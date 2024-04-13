  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Андрей Папиш
2

«Человекообразные хиппи» проявляли агрессию втрое чаще обычных шимпанзе

5.2

Французские и американские зоологи проанализировали тысячи часов наблюдений за агрессивным поведением взрослых самцов шимпанзе и бонобо в дикой природе. Результаты количественного сравнения, как отмечают авторы, их удивили.

Биология
# бонобо
# внутривидовая агрессия
# приматы
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
Групповые объятья бонобо
Групповые объятья бонобо / © LaggedOnUser, Wikimedia Commons.

Человек, изучая агрессию своего вида, вынужден наблюдать и за своими ближайшими родственниками — человекообразными обезьянами шимпанзе и бонобо. Антропологи и приматологи часто смотрят на поведение этих приматов с точки зрения эволюции войн и конфликтов. Сейчас научное сообщество знает, что в поведении этих приматов много различий.

Известно, что самцы обыкновенных шимпанзе (Pan troglodytes) способны убивать своих сородичей в конфликтах, но у бонобо (Pan paniscus) такой жестокости не фиксировали. Из-за их миролюбивости — в том числе к незнакомцам — бонобо называют «обезьянами-хиппи», а популярные книги приматолога Франса де Вааля закрепили за ними тезис «занимайтесь любовью, а не войной».

Также у этих видов по-разному устроена иерархия: самцы обыкновенных шимпанзе часто принуждают самок к половому акту, тогда как у бонобо доминируют самки, и агрессия самцов в их отношении встречается реже. Однако количественную разницу агрессивного поведения между двумя видами ранее не изучали.

Группа исследователей из США и Франции решила сравнить уровень мужской агрессии в общинах бонобо в заповеднике Коколопори (Kokolopori) в Демократической Республике Конго и шимпанзе в Национальном парке Гомбе в Танзании. На основе 14-летних наблюдений за приматами в возрасте до 12 лет авторы подсчитали количество их агрессивных действий — как контактных (удар, укус и прочее), так и бесконтактных (например, преследование). Результаты научной работы опубликованы в журнале Current Biology.

Уровень агрессии у бонобо (пустые символы) и шимпанзе (закрашенные символы) / © Current Biology, Maud Mouginot et al.

За 2047 часов наблюдений за 12 самцами бонобо зоологи зафиксировали 521 проявление агрессии, 77 (14,8%) из которых были контактными. А 14 самцов шимпанзе за 7309 часов совершили 654 агрессивных действия, из которых 99 (15,1%) были контактными.

Авторы сделали вывод, что самцы бонобо демонстрировали агрессивное поведение втрое чаще, чем шимпанзе. Причем чаще всего конфликты случались только между самцами, а у шимпанзе наоборот — чаще доставалось самкам. Также самцы обыкновенных шимпанзе чаще проявляли именно коалиционную агрессию, объединяясь против общих конкурентов.

Модель конфликтов у бонобо была устроена иначе: это были стычки, где каждый сам за себя, и зачастую агрессию к самцам проявляли именно самки, так устроены их сообщества. Но тем не менее самцы, занимающие доминирующее положение среди конкурентов, добивались большего репродуктивного успеха, чем другие, — в этом они с шимпанзе похожи.

Одна из возможных причин, по которым самцы бонобо демонстрировали агрессию значительно чаще, чем шимпанзе, может заключаться в разной природе агрессии у этих двух близкородственных видов. У обыкновенных шимпанзе есть что-то вроде человеческой практики войн и борьбы за власть. Например, отряды их самцов могут надолго покидать стойбище для слежения и атак на самцов другой группы шимпанзе с последующим угоном их самок. Во время «внутриполитической» борьбы прежний вожак группы шимпанзе может быть убит конкурентами. Задокументировано, что самцы-победители кастрируют проигравших самцов, а затем убивают и съедают их.

