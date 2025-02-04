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45 минут назад
Игорь Байдов
49

У бонобо заподозрили «‎модель психики», которая была характерна только для человека

4.4

Осознание того, что партнеру или коллеге не хватает информации, которой обладает индивид, важно для эффективного общения, сотрудничества и взаимодействия между людьми. Американские приматологи выяснили, что бонобо тоже умеют это замечать. Например, если человек не знает, где спрятан предмет, бонобо могут подсказать ему даже без прямых просьб. Иными словами, они способны «читать» чужие мысли или хотя бы догадываться о незнании — навык, который раньше считался исключительно человеческим. Такое поведение говорит о высоком интеллекте и социальной чуткости человекообразных обезьян.

Биология
# бонобо
# животные
# психика
# человекообразные обезьяны
бонобо
На снимки запечатлен Канзи, один из трех содержащихся в неволе бонобо, чьи умственные способности проверяли во время экспермиента / © Ape Initiative

Теория психического, модель психики, или теория разума — представление индивида о состояниях психики других индивидов. Говоря проще, это умение «читать мысли»: понимать, что окружающие знают, чего не знают, о чем думают или что чувствуют. Благодаря этому люди умеют врать, сочувствовать, договариваться и помогать. Если человек видит грустного друга, он понимает, что ему нужна поддержка, — это и есть теория психического в действии.

Долгое время приматологи спорили, есть ли такая способность у наших ближайших родственников — человекообразных обезьян. Ученые заметили, что в дикой природе шимпанзе и бонобо ведут себя так, словно понимают, что знают или не знают сородичи. Например, если одна обезьяна видит змею, а другая — нет, первая начинает кричать, чтобы предупредить вторую. Это выглядело как осознанное действие: «Он не видит опасность — надо сообщить!»

Когда ученые исследовали человекообразных обезьян в лабораториях, результаты были неоднозначными. Одни и те же подопытные животные иногда «читали» мысли партнеров, иногда — нет. Некоторые специалисты предположили, что шимпанзе и бонобо все же не способны понимать мысли собратьев, «крики-‎предупреждения» обезьян — то ли просто копирование поведения, то ли реакция на страх.

Американские приматологи Люк Таунроу (Luke Townrow) и Кристофер Крупенье (Christopher Krupenye) из Университета Джонса Хопкинса попыталась окончательно разобраться в вопросе, могут ли бонобо осознанно менять свое поведение, чтобы исправить незнание партнера. Для этого ученые придумали простую, но действенную игру с участием человека и трех самцов бонобо из исследовательского центра Ape Initiative (штат Айова). Выводы научной работы представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Перед обезьяной и человеком ставили три перевернутых пластиковых стакана. Ученый прятал виноград под одним из стаканов, но так, чтобы человек-партнер либо видел (через прозрачный экран), куда кладут угощение, либо нет (перед человеком ставили непрозрачный экран). После того как виноград прятали, барьер убирали. При этом бонобо всегда знали, где находится лакомство. 

Если человек знал, под каким из стаканчиков лежит еда, он отдавал ее бонобо. По мнению исследователей, такое поведение должно было мотивировать обезьян помочь. Когда же человек не видел стаканчик с угощением, он выжидал примерно пять секунд, прежде чем начать поиск «‎правильного варианта», и приговаривал: «Хм, где же еда?» В это время исследователи фиксировали, как часто и как быстро бонобо указывали на стаканчик с угощением.

эксперимент с бонобо
Ход эксперимента с прозрачным и не прозрачным экранами / © Luke Townrow, Christopher Krupenye

Ученые провели эксперимент 24 раза для каждой ситуации: когда человек видел, куда спрятали виноград, и когда не видел. Оказалось, если человек не знал, где еда, бонобо быстрее показывали на нужный стакан — в среднем на 1,5 секунды раньше человека. И делали это на 20 процентов чаще, чем когда партнер наблюдал процесс. 

Разница в 1,5 секунды кажется небольшой, но в условиях эксперимента она значима. Это объясняет, что бонобо не просто случайно «тыкали » в стаканы, а осознанно выбирали момент для помощи. Кроме того, разница в частоте подсказок показывает, что бонобо активнее включались, когда понимали: человеку действительно нужна информация.

Впервые в лаборатории приматологам удалось доказать, что человекообразные обезьяны не только замечают незнание партнера, но и целенаправленно помогают его устранить. Авторы исследования предположили, что бонобо обладают зачатками модели психики, которую ранее фиксировали только у людей. 

Отметим, животные, которые участвовали в эксперименте, выросли среди людей, поэтому их навыки общения могли развиться сильнее, чем у диких сородичей. Таунроу и Крупенье в ближайшее время планируют проверить, используют ли бонобо эти способности в естественной среде.

Крупенье пояснил: если три человекообразные обезьяны продемонстрировали такой навык в эксперименте, вполне допустимо, что эта способность заложена в их биологии. Значит, ближайший общий предок человека, шимпанзе и бонобо, который жил примерно шесть-восемь миллионов лет назад, тоже мог им обладать. Умение «‎читать» мысли, вероятно, помогало кооперироваться, делиться информацией и действовать сообща. Возможно, именно это дало Homo sapiens эволюционное преимущество.

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Биология
# бонобо
# животные
# психика
# человекообразные обезьяны
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