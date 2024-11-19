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Биологи узнали, зачем животные едят фекалии
Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.
Одна из важнейших частей жизни любого животного — это питание. И изучение рациона — ключевой способ понимания экологии того или иного вида. Пищевые привычки могут зависеть от региона проживания, сезона, потребностей, доступности продуктов: после вырубки лесов, например, травоядным сложно найти пищу, а лесные пожары могут изменять их стратегии питания.
Малоизученной, но существенной особенностью диеты у некоторых животных можно назвать копрофагию, то есть поедание фекалий. Кролики, к примеру, потребляют свои экскременты, чтобы дополучить питательные вещества. А некоторые лесные животные порой вынуждены есть гуано летучих мышей, когда нет других источников минералов. Naked Science уже рассказывал, как биологи уличили обезьян и дукеров (небольших парнокопытных) за поеданием экскрементов рукокрылых.
Трое биологов из Смитсоновского национального зоологического парка в Вашингтоне (США) решили проанализировать и обобщить опубликованные свидетельства копрофагии у всех групп животных. Также они искали закономерности этих действий вроде вынужденных адаптаций или реальной пользы от фекалий как источника пищи. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Behaviour.
Специалисты рассмотрели данные о копрофагии различных видов животных — как диких, так и живущих в неволе. Затем классифицировали все зарегистрированные случаи по источнику фекалий (собственные, от сородичей или других видов), типу экскрементов, возрасту того, кто их съел, а потом рассмотрели контекст такого поведения.
Копрофагию зафиксировали более чем у 150 видов из пяти групп позвоночных, причем чаще она встречалась у травоядных. В этом уличили лучеперых рыб, обитающих в коралловых рифах, земноводных (пещерные саламандры, головастики жаб и лягушек), рептилий (черепахи, ящерицы и даже крокодиловый кайман), птиц и млекопитающих (многие грызуны, кошки и собаки, а также некоторые сумчатые, приматы, копытные и другие).
Причины, по которым животные употребляют фекалии в пищу, разные. Всего исследователи выделили семь групп. Первая поедала экскременты, чтобы регулировать пищеварение, вторая питалась ими в молодом возрасте с целью колонизировать кишечник необходимыми бактериями. Источником в подобных обстоятельствах выступала мать или другие сородичи.
Прочим группам копрофагия была несвойственна, но к ней обращались для пополнения запасов пищи во время ухода за потомством (так делали, к примеру, американские вороны и медведи барибалы), в условиях, когда среда бедна питательными веществами и наоборот, когда биоразнообразие экосистемы становилось высоким. В таких случаях формировалась целая цепь: фекалии хищников ели травоядные, а их продукты жизнедеятельности попадали на стол, например, к рыбам.
Также экскрементами питались животные, которые разносили семена и плоды: некоторые птицы, грызуны, олени, человекообразные обезьяны и черепахи. Однако, как подчеркнули авторы статьи, подобных свидетельств мало.
Последняя группа прибегала к копрофагии как к редкой пищевой добавке (менее трех случаев). Но дело либо в том, что у определенных животных почти не наблюдали такого поведения: по одному случаю пришлось на лося, водяную ящерицу и других. Либо они сильно оголодали — по этой причине фекалиями питались домашние лошади.
Общий вывод, к которому пришли исследователи, заключается в том, что фекалии могут быть полезным компонентом рациона для животных, которые к ним терпимы, несмотря на риски болезней. Тем не менее полноценным источником пищи назвать их нельзя. При этом, как отметили специалисты, видов-копрофагов может быть гораздо больше, поскольку документальных свидетельств о таком поведении мало.
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