Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы нашли очень редкую пару квазара и пыльной звездообразующей галактики
Развитие Вселенной в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва определило ее современный облик. Именно поэтому ученые заинтересованы в исследовании бурных процессов того периода. Не так уж часто удается найти космические объекты, подходящие для подробного изучения взаимодействий в молодой Вселенной. Недавно астрономам повезло — удалось увидеть уникальную пару из квазара и небольшой звездообразующей галактики, связанную «мостиком» газа.
По меркам Вселенной, от первых звезд до космической паутины из скоплений галактик прошло не так уж много времени. Всего за несколько сотен миллионов лет у Вселенной появилась крупномасштабная структура. Очень быстро образовались огромные галактики, сверхмассивные черные дыры и неисчислимое количество звезд. Считается, что важными катализаторами стремительного развития стали слияния галактик: они запускали активное звездообразование и рост сверхмассивных черных дыр.
Квазары — активные ядра галактик, отличающиеся невероятной яркостью, которая возникает из-за активного поглощения материи центральной черной дырой. Примерно половину квазаров, обнаруженных в молодой Вселенной, ученые связывают с событиями слияния. Непросто найти в молодой Вселенной объекты, которые иллюстрировали бы бурное развитие в ту эпоху. К счастью, исследователям повезло.
Международная группа астрономов из США, Швеции и Японии с помощью комплекса радиотелескопов ALMA изучила 21 перспективный квазар из времен, когда Вселенной было около одного миллиарда лет. Наблюдения вели с фокусом на спектральной линии ионизированного углерода (C II), которая служит индикатором звездообразования и динамики газа в межзвездном и межгалактическом пространстве.
Ученые обнаружили редкую пару. Оказалось, квазар J1133+1603 связан «мостиком» газа с компактной и скрытой за пылью звездообразующей галактикой, которой дали название J1133c. Статья с описанием открытия выложена в открытый доступ на сайте arXiv.org.
Галактика J1133c располагается на расстоянии примерно 32,6 тысячи световых лет от квазара. На активное слияние указывает наличие «мостика» и «растянувшегося» излучения к северу от квазара. У других подобных пар расстояние между объектами значительно больше. Например, в паре квазара и субмиллиметровой галактики BRI 1202-0725 оно достигает 81,5 тысячи световых лет.
Авторы исследования также отметили необычайно компактный размер галактики. Возможно, квазар уже стянул на себя внешнюю «оболочку», или же в центре этой галактики расположено активное ядро.
Звездообразование в J1133c тоже протекает крайне активно. За земной год галактика формирует звезды суммарной массой около тысячи солнечных масс. Для сравнения: скорость звездообразования в Млечном Пути — примерно три солнечные массы в год. Ученые предполагают, что и активное ядро, и быстрое звездообразование могут быть следствием слияния с квазаром.
Активность квазара и звездообразующей галактики при наличии между ними «мостика» из газа — ценная иллюстрация того, насколько большую роль играли слияния и «обмен» газом в формировании галактик и стремительном росте сверхмассивных черных дыр в молодой Вселенной.
Согласно одному из стереотипов, одинокие люди менее счастливы, чем те, кто состоит в романтических отношениях. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, международная команда исследователей изучила уровень эмоционального благополучия у людей с разным семейным положением.
Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.
Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Давно известно, что дождевые черви связывают собой надземные и подземные пищевые цепи. Оставалось неясным, насколько часто они становятся жертвами жителей поверхности и кто именно их поедает. Авторы нового исследования использовали муляжи из пластилина и по следам на нем узнали, от кого дождевые черви страдают особенно часто.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
От «Ледяного человека» до Вселенной: как ученые определяют возраст всего
История Земли за полчаса
Старые кости: когда люди придумали набор «сделай сам» из человеческого скелета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии