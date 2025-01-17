Беспилотная аэрологистика: революция в доставке грузов

В современных транспортно-логистических системах аэрологистика — перспективный и эффективный способ быстрой и безопасной доставки грузов в любые отдаленные регионы и на большие расстояния. Активное развитие отрасли беспилотных авиационных систем диктует появление принципиально нового направления в этой области — доставки грузов при помощи беспилотных воздушных судов. Специалисты МАИ рассказали о перспективах их применения в России.

В нашей стране, с ее обширной территорией, большими городами и загруженными дорогами, массовое использование беспилотных воздушных судов (БВС) может оказаться гораздо более эффективным способом, чем другие виды перевозок. Государство и бизнес прилагают для развития этой сферы все усилия.

БАС в логистике: преимущества и перспективы

Беспилотная аэрологистика обладает рядом преимуществ над другими видами транспорта. БВС производит меньше вредных выбросов, а значит более экологичен. Использование этого вида перевозок способствует снижению транспортной загруженности и повышению скорости доставки. Но самое главное – БВС могут осуществлять доставку в отдаленные и труднодоступные для наземного или водного транспорта населенные пункты. Вертолеты, традиционно используемые для этих целей, не всегда могут обеспечить оперативную доставку из-за недостаточной загрузки или более приоритетных полетов.

В нашей стране беспилотная аэрологистика пока еще находится на стадии экспериментов, испытаний и проработки нормативной базы.

– Сейчас в России реализуются тестирование технической концепции безопасного применения и поиск экономически оправданных моделей применения БАС для транспортно-экспедиционных компаний. В области грузоперевозок беспилотная доставка может стать достойным конкурентом пилотируемым вертолетам, так как уже сейчас она оказывается на 20 процентов дешевле, а в перспективе может составлять всего 30 процентовв от текущей стоимости реализуемых перевозок, – говорит главный конструктор Центра БЛА Московского авиационного института Максим Калягин.

В декабре 2024 года в СМИ вышла новость, что уже в 2028 году может появиться первый регулярный маршрут по доставке грузов авиабеспилотниками: Санкт-Петербург – Великий Новгород – Тверь – Москва. Стимулом для такого возможного прорыва стал конкурс Up Great «Аэрологистика» Национальной технологической инициативы (НТИ), который был реализован Фондом поддержки проектов НТИ и ассоциацией «Аэронекст». НТИ — объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ, задача которого – развитие перспективных технологических рынков в России. Цель конкурса — разработка и тестирование беспилотных авиационных технологий, он должен стать важным звеном на пути к запуску массового применения БЛА для перевозки грузов в нашей стране и обеспечить их безопасную интеграцию в воздушное пространство.

Понять, почему для маршрута были выбраны два самых крупных мегаполиса нашей страны, несложно. Чем густонаселенней регион – тем сложнее получить разрешение от силовых структур для использования воздушного пространства и выполнения авиационных работ, так как это сопряжено с большими рисками.

– Если мы решим эту задачу по такому сложному маршруту, который имеет множество зон ограничения полетов, и технологически и нормативно преодолеем все барьеры, то сможем автоматически масштабировать этот опыт на всей остальной территории России. Чтобы за Уралом, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере можно было осуществлять полеты в едином воздушном пространстве без установления ограничений, – говорит первый заместитель генерального директора ООО «Аэромакс», член оргкомитета конкурса «Аэрологистика» Антон Никифоров.

Экспериментальная площадка МАИ

В 2024 году финальный этап технологического конкурса «Аэрологистика» проходил на аэродроме МАИ в Алферьево. Место было выбрано не случайно. Участвуя в программе «Приоритет-2030», университет реализует стратегический проект «Аэромобильность», в рамках которого реализуется масштабная программа развития инфраструктуры на аэродроме МАИ «Алферьево». Это дает возможность проводить здесь все виды летных испытаний, в том числе имитирующих полеты над крупными городами.

В рамках конкурса «Аэрологистика» на полигоне аэродрома была создана «правовая песочница» — экспериментальная площадка, на которой отрабатываются новые технологии и тестируется специальное регулирование для беспилотной авиации, которое в дальнейшем может быть интегрировано в общую систему законодательства.

