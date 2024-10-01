Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Одно изменение в речи помогло человеку лучше общаться с собакой
Авторы нового исследования провели сравнительный акустический анализ и выяснили, как именно люди подстраивают свою речь, чтобы собаки могли лучше понимать их.
Собаки, в отличие от человека, не способны к артикулированной коммуникации, тем не менее мы научились в некоторой степени понимать друг друга. Развитие эффективных навыков межвидового общения изначально требовалось для совместных задач, к примеру охоты. Более того, свой лай собаки в процессе одомашнивания тоже прорабатывали именно для нас.
А что сделали мы для лучшего общения с питомцами? Нейронная система псов адаптировалась к речи людей, либо, наоборот, человек скорректировал ее так, чтобы домашнее животное лучше понимало его?
Ответить на этот вопрос попытались нейробиологи из Женевского университета (Швейцария) вместе с бихевиористами и лингвистами из Франции. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.
«Сначала мы проанализировали вокализации собак (любые воспроизводимые звуки, от стонов до воя. — Прим. ред.), а также человеческую речь — когда мы говорим друг с другом и когда обращаемся конкретно к собаке. Задачей было выяснить, вокализируют ли собаки с той же скоростью, что и люди, и отличается ли речь при разговоре человека с человеком от разговора человека с псом. Во-вторых, с помощью неинвазивной электроэнцефалографии мы сравнили активность мозга у собак и людей, чтобы понять, как питомцы отслеживают модуляции, то есть изменения, в речи, и означает ли точность их отслеживания понимание», — рассказали авторы статьи.
В отличие от предыдущих исследований, ученые выбрали команды в качестве речевых стимулов: это позволило использовать поведенческие реакции псов как маркер «понятности». В основном изучали короткие фразы — в среднем по три слова — в повелительном наклонении.
Для анализа взяли 143 записи вокализаций 30 собак: среди прочего анализировали рычание, вой и скулеж. Примерами человеческой речи послужили 106 речевых последовательностей на пяти разных языках, адресованных взрослым людям (27 человек, из них 10 — женщины), а также 149 речевых последовательностей, адресованных собакам (22 человека, 16 — женщины).
Как оказалось, собака издает звуки медленнее, чем разговаривает человек: ее средняя скорость — 2 ± 1,1 вокализация в секунду. Когда люди общаются друг с другом, то скорость речи составляет 4 ± 1,9 слога. Однако, если владелец обращался к своему питомцу, его речь замедлялась примерно до трех слогов в секунду, приближаясь к естественной скорости вокализаций домашнего животного. Причем на эти изменения не влияли никакие индивидуальные особенности самого человека.
«Основной ритм вокализаций собаки медленнее, а наша речь быстрее. Но человеческая речь, направленная на пса, находится на полпути между ними. Электроэнцефалография также показала, что реакция собак на речь сосредоточена на дельта-ритмах (высокоамплитудный медленный ритм головного мозга в диапазоне 0,5-4 герца. — Прим. ред.), в то время как человеческие реакции на речь сосредоточены на более быстрых тета-ритмах (диапазон от четырех до восьми герц. — Прим. ред.). Таким образом, у людей и собак разные системы обработки голоса, но замедление нашей речи при разговоре с домашними животными, возможно, в итоге помогло нам лучше общаться с ними», — подытожили авторы научной работы.
Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.
Гималаи с их ледниками служат ключевым фактором, регулирующим местный климат — от индийских муссонов до засух на Тибетском плато. Высочайшие пики этой горной системы сформировались в результате ледниковой и речной эрозии на месте длительного утолщения и поднятия земной коры. Согласно спутниковым данным, высочайшая вершина Гималаев растет резче, чем ожидалось. Это побудило ученых из Китая и Великобритании искать другие причины подъема, отличные от тектонических.
Известный анекдот гласит, что «пессимистом быть прекрасно», так как всегда испытываешь приятные ощущения: то радость от неожиданно хороших событий, то удовлетворение от того, что верно «предсказал» плохие. Израильские ученые проверили, действительно ли чувство собственной правоты может избавить от негативных эмоций.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Если муравьиная матка замечает у личинок признаки болезни, то не «выхаживает» потомство, а съедает. Как такой каннибализм помогает появлению здоровых муравьев, выяснили ученые из Великобритании.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как несимметричное порождает симметрию, или Почему все планеты вращаются в одной плоскости
«Буря» за голову хана: как возник скандал вокруг «Бурана» и можно ли спасти корабль
Старые кости: когда люди придумали набор «сделай сам» из человеческого скелета
«Чтобы летать, нужны мозги». Разговор за жизнь с энтомологом Алексеем Полиловым
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии