Японские макаки порисовали мелом и камнями, как дети

Год назад французский этолог Седрик Суер решил понаблюдать за тем, как японские макаки из дикого парка «рисуют» — волочат и толкают камни по земле, оставляя за собой борозды. Затем исследователь оставил обезьянам мел и продолжил следить за их поведением. Проанализировав данные, ученый обнаружил, что макаки вполне целенаправленно чертят кривые линии и даже обводят предметы. По мысли этолога, в этом можно найти истоки творчества и у человека.

Человек как вид научился пользоваться орудием труда, по современным данным, более трех миллионов лет назад. Этот навык считается скачком в когнитивных способностях наших предков, далее технология только совершенствовалась в зависимости от задач. Более сложный, но не менее важный вопрос: когда люди научились рисовать? Самым ранним свидетельствам пещерной живописи — 44 тысячи лет, а следы попроще (насечки и полосы на камнях) и того старше.

Но как человек освоил рисование? Исследователи ищут ответ с двух сторон: археологи в прошлом, а, например, антропологи наблюдают за современным поведением наших ближайших родственников, приматов. Существуют разные подтверждения высоких когнитивных способностей обезьян — к примеру, недавно Naked Science рассказывал, что длительные наблюдения помогли приматологам найти у шимпанзе индивидуальные различия в раскалывании орехов (некоторые особи делали это вдвое быстрее остальных).

Следы на земле, оставленные японскими макаками во время игры с камнями. Вверху: следы, оставленные самкой; внизу: следы, оставленные двумя молодыми особями / © Primates, Cédric Sueur.

Этолог Седрик Суер (Cédric Sueur) из Страсбургского университета во Франции обратил внимание на манипуляции японских макак (Macaca fuscata) с камнями и мелом. Год назад — с 16 по 28 января 2024-го — он изучал поведение почти 200 обезьян, те катали большие и маленькие камни по земле. Затем Седрик раздал макакам белые мелки: оставил их рядом с крупными камнями, которые было слишком сложно сдвинуть с места, наблюдал, как приматы используют их, затем фотографировал получившиеся рисунки. Свои размышления этолог изложил в свежей статье, опубликованной в журнале Primates.

Почти две недели с 08:30 до 17:00 Седрик фиксировал, как 189 макак из парка на острове Седо водят камнями по земле, оставляя различные линии. Смотрители стирали их дважды в день, поэтому у обезьян постоянно обновлялось «полотно». Этолог заметил, что макаки активнее всего бороздили землю при двух условиях: когда вокруг было много туристов, охотно кормивших животных, и когда на улице стояла солнечная и теплая погода, а почва была сухой.

Всего у макак было три тактики: они толкали валуны перед собой, оставляя длинные следы; сидели и катали их; играли мелкими камешками — в двух последних подходах образовывались маленькие следы. Седрик фиксировал длину и ширину полос, а также считал случаи, когда следы пересекались или выстраивались параллельно.

Видеозаписи японских макак, чертящих полосы камнями по земле / © Primates, Cédric Sueur.

Второй набор данных — манипуляции с мелками — собирался четыре дня, с 21 по 25 января. Макаки рисовали белым мелом на камнях, кусали, ели и клали его в рот, катали, нюхали, ломали мел и делали с ним много чего еще — этолог старался фиксировать все действия. В среднем обезьяны проводили с мелками около половины минуты (самое долгое — 114 секунд). В половине случаев макаки терли мел о камень, треть времени терли его в лапах или ломали, реже ели и передвигались с ним. Интересно, что приматы успели порисовать на 43 поверхностях — от камней и бетонных блоков до корней и досок.

Некоторые линии на земле, которые приматы чертили камнями, достигали более двух метров в длину, а среднее количество параллельных полос, по подсчетам исследователя, составило 13,85 ± 11,35. Причем их было больше, когда макаки играли маленькими камешками — после перекатывания на земле оставался веерный узор.

Видеозаписи японских макак, рисующих мелом по камнями и корням деревьев / © Primates, Cédric Sueur.

Однако общей для всех наблюдений чертой был возраст макак, катающих камни или играющих с мелом: почти все оказались молодыми. Седрик заметил только одну взрослую самку и одного взрослого самца, взявшихся за мел, и несколько взрослых самок, волочащих валуны по земле.

Хотя автор научной работы подчеркнул, что в целом характер рисунков кажется спонтанным, растирание мела по различным поверхностям он назвал целенаправленным. Макаки, возможно, старались таким образом обвести объект, то есть оставить след в четких геометрических границах — так, по мысли этолога, обводка могла возникнуть до замысла и понимания рисования.

«Это может свидетельствовать о предварительном этапе в эволюционном возникновении намерения рисовать, когда оставление знаков постепенно ассоциируется со значениями или функциями, выходящими за рамки непосредственного действия. Нанесение пометок мелом кажется макакам самовознаграждающимся занятием. Такое поведение подчеркивает, что деятельность может сама по себе приносить удовлетворение, независимо от ее результата, как это наблюдается на первых этапах обучения детей рисованию», — порассуждал Суер в своей статье.

Следы от камней на земле хоть и мало походили на «рисование» (символизма за хаотичными полосами не проявлялось), все же могут помочь разобраться в когнитивных механизмах, когда-то заставивших человека рисовать. По крайней мере, этолог различил в этих манипуляциях цель, а действия макак напоминали исследование — может быть, им было любопытно, как валун взаимодействует с окружающей средой.

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