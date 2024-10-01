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21 минута назад
Мария Азарова
45

Одно изменение в речи помогло человеку лучше общаться с собакой

4.3

Авторы нового исследования провели сравнительный акустический анализ и выяснили, как именно люди подстраивают свою речь, чтобы собаки могли лучше понимать их.

Биология
# домашние животные
# питомцы
# речь
# собаки
Собака
© Chewy, Unsplash

Собаки, в отличие от человека, не способны к артикулированной коммуникации, тем не менее мы научились в некоторой степени понимать друг друга. Развитие эффективных навыков межвидового общения изначально требовалось для совместных задач, к примеру охоты. Более того, свой лай собаки в процессе одомашнивания тоже прорабатывали именно для нас.

А что сделали мы для лучшего общения с питомцами? Нейронная система псов адаптировалась к речи людей, либо, наоборот, человек скорректировал ее так, чтобы домашнее животное лучше понимало его?

Ответить на этот вопрос попытались нейробиологи из Женевского университета (Швейцария) вместе с бихевиористами и лингвистами из Франции. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Некоторые участники исследования / © Théophane Piette

«Сначала мы проанализировали вокализации собак (любые воспроизводимые звуки, от стонов до воя. — Прим. ред.), а также человеческую речь — когда мы говорим друг с другом и когда обращаемся конкретно к собаке. Задачей было выяснить, вокализируют ли собаки с той же скоростью, что и люди, и отличается ли речь при разговоре человека с человеком от разговора человека с псом. Во-вторых, с помощью неинвазивной электроэнцефалографии мы сравнили активность мозга у собак и людей, чтобы понять, как питомцы отслеживают модуляции, то есть изменения, в речи, и означает ли точность их отслеживания понимание», — рассказали авторы статьи.

В отличие от предыдущих исследований, ученые выбрали команды в качестве речевых стимулов: это позволило использовать поведенческие реакции псов как маркер «понятности». В основном изучали короткие фразы — в среднем по три слова — в повелительном наклонении.

Для анализа взяли 143 записи вокализаций 30 собак: среди прочего анализировали рычание, вой и скулеж. Примерами человеческой речи послужили 106 речевых последовательностей на пяти разных языках, адресованных взрослым людям (27 человек, из них 10 — женщины), а также 149 речевых последовательностей, адресованных собакам (22 человека, 16 — женщины).

Как оказалось, собака издает звуки медленнее, чем разговаривает человек: ее средняя скорость — 2 ± 1,1 вокализация в секунду. Когда люди общаются друг с другом, то скорость речи составляет 4 ± 1,9 слога. Однако, если владелец обращался к своему питомцу, его речь замедлялась примерно до трех слогов в секунду, приближаясь к естественной скорости вокализаций домашнего животного. Причем на эти изменения не влияли никакие индивидуальные особенности самого человека.

«Основной ритм вокализаций собаки медленнее, а наша речь быстрее. Но человеческая речь, направленная на пса, находится на полпути между ними. Электроэнцефалография также показала, что реакция собак на речь сосредоточена на дельта-ритмах (высокоамплитудный медленный ритм головного мозга в диапазоне 0,5-4 герца. — Прим. ред.), в то время как человеческие реакции на речь сосредоточены на более быстрых тета-ритмах (диапазон от четырех до восьми герц. — Прим. ред.). Таким образом, у людей и собак разные системы обработки голоса, но замедление нашей речи при разговоре с домашними животными, возможно, в итоге помогло нам лучше общаться с ними», — подытожили авторы научной работы.

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Биология
# домашние животные
# питомцы
# речь
# собаки
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