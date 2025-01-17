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38 минут назад
ПНИПУ
22

Разработка пермских ученых повысит срок службы оборудования по выкачке нефти

4.4

Легкоизвлекаемая нефть в России стремительно сокращается, поэтому для обеспечения спроса на экспортном и внутреннем рынках необходимо вводить разработку новых месторождений, в том числе трудноизвлекаемых запасов. На сегодня их объем составляет порядка 3,4 миллиарда тонн. Но специфика добычи таких ископаемых требует существенных затрат и применения новых технологий. Один из перспективных видов оборудования для добычи нефти из наклонно-направленных скважин и скважин с боковыми стволами -насосные установки с канатными штангами. Их располагают в месте интенсивного набора кривизны для соединения станка-качалки с насосом. У оборудования высокая эффективность, но из-за недопустимого изгиба при провисании колонна может отказать, и вся установка выйдет из строя. Ученые Пермского Политеха предложили новый способ крепления канатной штанги в искривленном участке скважины, который обеспечит ее прямолинейное положение и увеличит работоспособность оборудования.

ПНИПУ
# нефтедобыча
# нефть
# скважины
# центраторы
Разработка ПНИПУ повысит срок службы оборудования по выкачке нефти / © atlascompany, freepik

Статья опубликована в журнале «Актуальные проблемы повышения эффективности и безопасности эксплуатации горно-шахтного и нефтепромыслового оборудования». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Для добычи нефти из наклонно-направленных скважин и скважин с боковыми стволами активно используют насосную установку с канатной штангой. Она применяется в качестве вставки в обычную колонну насосных штанг и устанавливается в месте интенсивного набора кривизны. Ее можно представить как гибкую нерастяжимую тяжелую нить, которая повисает в пространстве скважины между станком-качалкой и глубинным насосом. Основная функция элемента – передача возвратно-поступательного движения для обеспечения откачки нефти.

При эксплуатации скважин в осложненных горно-геологических и технических условиях возможна разгрузка колонны насосных штанг. Используемая при этом канатная штанга испытывает сжатие, которое приводит к разрушению каната, его неисправному состоянию, поломке, простою и, в итоге, ремонту техники. В среднем это снижает наработку насосных установок в два раза, требует остановки работы оборудования и весьма затратной замены насосной штанги.

Ученые Пермского Политеха нашли способ решить проблему, закрепляя канатную штангу в нужном положении специальными устройствами – центраторами.

«Их конструкция должна представлять из себя бандажную втулку с концевыми упорами снаружи, которые крепятся на канатной штанге и обеспечивают ей прямолинейное положение. Их устанавливают в тех местах, где необходимо обеспечить устойчивость штанги при воздействии максимальной сжимающей нагрузки», – комментирует Анна Иванченко, старший преподаватель кафедры горной электромеханики ПНИПУ.

«Согласно нашей методике, центраторы устанавливаются в месте максимального отклонения канатной штанги от траектории скважины. Нужная точка рассчитывается с помощью математических уравнений. Следующее место установки определяется на участке от уже установленного центратора до нижней точки штанги и так далее», – рассказывает Валерий Зверев, доцент кафедры горной электромеханики ПНИПУ, кандидат технических наук.

Благодаря установке центраторов канат не занимает изогнутое положение в колонне.

Предложенный учеными Пермского Политеха способ эксплуатации обеспечивает устойчивость канатной штанги при зависании, позволяет сохранить ее работоспособность и продлить срок службы скважинного оборудования. Это значительно сокращает расходы на добычу трудноизвлекаемой нефти в России. Политехники уже подали заявку на патент изобретения, в данный момент она находится на рассмотрении.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# нефтедобыча
# нефть
# скважины
# центраторы
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