У бонобо нет убийств сородичей (как минимум, они не зарегистрированы). Таким образом, у них агрессия одного самца по отношению к другому носит скорее демонстрационный характер. Для них не существует рисков оказаться кастрированным, убитым или съеденным в случае проявления агрессии, что может снижать «порог насилия» в их среде в сравнении с обычными шимпанзе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# бонобо
# внутривидовая агрессия
# приматы
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Апр
700
ПТСР: что это, как заподозрить и как облегчить состояние человека
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Наука на орбите: эксперименты на борту МКС
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Космический дайджест
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Путь в космос начинается с Земли
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Что и почему мы читаем в школе?
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
14 Апр
Бесплатно
Самые перспективные технологии в космонавтике в ближайшие 30 лет
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Апр
400
Как найти планету на небе или вся правда о ретроградном Меркурии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Апр
1500
Квантовая механика, квантовый компьютер и квантовая реальность
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Апр
700
Тихоокеанский космодром — история «Морского старта»
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 09:13
Полина Меньшова

Семейное положение и удовлетворенность жизнью предсказали по типу личности

Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.

Психология
# отношения
# типы личности
# удовлетворенность
# экстравертность
Вчера, 11:05
Игорь Байдов

Грязный воздух изменил половые предпочтения насекомых

Некоторым насекомым становится сложнее находить себе пары внутри вида из-за роста концентрации «вредного» тропосферного озона. Он разрушает выделяемые этими животными половые феромоны, что может привести к «неправильному спариванию» и появлению бесплодного потомства. Такая ситуация опасна катастрофическим сокращением численности насекомых в мире. Об этом в своей статье рассказали биологи из Германии.

Биология
# загрязнение воздуха
# насекомые
# озон
# спаривание
8 часов назад
Игорь Байдов

Космические силы США планируют провести первые военные учения на орбите

Пентагон собирается отработать в космосе сценарий по быстрому развертыванию спутниковой орбитальной группировки в ответ на угрозу, исходящую от космических аппаратов потенциального противника. Во время учений американские военные задействуют два спутника, которые специально для этой миссии разработают частные аэрокосмические компании. Таким образом Соединенные Штаты хотят не только «подать сигнал» другим странам, что смогут быстро противостоять «агрессии на орбите», но и показать, как именно они будут это делать.

Космонавтика
# Rocket Lab
# космические силы США
# орбита
# противоспутниковое оружие
# спутники
# учения
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
Позавчера, 07:25
Полина Меньшова

Россия и Украина возглавили рейтинг стран по угрозе киберпреступлений

Международная команда исследователей составила первый в мире рейтинг киберпреступности. Первую и вторую строчки в нем заняли Россия и Украина.

Hi-Tech
# информационная безопасность
# кибербезопасность
# киберпреступления
# киберпреступность
Вчера, 09:13
Полина Меньшова

Семейное положение и удовлетворенность жизнью предсказали по типу личности

Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.

Психология
# отношения
# типы личности
# удовлетворенность
# экстравертность
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Человекообразные хиппи» проявляли агрессию втрое чаще обычных шимпанзе

    Только что

  2. Сверхновая, породившая ярчайший гамма-всплеск, почему-то не произвела тяжелые элементы

    4 часа назад

  3. Потепление океанов грозит слепотой и гибелью осьминогов

    7 часов назад

  4. Космические силы США планируют провести первые военные учения на орбите

    8 часов назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Александр Березин
1 час назад
Если очень коротко, то в несколько раз более высокая материалоемкость турбины закрытого цикла вызвана тем, что к ней, в сравнении с турбиной

Прототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытанияПрототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытания

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, жалуйтесь в редакцию вон там внизу даже кнопочка есть. Мне тематика нравится. А ваше брюзжание - нет.

В Госдуме назвали игру «Смута» полнейшей халтуройВ Госдуме назвали игру «Смута» полнейшей халтурой

Александр Березин
1 час назад
1, "а я всё верно посчитал, радиаторы при высокой температуре излучают высокую же мощность. " Я не говорил о том, что радиаторы при высокой

Прототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытанияПрототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытания

Константин Зорькин
2 часа назад
Как интересно, в заголовке "во время града", а в конце заметки "предположительно". Но цель достигнута - я дочитал до конца.