Конкурс проходил в несколько этапов, и каждый раз условия и задачи усложнялись. Этап, реализованный в 2024 году, предполагал организацию доставки грузов без техобслуживания аппаратов на площадках, а также проведение испытаний по способности дрона автоматически уклоняться от препятствий, передвигающихся в воздухе. Масса перевозимых грузов составляла не менее 50 килограммов, а дистанция — 1,2 тысячи километров. На маевском поле были протестированы системы обнаружения, предотвращения столкновений и возвращения на первоначальный маршрут, технологии независимого наблюдения и идентификации, полностью автоматического режима полета, посадки в изменяющихся точках в пространстве.

Препятствия развития рынка

Развитию рынка беспилотной аэрологистики препятствуют несколько серьезных факторов, главным из которых остается невозможность полетов БВС в общем воздушном пространстве. Существующие нормы ориентированы на пилотируемую авиацию и не учитывают специфику беспилотных полетов, таких как дистанционное управление, автономные полеты, невозможность выполнения полетов по правилам визуальных полетов.

Также требуется начать эффективную работу над технологическими разработками, способствующими повышению безопасности полетов БВС. Как отмечает Максим Калягин, огромной проблемой остается надежность техники. Сегодня на 50 вылетов – один критический отказ. С такими показателями о реальных перевозках пока не может быть и речи.

До сих пор на отечественном рынке нет ни одного внешнего пилота для БВС массой выше 30 кг. Однако решение этой проблемы не за горами. В конце 2024 года Авиационный учебный центр МАИ получил расширение сертификата и стал первым учебным заведением, получившим право обучать авиационный персонал работе с тяжелыми БВС.

– Уже в ближайшее время мы запускаем совместную программу с АО НПП «Радар ммс». Она направлена на подготовку внешних пилотов-инструкторов для управления беспилотниками ВТ-440, – говорит Директор Центра подготовки авиационного и неавиационного персонала АУЦ МАИ Наталия Шовгеня. – Эта программа разработана на основе решения о порядке проведения подготовки стартового состава внешних пилотов-инструкторов на беспилотные гражданские воздушные суда, утвержденного в августе 2024 года Федеральным агентством воздушного транспорта. Она охватывает обучение специалистов работе с БВС свыше 30 килограммов и открывает новые горизонты в развитии беспилотной авиации в России.

Одной из нерешенных на сегодняшний день проблем остается низкая экономическая эффективность беспилотной аэрологистики. Ведь чем больше беспилотник – тем выше потребность в наземной инфраструктуре, в том числе пунктов дистанционного управления, площадок взлета-посадки. Для городов, имеющих свою развитую сеть различных видов транспорта, это невыгодно.

– Для почтовых перевозок беспилотная доставка на два порядка дороже существующих способов, для городской аэрологистики и интернет-ритейла – в 50 раз дороже, – отмечает Максим Калягин.

По мнению Антона Никифорова, наиболее востребованной могла бы стать услуга доставки небольшими дронами мелких посылок весом до 5-10 килограммов на последней или предпоследней миле: из пункта выдачи заказов клиенту на дачу или со склада в центр формирования заказов.

– Что касается рынка грузовых авиаперевозок, то он на сегодняшний день сформирован, и откусывать кусок пирога у авиакомпаний экономически невыгодно. Но только в том случае, если мы считаем, что доставка грузов пилотируемым вертолетом и беспилотником – одна и та же услуга. Правильнее считать, что беспилотная аэрологистика – это новая услуга, позволяющая увеличить частоту доставки. Тогда у нас есть возможность создать новый рынок грузовых перевозок, который будет дополнять традиционные методы доставки и предоставлять новые возможности для бизнеса и потребителей, достигая при этом социально-экономического эффекта, – говорит Антон Никифоров.

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МАИ 22 статей Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) ведёт свою историю с 20 марта 1930 года. Сегодня МАИ – ведущий высокотехнологичный вуз России, обеспечивающий подготовку инженерных кадров и проведение передовых научных исследований мирового уровня. В 2021 г. программа развития Московского авиационного института прошла отбор в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». МАИ вошёл в первую группу университетов по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» программы «Приоритет 2030».