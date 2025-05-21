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Квазар сыграл роль «копья» в «битве» двух галактик
Квазары, будучи одними из самых энергетически мощных объектов во Вселенной, сильно влияют на вещество в окружающем пространстве. Из-за недостатка прямых наблюдений не удавалось определить масштаб возможных последствий для «жертвы». И вот ученые нашли в молодой Вселенной пару сливающихся галактик, одна из которых «пронзает» другую квазаром.
Квазары — активные ядра галактик, где сверхмассивная черная дыра в огромных количествах поглощает материю. В процессе космического «пиршества» «падающие» в дыру пыль и газ сильно нагреваются и начинают «светиться» в огромном диапазоне волн. Такое излучение делает квазары одними из самых ярких объектов во Вселенной и мощнейшими источниками излучения.
Считается, что квазары присущи молодым галактикам, их «запускает» слияние с другой галактикой. Хотя ближайший к нам квазар Маркарян 231 находится в полумиллиарде световых лет Земли, большинство все же расположены так далеко, что расстояние до них исчисляется возрастом Вселенной. Новый объект оказался как раз одним из таких.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, изучили квазар J012555.11—012925.00 из времен, когда Вселенная была в пять раз моложе (примерно 2,5 миллиарда лет). «Очистив» данные наблюдений от света квазара, ученые увидели, что на самом деле рядом есть еще одна галактика.
Расстояние между квазаром и центром второй галактики — 16,3 тысячи световых лет. Оба объекта массивные — с массой звезд порядка сотен миллиардов солнечных масс, как минимум в 10 раз больше, чем в Млечном Пути.
Галактики сливаются друг с другом. В них идет активное звездообразование, но не в той области галактики-компаньона, которую «осветил» квазар, как показало исследование.
«Тут мы впервые видим, какой эффект оказывает излучение квазара на внутреннюю структуру газа в обычной галактике», — прокомментировал открытие соавтор работы Сергей Балашев, исследователь из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе (Россия).
Обычно, при нормальных условиях, молекулярных облаков газа с низкой плотностью на несколько порядков больше, чем облаков высокой плотности. Тут же ученые засекли множество плотных сгустков и ни одного рассеянного облака. Очевидно, под действием излучения квазара молекулярный газ распался (химическая реакция фотодиссоциации), и лишь плотные области сумели пережить такое воздействие.
Авторы научной работы решили назвать открытую систему «космическим рыцарским поединком», рассказал Паскьер Нотердэм (Pasquier Noterdaeme), исследователь из Парижского астрофизического института (Франция). «Рыцарское копье» квазара оставило «дыру» в галактике-компаньоне. При массе менее 0,1 массы Солнца «выжившие» там плотные сгустки газа уже не способны порождать звезды. И таких «дыр» будет становиться все больше, пока сверхмассивная черная дыра в центре квазара не завершит свое «пиршество».
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