Бронированное стекло Tesla Cybertruck треснуло во время градаБронированное стекло Tesla Cybertruck треснуло во время града

Александр Березин
2 часа назад
Юрий, вы прочитали не бред, а базовые научные факты по теме тропосферного озона. Довольно-таки общедоступные: https://en.wikipedia.org/wiki/Ground-level_ozone

Грязный воздух изменил половые предпочтения насекомыхГрязный воздух изменил половые предпочтения насекомых

Daria Vieru
2 часа назад
Предпоследний и последний абзацы нужно было в начало вытащить

Потепление океанов грозит слепотой и гибелью осьминоговПотепление океанов грозит слепотой и гибелью осьминогов

Александр Радченко
2 часа назад
Иван, у вас читатель любую новость может добавить? Научно популярный — означает популярно о науке, или другими словами простыми словами о науке.

В Госдуме назвали игру «Смута» полнейшей халтуройВ Госдуме назвали игру «Смута» полнейшей халтурой

Johny Doe
3 часа назад
Anton, а где же тогда дом Ордос?

Пять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игрПять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игр

Johny Doe
3 часа назад
Всё таки Обитель Зла это Resident Evil, а не Сайлент Хил

Пять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игрПять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игр

Anton Khoryukov
3 часа назад
Дюна? 😊

Пять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игрПять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игр

1 2
3 часа назад
Александр, а я всё верно посчитал, радиаторы при высокой температуре излучают высокую же мощность. Это мощность отдачи тепла излучением, не

Прототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытанияПрототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытания

Evgeny Pavlov
3 часа назад
Помянем)

Perseverance сделал последнюю фотографию вертолета Ingenuity на МарсеPerseverance сделал последнюю фотографию вертолета Ingenuity на Марсе

Андрей Пшеничнов
6 часов назад
И как они бедолаги прожили миллионы лет, особенно миоценовый температурный максимум? Вслепую, не иначе

Потепление океанов грозит слепотой и гибелью осьминоговПотепление океанов грозит слепотой и гибелью осьминогов

Арсен Ибрагимович
7 часов назад
США снова войну мутят, только теперь в космосе

Космические силы США планируют провести первые военные учения на орбитеКосмические силы США планируют провести первые военные учения на орбите

Zhania 023
8 часов назад
Дмитрий, у нас нету других альтернатив. В нашей системе нету планет погодных для жизни. Лететь к другим планетам вне солнечной системе не

ЕКА перезапустило программу ExoMars. Без РоссииЕКА перезапустило программу ExoMars. Без России

Александр Березин
9 часов назад
1, это не проект космического реактора. Это концепция (до проекта там еще далеко) АЭС подземного базирования. Ее материалоемкость по этой причине

Прототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытанияПрототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытания

Андрей Теличко
10 часов назад
Всё что нужно знать о современной "грантовой" науке. Следование повестке способствует размножению нечистоплотных учёных. Предлагаю ввести новый

Грязный воздух изменил половые предпочтения насекомыхГрязный воздух изменил половые предпочтения насекомых

Юрий Мальцев
11 часов назад
Что за бред про тропосферный озон я только что прочитал? Озон возникает по естественным причинам при воздействии ультрафиолетового излучения

Грязный воздух изменил половые предпочтения насекомыхГрязный воздух изменил половые предпочтения насекомых

Зинаида Горбатенко
12 часов назад
Как хорошо,что есть понимание происходящего Такое приятное впечатление от прочитанных комментариев. Зинаида

Рейнджеры сфотографировали редкое животное в австралийской глубинкеРейнджеры сфотографировали редкое животное в австралийской глубинке

денис дегтярёв
16 часов назад
Shelove517, вы слышали о таком как ИИ, или машинное зрение? Которое сейчас помогает обнаружить цели! А как оно сможет так быстро двигаться за целью, с

Лазерная ПВО Британии поразила первые целиЛазерная ПВО Британии поразила первые цели

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить