Молодые ученые получат по миллиону рублей от «Росатома»

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев наградил молодых ученых — участников конкурса на соискание премии в области науки и инноваций. Пять научных групп и один молодой специалист получат по одному миллиону рублей. Решения, которые они предложили, позволят повысить конкурентоспособность атомной энергетики, улучшить свойства изделий из углеволокна и будут способствовать созданию квантового компьютера.

Премия для молодых ученых продолжила традицию их поощрения, которую «Росатом» ведет с 2009 года. Конкурс объявили в марте, а участвовать в нем могли молодые специалисты госкорпорации в возрасте до 35 лет или в составе команд до пяти человек (возраст руководителя группы не должен превышать 39 лет). Для участия нужно было подать научную работу или разработку, защищенную кандидатскую или докторскую диссертацию, монографии, статью либо цикл статей. Решение о присуждении премии принимал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Торжественная церемония награждения собрала порядка 200 человек и прошла в рамках мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых «Цепная реакция». Мероприятие организовали при поддержке «Росатома» и Национального центра физики и математики.

Алексей Лихачев поблагодарил всех участников конкурса и добавил: «За каждой созданной технологией, готовым изделием стоят научная идея и труд ученых и инженеров, ее воплотивших. В „Росатоме“ почти 200 лауреатов премий государственного значения. Это знак высокого признания для всей российской атомной науки. Отличительная особенность атомной отрасли в том, что у нас молодежь наравне с опытными учеными создает основу для науки будущего. Поэтому с этого года проводим конкурс на соискание премии госкорпорации для молодых ученых. Сегодня мы поздравляем 26 наших молодых коллег, авторов шести лучших работ этого года».

Так, пять ученых из Научно-исследовательского института атомных реакторов провели реакторные испытания улучшенного ядерного топлива (ЯТ) реакторов типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Их работа важна для обоснования работоспособности и безопасности эксплуатации российского ЯТ при периодических изменениях мощности реакторной установки.

Группа ученых композитного дивизиона госкорпорации «Росатом» создала опытную технологию формования ПАН-прекурсора для производства среднемодульного углеродного волокна с повышенной прочностью. Разработка формирует качественный научно-технический задел для дальнейшего развития технологий производства углеродного волокна. Благодаря ей в течение следующих двух лет можно выйти на промышленное производство среднемодульных углеродных волокон на основе отечественного ПАН-прекурсора. Эти материалы востребованы прежде всего в стратегических отраслях: атомной и авиационной промышленности, а также в производстве двигателей.

Другие номинанты — ученые Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н. Л. Духова. Они провели испытания технологий создания сверхпроводниковых квантовых вычислителей. Исследование охватывает полный комплекс критических технологий создания первых сверхпроводниковых высокоточных квантовых вычислителей в России. Их работа поможет созданию первого практически полезного сверхпроводникового многокубитного квантового компьютера.

Кроме того, Алексей Лихачев наградил специалистов филиала Российского федерального ядерного центра в Сарове «Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю. Е. Седакова».

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