонобо по имени Конго, не знавшего сородичей несколько десятилетий. Недавно его перевели в немецкий зоопарк в колонию бонобо, где Конго играет с новыми соседями. Но исследователи предположили, что самцу будет трудно взаимодействовать с партнерами по играм. Статья вышла в журнале Primates.
Бонобо (Pan paniscus) Конго родился в дикой природе в 1978-1979 годах. Через пару лет его поймали и привезли в цирк, где он жил следующие 22 года. Конго долгое время делил клетку в шесть квадратных метров с самкой шимпанзе (Pan troglodytes), несколько раз спаривался с другими самками. В2002 году бонобо пропал из цирка — как полагают специалисты, его разместил у себя владелец.
Еще через 20 лет Конго начал одиссею по зоопаркам. Сначала он прибыл во французский частный Zoo Bassin d’Arcachon (Конго не мог ни видеть, ни взаимодействовать с другими бонобо), через пару месяцев — на короткий период в «Долину обезьян» (The Valley of the Monkeys, Романь, Франция). В этом зоопарке живет группа из 20 бонобо, но Конго мог их только слышать и видеть. После Конго вернули в прошлое место, и только 22 февраля 2023 года он попал в зоологическо-ботанический сад Вильгельма в Штутгарте, Германия.
Первые пять недель там Конго продолжал жить изолированно от сородичей — только слышал их. Вскоре смотрители познакомили его с местными бонобо, с молодыми самцами Конго играл. Авторы исследования проанализировали 64 часа видеозаписей поведения новичка и общались с сотрудниками зоопарка. Специалистов интересовало игровое поведение Конго, особенно его мимика.
Приматологи выделили 32 игровых эпизода, в которых участвовал Конго. В среднем эти игры продолжались 33 ± 25 секунд, в то время как другие бонобо забавлялись в среднем втрое дольше (84 ± 74 секунды). Этот факт подтверждал одну из гипотез: Конго в силу долгой изоляции не сможет подолгу играть. Самец также часто кричал во время игр (в 24 эпизодах) и совсем не повторял мимику партнеров. Вдобавок игры с Конго часто заканчивались агрессией (девять случаев), что впятеро чаще, чем у прочих бонобо.
Приматологи заключили, что Конго, несмотря на 40-летнюю изоляцию, сохранил игривость. На этой можно взглянуть с разных сторон. Возможно, такое поведение во взрослом возрасте указывает на хронический стресс. К тому же Конго было трудно поддерживать игру с сородичами — забава то и дело прерывалась на успокоительный груминг. В основном с ним играли подростки, внимательные, как отметили ученые, к его потребностям.
Еще Конго не играл с предметами, которые бы усложняли контакты. Скорее всего, дело в том, что для самца такое поведение имело исключительно социальное взаимодействие. Во всяком случае, игра может быть перспективным способом социализации и реабилитации животных, переживших потерю контактов с сородичами.
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