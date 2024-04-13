«Человекообразные хиппи» проявляли агрессию втрое чаще обычных шимпанзе

Французские и американские зоологи проанализировали тысячи часов наблюдений за агрессивным поведением взрослых самцов шимпанзе и бонобо в дикой природе. Результаты количественного сравнения, как отмечают авторы, их удивили.

Человек, изучая агрессию своего вида, вынужден наблюдать и за своими ближайшими родственниками — человекообразными обезьянами шимпанзе и бонобо. Антропологи и приматологи часто смотрят на поведение этих приматов с точки зрения эволюции войн и конфликтов. Сейчас научное сообщество знает, что в поведении этих приматов много различий.

Известно, что самцы обыкновенных шимпанзе (Pan troglodytes) способны убивать своих сородичей в конфликтах, но у бонобо (Pan paniscus) такой жестокости не фиксировали. Из-за их миролюбивости — в том числе к незнакомцам — бонобо называют «обезьянами-хиппи», а популярные книги приматолога Франса де Вааля закрепили за ними тезис «занимайтесь любовью, а не войной».

Также у этих видов по-разному устроена иерархия: самцы обыкновенных шимпанзе часто принуждают самок к половому акту, тогда как у бонобо доминируют самки, и агрессия самцов в их отношении встречается реже. Однако количественную разницу агрессивного поведения между двумя видами ранее не изучали.

Группа исследователей из США и Франции решила сравнить уровень мужской агрессии в общинах бонобо в заповеднике Коколопори (Kokolopori) в Демократической Республике Конго и шимпанзе в Национальном парке Гомбе в Танзании. На основе 14-летних наблюдений за приматами в возрасте до 12 лет авторы подсчитали количество их агрессивных действий — как контактных (удар, укус и прочее), так и бесконтактных (например, преследование). Результаты научной работы опубликованы в журнале Current Biology.

Уровень агрессии у бонобо (пустые символы) и шимпанзе (закрашенные символы) / © Current Biology, Maud Mouginot et al.

За 2047 часов наблюдений за 12 самцами бонобо зоологи зафиксировали 521 проявление агрессии, 77 (14,8%) из которых были контактными. А 14 самцов шимпанзе за 7309 часов совершили 654 агрессивных действия, из которых 99 (15,1%) были контактными.

Авторы сделали вывод, что самцы бонобо демонстрировали агрессивное поведение втрое чаще, чем шимпанзе. Причем чаще всего конфликты случались только между самцами, а у шимпанзе наоборот — чаще доставалось самкам. Также самцы обыкновенных шимпанзе чаще проявляли именно коалиционную агрессию, объединяясь против общих конкурентов.

Модель конфликтов у бонобо была устроена иначе: это были стычки, где каждый сам за себя, и зачастую агрессию к самцам проявляли именно самки, так устроены их сообщества. Но тем не менее самцы, занимающие доминирующее положение среди конкурентов, добивались большего репродуктивного успеха, чем другие, — в этом они с шимпанзе похожи.

Одна из возможных причин, по которым самцы бонобо демонстрировали агрессию значительно чаще, чем шимпанзе, может заключаться в разной природе агрессии у этих двух близкородственных видов. У обыкновенных шимпанзе есть что-то вроде человеческой практики войн и борьбы за власть. Например, отряды их самцов могут надолго покидать стойбище для слежения и атак на самцов другой группы шимпанзе с последующим угоном их самок. Во время «внутриполитической» борьбы прежний вожак группы шимпанзе может быть убит конкурентами. Задокументировано, что самцы-победители кастрируют проигравших самцов, а затем убивают и съедают их.

У бонобо нет убийств сородичей (как минимум, они не зарегистрированы). Таким образом, у них агрессия одного самца по отношению к другому носит скорее демонстрационный характер. Для них не существует рисков оказаться кастрированным, убитым или съеденным в случае проявления агрессии, что может снижать «порог насилия» в их среде в сравнении с обычными шимпанзе.

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