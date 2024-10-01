Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На поверхности крупнейшего спутника Плутона нашли диоксид углерода и пероксид водорода
Харон, крупнейшую луну карликовой планеты Плутон, активно исследуют с наземных и космических телескопов. Благодаря миссии «Новые горизонты» у ученых есть данные о его геологии. В отличие от более крупных обитателей пояса Койпера, поверхность этого спутника, за исключением полюсов, не затянута сверхлетучими компонентами, а потому открыта для изучения. Американские исследователи обнаружили в составе Харона два новых соединения и выяснили их источник. Это поможет установить изначальный состав транснептуновых объектов.
Харон привлек внимание астрономов с самого открытия в 1978 году, однако до недавнего времени его наблюдения ограничивались длиной волны менее 2,5 микрометра, оставляя пробел в знаниях о его составе. Установлено присутствие на поверхности этого спутника водяного льда, аммиаксодержащих компонентов, органических соединений. А вот регистрация таких веществ, как диоксид углерода (CO2) и пероксид водорода (H2O2), была невозможна. Между тем эта информация важна для понимания происхождения объектов из пояса Койпера, включая Плутон и другие карликовые планеты.
Для поиска новых веществ на Хароне как нельзя лучше подходит спектрограф в ближней инфракрасной области NIRSpec на борту телескопа «Джеймс Уэбб». Ученые из США и Франции во главе с группой из Юго-западного исследовательского института проанализировали спектры поглощения в диапазоне от 2,5 до 5,2 микрометра и выявили присутствие CO2 и H2O2. Статья об этом вышла в журнале Nature Communications.
«Расширенные наблюдательные возможности „Джеймса Уэбба“ позволили нашей группе исследовать свет, рассеянный с поверхности Харона, на большей длине волны, чем это было доступно раньше. Это дополнило наши знания о составе удивительного космического тела», — заявил Йе Вонг из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (США), соавтор новой публикации.
Чтобы понять источник углекислого газа на Хароне, исследователи сравнили данные наблюдений с лабораторными экспериментами и подробными спектральными моделями поверхности. В качестве референса взяли данные наблюдений за поверхностью спутника Юпитера — Европы. Анализ показал, что чистый кристаллический CO2 покрывают богатую водным льдом поверхность.
«Согласно нашей интерпретации, верхний слой диоксида углерода происходит из недр, он обнажился в результате ударных событий. CO2 присутствовал в областях протопланетного диска, где сформировалась система Плутона», — пояснила ведущий автор научной работы Сильвия Протопапа.
Наличие пероксида водорода ясно указывает на то, что поверхность спутника Плутона преобразуют ультрафиолетовое излучение, энергетические частицы солнечного ветра и галактических космических лучей. Под действием ионов, электронов и фотонов молекулы водяного льда распадаются, высвобождая кислород и водород. Синтез H2O2 возможен даже из смеси диоксида углерода и водного льда в условиях Харона. Это подтвердили лабораторные эксперименты.
Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.
Гималаи с их ледниками служат ключевым фактором, регулирующим местный климат — от индийских муссонов до засух на Тибетском плато. Высочайшие пики этой горной системы сформировались в результате ледниковой и речной эрозии на месте длительного утолщения и поднятия земной коры. Согласно спутниковым данным, высочайшая вершина Гималаев растет резче, чем ожидалось. Это побудило ученых из Китая и Великобритании искать другие причины подъема, отличные от тектонических.
Известный анекдот гласит, что «пессимистом быть прекрасно», так как всегда испытываешь приятные ощущения: то радость от неожиданно хороших событий, то удовлетворение от того, что верно «предсказал» плохие. Израильские ученые проверили, действительно ли чувство собственной правоты может избавить от негативных эмоций.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Если муравьиная матка замечает у личинок признаки болезни, то не «выхаживает» потомство, а съедает. Как такой каннибализм помогает появлению здоровых муравьев, выяснили ученые из Великобритании.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Чип Neuralink Илона Маска: что ученые думают о первом испытании на людях
Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»
«Думаю, несколько сотен, а может, даже тысячу степных орлов мы сумели спасти!»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии